Елена Синица Итоги и перспективы Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил депутатам краевого парламента отчёт о работе правительства за 2021 год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания пермского края

В четверг, 26 мая, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём губернатор Дмитрий Махонин представил депутатам ежегодный отчёт о работе правительства за 2021 год.

Здравоохранение

В 2021 году особое внимание уделялось и продолжает уделяться сфере здравоохранения. Так, за прошедший год в регионе построили две детские поликлиники, две сельские врачебные амбулатории (СВА), семь фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию, а также отремонтировали 120 медицинских объектов. Помимо этого, было поставлено 2,3 тыс. единиц медицинской техники и 190 автомобилей.

В 2022 году уже строятся городская клиническая поликлиника, психоневрологический диспансер, детская поликлиника в Перми, СВА в Ныробе, хирургический корпус в Кудымкаре, комплекс районной больницы в Полазне, поликлиника в Сиве. Помимо этого, началось строительство краевой инфекционной больницы.

Также власти продолжали решать проблемы дефицита кадров. Сейчас региону требуется порядка 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестёр и фельдшеров. В регионе будет запущена программа «Кадры для медицины». Она направлена на привлечение среднего медицинского персонала в территории с наиболее низкой обеспеченностью такими специалистами. Для участвующих в программе медиков предусмотрены дополнительные финансовые выплаты. Важно, что они выплачиваются плюсом к выплатам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, в 2021 году было увеличено количество заявок в Минздрав РФ на выделение бюджетных мест в ординатуру. На четверть вырос целевой приём в Пермский медуниверситет.

Важно, что бюджет региона сохраняет свою социальную направленность, отметил заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Буторин. «Ценно, что внимание было уделено сфере здравоохранения. При этом средства направлялись не только на борьбу с пандемией, но и на развитие системы здравоохранения в целом», — пояснил он.

Социальная поддержка

За прошлый год значительно выросла сумма, направленная на социальную поддержку населения. По итогам года на эти цели было затрачено порядка 32 млрд руб., что на 6,5 млрд руб. больше, чем в 2020 году. В том числе эти средства пошли на индексацию социальных выплат на 4%.

Особое внимание уделяется старшему поколению. В частности, был запущен проект «Активное долголетие», открыт геронтоцентр.

Кроме этого, были продуманы меры поддержки и для семей с детьми. Порядка 47 тыс. семей получили выплаты при рождении или усыновлении детей. Ещё 138,5 тыс. детей из малообес­печенных семей получили пособия. При этом за год число малообеспеченных семей в регионе снизилось в 1,4 раза, подчеркнул губернатор.

Для людей с особыми потребностями в этом году откроют новое отделение для реабилитации взрослых, два дневных центра. Также в планах построить детский реабилитационный центр в Камской долине.

Развитие территорий

Благодаря программам инициативного бюджетирования в 2021 году в территориях поддержано 200 проектов граждан. В муниципалитетах появились новые детские и спортивные площадки, проведён ремонт дорог, социальных учреждений и памятных мест. За счёт региональной субсидии в 2021 году удалось реализовать более 850 мероприятий. Средства направили на ремонт зданий общественной инфраструктуры, замену коммунальных систем и благоустройство. Кроме того, губернатор анонсировал новый проект «Комфортный край», пилотной территорией которого выбрано Верхнекамье. В период с 2022 по 2024 год на его реализацию выделят 750 млн руб.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, для депутатов особенно важно, чтобы качество жизни росло во всех территориях края, а не только в его столице. «На поддержку муниципальных образований в прошлом году была направлена пятая часть всех бюджетных расходов. Ориентир на развитие территорий очевиден, и, я надеюсь, он сохранится. Сегодня губернатор поставил главам чёткую задачу — представить планы комплексного развития территорий. Радует, что некоторые уже это сделали и получили необходимую поддержку», — подчеркнул спикер.

Инфраструктура

Серьёзная работа была проделана и в сфере дорожного строительства. За год было отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог. Таким образом, более 55% региональных дорог приведены в нормативное состояние.

В планах на этот год строительство таких объектов, как обход Чусового, дополнительные полосы на трассе Полазна — Чусовой, улица Строителей, реконструкция дорог Кунгур — Соликамск, Ощепково — Шемейный. В 2022 году на работы, связанные с дорожным фондом, направят 27 млрд руб.

Предпринимательство

Пермский край стал первым регионом в стране, который разработал и принял стратегию развития МСП на 10 лет. В рамках стратегии определены ключевые векторы развития, среди них увеличение количества предприятий МСП и объёма оборота, развитие конкуренции, выявление перспективных ниш для создания новых компаний.

Правительство очень внимательно относится к этой категории предпринимателей, считает руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Олег Постников. Определены не только векторы развития, но и ниши, в которых предприниматели смогут чувствовать себя комфортно, пояснил он.

По итогам прошлого года промышленность показывает уверенный рост как индекса промышленного производства (105,3%), так и объёма инвестиций в основной капитал (308 млрд руб., +9% к уровню 2021 года). Несмотря на пандемию, в 2021 году открылись новые производства, в числе которых первый в России комплекс по выпуску мелованного картона и новая установка формалина.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников отметил, что промышленность региона показывает устойчивое развитие. В частности, он обратил внимание на то, что на промпредприятиях появляются и новые рабочие места. Также он подчеркнул, что для представителей МСП были приняты действительно необходимые меры поддержки, в том числе направленные на снижение налоговой нагрузки.

Жилищная политика

По словам губернатора, Пермский край входит в топ-20 регионов по объёмам строящегося жилья. Только за 2021 год в регионе возвели 1,3 млн кв. м жилья. По данным регионального минстроя, за январь—апрель текущего года введена почти половина объёма, запланированного на год, добавил Дмитрий Махонин.

Продолжается расселение жителей из аварийного жилищного фонда. За год ликвидировано около 105 тыс. кв. м ветхого жилья. Таким образом, в новые дома переехало около 7 тыс. человек. По объёмам расселения из аварийного жилья Пермский край входит в пятёрку регионов страны.

Ещё одним аспектом создания комфортной городской среды является газификация. За год в крае ввели в эксплуатацию 21 газопровод, более 8 тыс. домов подключили к газу. В текущем году на эти цели направят беспрецедентный объём средств — более 11,5 млрд руб. Это значит, что возможность подключения к газу будет создана для более чем 13 тыс. домов.

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