Ирина Филатова «Возможности для бизнеса» Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Пылёв — о законотворчестве и текущей ситуации в регионе Поделиться Твитнуть

— Дмитрий Павлович, сегодняшняя экономическая ситуация требует взвешенных решений. Вы являетесь заместителем председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам в заксобрании, работаете с аналитикой реального сектора экономики. Насколько серьёзен масштаб бедствия от введения санкций со стороны недружественных государств?

Дмитрий Пылёв

Фото: пресс-служба Законодательного собрания пермского края

— Действительно, экономическая ситуация непростая. Однако очередной вызов времени я бы рассматривал как новую возможность для бизнеса. Не надо забывать, что наш бизнес очень адаптивный: многие прошли через 90-е, нулевые… Руководители и собственники знают, что такое кризис, смена политического курса, дефолт, санкции. Тренд сегодняшнего дня — оперативность в принятии решений, трансформация, кооперация, поиск новых вариантов и направлений. Уверен, уже до конца года наша экономика структурно поменяется, допускаю некоторые временные просадки бюджета, однако я оптимистично настроен, потому что вижу слаженную и оперативную работу минпромторга. Для бизнеса сейчас открываются новые возможности.

В последние несколько лет предприниматели работали локально, не афишируя свои коммерческие истории, сейчас в условиях жесточайших санкций движение всеобщей кооперации приобретает общенациональный характер и набирает силу. Созданы информационные базы сырья, требующего импортозамещения, списки предприятий, которые могут произвести продукцию, способную заменить европейские аналоги, постоянно идёт обмен информацией, выстраиваются новые логистические цепочки и рынки сбыта.

— Мы можем говорить о том, что позиции возглавляемого вами Уральского завода противогололёдных материалов прочны?

— На краснокамской площадке УЗПМ зависимость от импортных компонентов стремится к нулю. Нами была проведена серьёзная работа, в результате которой удалось заменить большинство импортных сырьевых компонентов выпускаемых на УЗПМ противогололёдных материалов.

Так, например, в кратчайшие сроки нами был разработан ингибитор коррозии для реагентов, превосходящий решения, которые применялись ранее. Это позволило снизить коррозионную активность противогололёдных материалов практически в два раза. При этом данные работы были связаны не только со сложившейся международной ситуацией, но и вступлением в силу нового ГОСТа на ПГМ для городов, который значительно ужесточил требования к современным реагентам.

Ещё один пример: в производстве дорожного шампуня, который эффективен в период весенней уборки дорожной сети, мы полностью перешли на поверхностно-активные вещества, выпускаемые в РФ, взамен используемых ранее ПАВ производства Японии и Италии.

В целом для завода я не вижу глобальных стратегических рисков: экологичные противогололёдные материалы будут всегда востребованы для обеспечения безопасности на дорогах зимой. Мы вводим новые мощности, которые позволят добывать и перерабатывать отдельные компоненты для них, и ориентируемся на внутреннего потребителя, работаем над снижением себестоимости производства, решаем с муниципальными и региональными заказчиками инфляционные вопросы, расширяем линейку более экономичных продуктов. Новые возможности и направления завода мы готовы будем озвучить ближе к осени.

— Какие первоочередные задачи перед правительством края ставит депутатский корпус в Пермском крае?

— Приходится признать, что все мы вышли из зоны комфорта, ситуация меняется каждодневно. Однако надо отдать должное власти: она постоянно находится в режиме онлайн с бизнесом. Главная задача на сегодня — обеспечить поддержку предпринимателям и производителям, которые столкнулись со структурными изменениями в экономике, дать им время занять те ниши, откуда ушли иностранцы, поддержать их деятельность в переходный период, сохранить коллективы.

В Пермском крае уже принят второй пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса: снижена налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения до 1% по «доходам» и до 5% по «доходам-расходам». Это минимально возможные ставки, которые позволяет установить Налоговый кодекс. Расширен список предприятий, которые могут получить данную льготу: в него помимо производителей электронного оборудования, предпринимателей, занимающихся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представителей гостиничного бизнеса включены и производители пищевых продуктов, полиграфической продукции и многие другие. Введена скидка в размере 50% на имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости, упрощены условия получения налогового вычета по налогу на имущество для микропредприятий.

— Какой экономический эффект можно ожидать?

— Говорить о скором экономическом эффекте преждевременно. Сегодня, к сожалению, мы действуем по принципу тушения пожара. Многие это критикуют, но такой подход в стремительно меняющемся мире позволяет оперативно реагировать на новые вызовы. Мы нацелены на сохранение бизнеса, а бизнес должен сохранить рабочие места.

— В одном из интервью перед выборами вы говорили: «Очень многие из задач сложно решить без применения политических инструментов. Можно сколько угодно бегать по инстанциям, но если не будет политического, законотворческого рычага, эффект будет несопоставимо слабее». Насколько это применимо к текущей ситуации?

— Статус депутата значим в регионе, и он действительно помогает заострить внимание на буксующих проблемах или объединить людей для реализации социально значимого проекта. За примером далеко ходить не надо. В декабре приглашение депутата заксобрания помогло объединиться промышленникам Краснокамска в акцию «Город добрых сердец» и провести настоящее новогоднее торжество с подарками для всех детей с особенностями здоровья и из малообеспеченных семей. Статус депутата заксобрания «позволяет» часто общаться с депутатом Госдумы Ириной Ивенских. Мы адресовали ей вопрос о расширении перечня лекарств для льготников Пермского края. Статус помог обратиться и взять на контроль вопрос о включении заброшенных и протекающих скважин в Краснокамском городском округе в федеральную программу «Генеральная уборка».

— Вы проработали в заксобрании полгода. Можно ли подвести промежуточные итоги?

— Я бы разделил свою работу на законотворческую в комитете, общественную в округе, а также выделил бы взаимодействие с центрами принятия решений в правительстве. С председателем профильного комитета у нас ежедневное общение, многие предложения из округа уже нашли своё отражение в пакете мер поддержки малого и среднего бизнеса. В округе мы настроили регулярную работу общественной приёмной, организовали ежемесячный приём граждан по личным вопросам. Актуальными остаются вопросы транспортной доступности, экологии, догазификации населённых пунктов, организации ярмарок для сельхозпроизводителей. Все эти проблемы решаются, не так быстро, как хотелось бы, но решаются. Работа с населением на сегодняшний день систематизирована, дальше планируем выстроить её в онлайн-режиме.

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