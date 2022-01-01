Елена Синица На страже «зелёных» Эксперты оценили экологическую ситуацию в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Обстановка в регионе

Общая оценка экологической обстановки является достаточно трудной задачей, поскольку представляет собой множество параметров, порой несопоставимых по масштабу влияния и значению, считает доцент кафедры экологии ПГАТУ Сергей Лихачёв. По его словам, непростую экологическую обстановку в Прикамье во многом определяет то, что регион является промышленно развитым.

Пермский край среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по уровню антропогенного воздействия на окружающую среду занимает четвёртое место по объёмам выбросов в атмосферу (73,4% — выбросы от стационарных источников); первое место — по объёмам сброса сточных вод (18,2% сточных вод сбрасывается без очистки); второе место — по объёму образования отходов производства и потребления (1,1% от всего объёма подвергается захоронению), говорит эксперт, ссылаясь на данные Росстата за 2021 год.

В то же время в последние годы экологическая обстановка практически по всем направлениям имеет устойчивую тенденцию к улучшению, говорит Сергей Лихачёв. Во многом это обусловлено внедрением малоотходных технологий производства, систем очистки выбросов и сточных вод, добавляет он.

«Наиболее острой, по мнению большинства экологов, является проблема отходов производства и потребления, включая ТКО. Наибольшая доля отходов относится к добывающей отрасли, и количество таких отходов мало поддаётся оптимизации, — отмечает Сергей Лихачёв. — Что касается больших объёмов ТКО, размещаемых на полигонах и свалках, то эта проблема имеет решение. Постепенно развивается инфраструктура, связанная с их переработкой и рециклизацией (технология сбора, сортировки, переработки, производства продукции из отходов. — Ред.)».

Нельзя отрицать и загрязняющее влияние крупных промышленных комплексов Перми, Соликамска, Березников, Губахи, подчёркивает эксперт. Сейчас промышленным производством в Перми занимаются 170 крупных и средних организаций, имеющих основной вид деятельности «Промышленное производство». Это составляет четвёртую часть от общего количества промышленных предприятий Пермского края, говорит Лихачёв.

Если сравнивать состояние экологии в Пермском крае с другими регионами страны, можно сказать, что «мы не самые худшие», считает старший преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Стенно. По его словам, Пермский край занимает 20—22-е место среди всех регионов страны.

Мы действительно «где-то посередине», соглашается профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Рудакова. «В то же время возникает вопрос: а каким образом сравнивать? Мы не сможем найти абсолютно идентичный регион, с таким же уровнем развития промышленности», — говорит она.

У Перми довольно выгодное размещение, продолжает эксперт. Пермь — хорошо продуваемый город, имеющий большую площадь озеленения и большое количество водных источников, поясняет Рудакова. По её словам, природная среда поглощает, берёт на себя очень много загрязняющих веществ. За счёт этого, по сравнению с другими городами, загрязнение сказывается на человеке меньше.

В рамках круглого стола «С заботой об окружающей среде — новые технологии в промышленности», который прошёл на площадке «Коммерсантъ-Прикамье», начальник Управления по охране окружающей среды Минприроды Пермского края Лев Третьяков отметил, что сейчас в регионе фиксируется снижение нагрузки вредных веществ, которая оказывается на атмосферный воздух и воду. Но в то же время, по его словам, краевые власти выделяют значительные средства на природоохранные мероприятия.

Тренды

Из намечающихся «зелёных» трендов Сергей Лихачёв назвал внедрение системы дистанционного экологического контроля за объектами, имеющими наиболее высокие уровни воздействия на окружающую среду. Кроме этого, уже активно используется система территориального распределения негативных воздействий на атмосферный воздух и водные объекты.

«Внедрение систем дистанционного зонирования позволит улучшить систему борьбы с нарушениями в лесной отрасли, сфере охоты, сельском хозяйстве, охране водоёмов и биологических ресурсов», — считает он.

Важным трендом по улучшению экологии эксперты считают просвещение. Так, Лев Третьяков рассказал, что разработан проект закона «Об экологическом просвещении в Пермском крае», который краевой парламент должен рассмотреть осенью.

«В этом процессе мы видим активную роль муниципалитетов, которые для получения регионального финансирования принимают участие в конкурсах на лучшие экологические практики. Думаю, помощь в этом могут оказать и наши промышленные предприятия», — сказал Третьяков.

В то же время Сергей Лихачёв считает стоящим внимания развитие школьного и студенческого экологического движения, активное участие общественных экологических организаций, вузов, государственных органов в формировании экологического сознания населения Пермского края.

«К сожалению, в настоящее время предмет «Экология» исключён из перечня обязательных в школьной программе. В последние годы от изучения этого важного предмета отказываются и при подготовке студентов непрофильных направлений, что, на наш взгляд, является большой ошибкой», — отметил эксперт.

Природоохранное законодательство улучшается, говорит Сергей Стенно. В частности, закон «Об отходах производств» с каждым годом совершенствуется, в последних поправках к нему уже чётко обозначается, кто, где и почему отвечает за сбор и транспортировку промышленных отходов.

«Существующее законодательство постепенно идёт ко всё более трепетному, бережному и ответственному отношению к экологии», — отмечает он.

Ещё одним трендом можно считать «Чистые игры» в муниципалитетах, отмечает начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев. По его словам, жители муниципалитетов принимают в них активное участие, создавая экологические тропы.

Не остаются в стороне и промышленные предприятия, продолжил он. Промышленники берут под своё шефство определённую территорию и устанавливают посты по мониторингу за состоянием атмосферного воздуха.

Перспективы

Можно только надеяться, что экологическая ситуация в регионе будет улучшаться, считает Лариса Рудакова. Тем не менее, по её словам, значительного ухудшения не предвидится: «Когда-то в улучшении экологии никто не был заинтересован. Считалось, что экология для богатых людей, а мы не настолько богаты, чтобы могли себе позволить качество среды, способное обеспечить человеку достойную жизнь. Сейчас же интерес общества к этим проблемам значительно вырос».

В дальнейшем сохранится положительная тенденция снижения негативного воздействия на окружающую среду, считает Сергей Лихачёв. В краткосрочной перспективе будут решаться локальные экологические проблемы, не требующие больших финансовых затрат: создание новых ООПТ и поддержание уже существующих, совершенствование нормативно-правовой базы, озеленение и создание благоприятной визуальной среды городских агломераций. В долгосрочной перспективе будет совершенствоваться система обращения с отходами (в первую очередь с ТКО и отходами, обладающими опасными свойствами). Будет расширяться перечень выявленных (обоснованных) объектов накопленного экологического ущерба на территории края и выполняться работы по их устранению, поясняет он.

Также будут продолжаться работы по ликвидации последствий техногенных нарушений (Кизел, Березники). Должны быть проведены мероприятия по инвентаризации, охране и повышению эффективности использования лесного фонда, биологических ресурсов, заключает Сергей Лихачёв.

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