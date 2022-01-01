Мария Сыропятова
Свободное падение
Пермские торговые центры фиксируют снижение трафика до 30%
По оценке директора управляющей компании «Столица» Константина Копытова, падение трафика в марте было на уровне 15%, а в апреле было отыграно примерно 5%. «Спад обусловлен снижением свободных денежных средств у населения, — отмечает Константин Копытов. — Ещё одна причина — проблемы с логистикой в торговле. Есть примеры, когда операторы говорят, что им нечем торговать». Кроме того, по словам Копытова, в последние месяцы выросли цены на одежду, обувь, автомобили, мебель и другие товары. Как результат, их доступность для потребителя падает ещё больше.
По мнению финансового директора управляющей компании «Риал» Марины Медведевой, серьёзный удар по трафику торговых центров нанесло сокращение кинопроката и выручки кинотеатров.
«Падение трафика произошло примерно на стыке февраля и марта, сейчас держится примерно на одном и том же уровне, — отмечает Марина Медведева. — По «Колизею Атриум» падение было примерно 12,5%, по «Колизею Синема» — примерно 30%, а потом немного выровнялось до 25—27%. Благодаря сложившейся ситуации мы понимаем, сколько людей ходило в кинотеатры — примерно 30%». По мнению Марины Медведевой, также на поведение посетителей оказывает влияние приостановка работы части магазинов и переориентация на товары повседневного спроса.
В ТРК «Планета» опровергают мнение, что приостановка работы магазинов международных операторов оказывает влияние на трафик посетителей.
«После временной приостановки работы некоторых магазинов международных брендов в трафике не произошло существенных изменений, — считает исполнительный директор ТРК «Планета» Евгений Каштанов. — Потоки гостей перераспределились между продолжающими работу арендаторами».
По словам директора управляющей компании «Труменс-групп» Елены Денисовой, в ТЦ «Галерея», ориентированного на товары сегментов «средний+» и «премиум», падение трафика практически не ощутили. «В марте-апреле падение трафика было на уровне 10%, — отмечает Елена Денисова. — Потребители стали ходить более целенаправленно, были, вероятно, заняты своими бизнес-задачами. Но пришли и новые люди, возможно, те, кто раньше покупал товары за границей в поездках. Теперь таких возможностей стало меньше».
Эксперты отмечают, что больше других в сложившейся ситуации страдают крупные торговые центры. «Крупные торговые центры могут потерять от 20 до 50% доходности, — считает Марина Медведева. — Районные ТЦ потеряют меньше, от 10 до 15%, поскольку арендная ставка в них невысока».
Константин Копытов отмечает, что крупные центры испытывают стресс от ухода международных операторов. «Большой объект требует колоссальных средств на содержание и чётко должен реагировать на баланс доходов и расходов». При этом, по мнению Копытова, форматы районных торговых центров более жизнеспособны в сложившихся условиях в силу способности гибко реагировать на ситуацию.
Тем не менее крупные ТЦ продолжают бороться за трафик. Например, в ТРЦ «Планета» решили усилить event-активность.
«Торговый центр суперрегионального масштаба — это не только магазины, это объект социального значения, — отмечает Евгений Каштанов. — Здесь расположены места досуга и развлечений для всей семьи. Именно на этой составляющей мы и делаем сейчас акцент на фоне того, что многие иностранные бренды приостановили работу. Мы поддерживаем трафик в ТРЦ благодаря активному продвижению детских центров и клубов, а также ресторанов и кафе, которые работают на территории нашего торгового центра. Отдельное направление — организация выставок, творческих мастерских, ярмарок и других мероприятий. Ослабление антиковидных ограничений дало ТРЦ «Планета» возможность усилить event-активность».
Прогнозы
Эксперты отмечают, что покупательная способность в ближайшие месяцы будет только падать. Возможно, небольшой рост произойдёт в конце августа.
«Традиционно в мае и до второй половины августа активность покупателей будет падать, — говорит Константин Копытов. — Если погода летом будет хорошей, то будет совсем тишина. В августе стартует подготовка детей к школе, поэтому покупки августа обычно компенсируют для арендаторов лето». Однако, по мнению Константина Копытова, в этом году ситуация более неопределённая — потребители могут начать экономить ещё больше, в том числе в массовом сегменте.
По мнению Марины Медведевой, летом традиционно наблюдается отток покупателей. «Летний сезон не требует частой смены гардероба, — отмечает Медведева. — Соответственно, на посещаемость наложится прогрессирующая инфляция, поэтому восстановления спроса можно ждать только в августе. Позитивно сказаться на трафике может закупка вещей к осени и зиме».
По словам Елены Денисовой, ситуация в конце лета и осенью будет ещё более неопределённой, чем сейчас. «Летние коллекции брендовых вещей всегда закупаются зимой, — отмечает Елена Денисова. — Поэтому наши магазины обеспечены, а вот что будет осенью и зимой, большой вопрос. Причина в том, что есть сложности с логистикой и поставками. Авиасообщение сейчас фактически отсутствует, с доступностью брендовых вещей есть проблемы. Многое зависит от того, как эти вопросы решат арендаторы».
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