Елена Синица Первый отчёт, бюджет и детский отдых Какие вопросы рассмотрели депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Во вторник, 24 мая, прошло пленарное заседание Пермской городской думы. В числе наиболее значимых вопросов повестки — первый годовой отчёт главы Перми Алексея Дёмкина, внесение изменений в бюджет на 2022—2024 годы, организация летнего отдыха и оздоровления детей.

Первый отчёт

Один из главных вопросов повестки — первый отчёт главы Перми Алексея Дёмкина о деятельности горадминистрации за 2021 год. В рамках своего доклада глава города рассказал о достижениях в развитии городской экономики, растущих темпах строительства школ и детских садов, появлении новой спортивной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В то же время Алексей Дёмкин сказал и о существующих проблемах в городе. В частности, по его словам, на 16% снизилась удовлетворённость пермяков общественным транспортом. Для решения проблемы постоянно ведётся работа по корректировке маршрутной сети и оптимизации расписания транспорта с учётом мнения пермяков.

Он также отметил, что Пермь вошла в число городов с благоприятной средой, заняв девятое место среди городов-миллионников. Индекс качества городской среды составил 191 балл, что на 12 баллов выше уровня прошлого года, подчеркнул Алексей Дёмкин.

По завершении доклада депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, какие крупные инвестиционные проекты планируются в 2024 году и какие дороги будут строиться в ближайшие годы. Власти планируют наращивать темпы строительства школ и детских садов, а также сосредоточатся на капитальном ремонте ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Крисанова. Также в числе крупных объектов реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов, ответил Алексей Дёмкин.

Депутат Алексей Овчинников задал вопрос о строительстве крематория в Перми. По словам Алексея Дёмкина, удалось получить положительное решение главного санитарного врача РФ, уже установлена санитарная зона. После заключения экспертизы власти выберут подрядчика. Достроить объект планируется в 2023 году.

Затем депутат Василий Кузнецов поинтересовался, какие проекты будут реализованы в районах города к юбилею Перми. Как пояснил Алексей Дёмкин, стоит задача обеспечить комфортную городскую среду во всех районах города. В частности, ведётся строительство и реконструкция парков и скверов.

Глава города глубоко погружён в тему местного общественного самоуправления, он понимает приоритеты развития этого направления, считает зампредседателя думы Максим Спиридонов.

«У меня теперь есть полная уверенность, что система ТОС, которая у нас в городе и так эффективна, будет развиваться и дальше, становиться ещё более крепкой, более сильной и более надёжной опорой для депутатов и для исполнительной власти», — отметил депутат.

В целом Спиридонов оценивает отчёт Алексея Дёмкина как «легитимный и достаточно информативный». По словам депутата, видно, что вся команда работает над одной целью — развитием и процветанием города.

Разговор получился глубоким, глава Перми говорил не только о результатах работы и проблемах, но и подвёл итоги первого этапа реализации Стратегии экономического развития города, отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин. Он также отметил, что ежегодно увеличивается финансирование инвестиционных программ, однако темпы реализации этих проектов остаются далеки от плановых и желаемых. Сейчас совместно с главой города будет проведён анализ каждой программы, заключил он.

Бюджет

На пленарном заседании депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета за прошлый год. Председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Мария Батуева представила данные внешней проверки отчёта. Так, исполнение основных параметров бюджета по доходам составило 93,8%, по расходам — 86,7%. Фактический дефицит при этом составил 1,8 млрд руб. при плане в 3,5 млрд руб.

В то же время план по налоговым доходам исполнен на 101% (16,6 млрд руб.), по неналоговым — на 96% (5 млрд руб.). В КСП считают, что необходимо усилить меры по взысканию задолженности по этим категориям доходов.

Проанализирована и реализация муниципальных программ: 18 из них выполнены с высокой и средней степенью эффективности, две — с низкой. Из 400 показателей конечного результата достигнуто 316 (79%).

Зампредседателя комитета по бюджету и налогам Владимир Молоковских отметил, что причины низкой эффективности выполнения двух программ уже анализируются. В то же время он обратил внимание, что депутаты активно работают совместно с КСП: «Депутаты имеют реальные рычаги влияния, потому что видят результат. Всегда есть возможность задать вопросы и определить дальнейшие шаги».

Бюджет Перми в 2021 году традиционно сохранил свою социальную направленность, отметил депутат Алексей Раев. По его словам, порядка 48% расходов городской казны были направлены на социальные цели. Кроме того, он отметил, что особые возможности городской власти дала подготовка к юбилею Перми.

«Так называемый бюджет развития — это статьи расходов, которые имеют инвестиционную направленность, они составили в 2021 году порядка 11,5 млрд руб.», — добавил он.

Помимо этого, депутаты приняли поправки в бюджет города на 2022—2024 годы. Так, в 2022 году на 33,8 млн руб. увеличатся как доходная, так и расходная части бюджета. При этом сократятся расходы в связи с экономией от размещения муниципального заказа в сумме 6 млн руб.

Высвобождённые средства бюджета и дополнительные доходы направят на выполнение работ по сносу аварийных домов, ремонт автомобильной дороги на бульваре Гагарина, увеличение расходов по организации занятости молодёжи, развитие туризма, а также на строительство нового корпуса лицея №10.

Внесение правок в проект бюджета — абсолютно нормальная, обычная текущая процедура, отметил депутат Даниил Морозов. В течение года проводится мониторинг реализации различных программ и проектов. Исходя из его результатов вносятся те или иные правки, пояснил он.

«Хотелось бы отметить увеличение средств, направленных на снос аварийного жилья, на 54 млн руб. Также было увеличено финансирование на ремонт и содержание автомобильных дорог», — отметил Морозов.

«Костяк работ» сформирован вплоть до 2024 года, добавил Владимир Молоковских. Сейчас изучаются результаты исполнения бюджета предыдущего года, чтобы избежать дублирования ошибок.

Детский отдых

В рамках «Часа депутата» была представлена информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2022 году. На поддержку этого направления из бюджета города и края выделили 300 млн руб. Размер компенсаций будет зависеть от социального статуса или дохода семьи и составит от 30 до 100% расчётной стоимости путёвки. На данный момент выдано порядка 8 тыс. сертификатов.

Примечательно, что в этом году в программе примут участие и палаточные лагеря. В связи с пожароопасным периодом депутат Ирина Горбунова предложила уделить больше внимания безопасности детей, особенно в палаточных лагерях.

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин также отметил, что эпидобстановка позволяет в этом году провести всё в привычном формате. Пока ограничения остаются для массовых мероприятий в закрытых помещениях и с участием родителей.

«Продолжится действие федеральной программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей с возмещением части стоимости оплаченной услуги. Проще говоря, если оплата путёвки в лагерь, включённый в региональный реестр, произведена по карте «МИР», вам возвращается 50% стоимости», — заключил Дмитрий Малютин.

Исторический форум

В заключение депутаты поддержали положение о проведении седьмого городского исторического форума и утвердили состав оргкомитета. Отметим, что с самого начала форум был нацелен на 300-летие Перми. При этом каждый форум имел отдельную тему, связанную с различными аспектами пермского прошлого.

«Исторический форум — наше традиционное городское мероприятие, которое с 2015 года проводится с целью развития широкого общественного интереса к прошлому Перми. Понятно, что главной темой очередного форума будет 300-летие краевого центра, уже сейчас есть масса идей и проектов, — отметил Дмитрий Малютин. — Оргкомитет всю эту информацию отработает и представит план конкретных мероприятий. Сегодня можно сказать, что дан официальный старт этой работе».

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