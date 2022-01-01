Мария Сыропятова Свободное падение Пермские торговые центры фиксируют снижение трафика до 30% Поделиться Твитнуть

По оценке директора управляющей компании «Столица» Константина Копытова, падение трафика в марте было на уровне 15%, а в апреле было отыграно примерно 5%. «Спад обусловлен снижением свободных денежных средств у населения, — отмечает Константин Копытов. — Ещё одна причина — проблемы с логистикой в торговле. Есть примеры, когда операторы говорят, что им нечем торговать». Кроме того, по словам Копытова, в последние месяцы выросли цены на одежду, обувь, автомобили, мебель и другие товары. Как результат, их доступность для потребителя падает ещё больше.

Торговый центр

Константин Долгановский

По мнению финансового директора управляющей компании «Риал» Марины Медведевой, серьёзный удар по трафику торговых центров нанесло сокращение кинопроката и выручки кинотеатров.

«Падение трафика произошло примерно на стыке февраля и марта, сейчас держится примерно на одном и том же уровне, — отмечает Марина Медведева. — По «Колизею Атриум» падение было примерно 12,5%, по «Колизею Синема» — примерно 30%, а потом немного выровнялось до 25—27%. Благодаря сложившейся ситуации мы понимаем, сколько людей ходило в кинотеатры — примерно 30%». По мнению Марины Медведевой, также на поведение посетителей оказывает влияние приостановка работы части магазинов и переориентация на товары повседневного спроса.

В ТРК «Планета» опровергают мнение, что приостановка работы магазинов международных операторов оказывает влияние на трафик посетителей.

«После временной приостановки работы некоторых магазинов международных брендов в трафике не произошло существенных изменений, — считает исполнительный директор ТРК «Планета» Евгений Каштанов. — Потоки гостей перераспределились между продолжающими работу арендаторами».

По словам директора управляющей компании «Труменс-групп» Елены Денисовой, в ТЦ «Галерея», ориентированного на товары сегментов «средний+» и «премиум», падение трафика практически не ощутили. «В марте-апреле падение трафика было на уровне 10%, — отмечает Елена Денисова. — Потребители стали ходить более целенаправленно, были, вероятно, заняты своими бизнес-задачами. Но пришли и новые люди, возможно, те, кто раньше покупал товары за границей в поездках. Теперь таких возможностей стало меньше».

Эксперты отмечают, что больше других в сложившейся ситуации страдают крупные торговые центры. «Крупные торговые центры могут потерять от 20 до 50% доходности, — считает Марина Медведева. — Районные ТЦ потеряют меньше, от 10 до 15%, поскольку арендная ставка в них невысока».

Константин Копытов отмечает, что крупные центры испытывают стресс от ухода международных операторов. «Большой объект требует колоссальных средств на содержание и чётко должен реагировать на баланс доходов и расходов». При этом, по мнению Копытова, форматы районных торговых центров более жизнеспособны в сложившихся условиях в силу способности гибко реагировать на ситуацию.

Тем не менее крупные ТЦ продолжают бороться за трафик. Например, в ТРЦ «Планета» решили усилить event-активность.

«Торговый центр суперрегионального масштаба — это не только магазины, это объект социального значения, — отмечает Евгений Каштанов. — Здесь расположены места досуга и развлечений для всей семьи. Именно на этой составляющей мы и делаем сейчас акцент на фоне того, что многие иностранные бренды приостановили работу. Мы поддерживаем трафик в ТРЦ благодаря активному продвижению детских центров и клубов, а также ресторанов и кафе, которые работают на территории нашего торгового центра. Отдельное направление — организация выставок, творческих мастерских, ярмарок и других мероприятий. Ослабление антиковидных ограничений дало ТРЦ «Планета» возможность усилить event-активность».

Прогнозы

Эксперты отмечают, что покупательная способность в ближайшие месяцы будет только падать. Возможно, небольшой рост произойдёт в конце августа.

«Традиционно в мае и до второй половины августа активность покупателей будет падать, — говорит Константин Копытов. — Если погода летом будет хорошей, то будет совсем тишина. В августе стартует подготовка детей к школе, поэтому покупки августа обычно компенсируют для арендаторов лето». Однако, по мнению Константина Копытова, в этом году ситуация более неопределённая — потребители могут начать экономить ещё больше, в том числе в массовом сегменте.

По мнению Марины Медведевой, летом традиционно наблюдается отток покупателей. «Летний сезон не требует частой смены гардероба, — отмечает Медведева. — Соответственно, на посещаемость наложится прогрессирующая инфляция, поэтому восстановления спроса можно ждать только в августе. Позитивно сказаться на трафике может закупка вещей к осени и зиме».

По словам Елены Денисовой, ситуация в конце лета и осенью будет ещё более неопределённой, чем сейчас. «Летние коллекции брендовых вещей всегда закупаются зимой, — отмечает Елена Денисова. — Поэтому наши магазины обеспечены, а вот что будет осенью и зимой, большой вопрос. Причина в том, что есть сложности с логистикой и поставками. Авиасообщение сейчас фактически отсутствует, с доступностью брендовых вещей есть проблемы. Многое зависит от того, как эти вопросы решат арендаторы».

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