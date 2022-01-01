Мария Сыропятова Падение «вторички» Эксперты рассказали, почему в Перми дешевеет вторичная недвижимость Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2022 года стоимость вторичной недвижимости в Перми снизилась за месяц на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные «Циан Аналитики». Эксперты рассказали, почему в краевом центре заметно дешевеет вторичная недвижимость, и сделали прогнозы, как долго может сохраниться эта тенденция.

Причины спада во «вторичке»

По показателю падения стоимости вторичной недвижимости Пермь — одна из лидеров среди российских городов-миллионников. Заметнее упали цены только в Липецке (-1,8%) и Санкт-Петербурге (-1,7%). В «Циан Аналитике» отмечают, что за последний месяц цены на вторичном рынке в крупнейших городах РФ перешли от роста к стагнации, а в некоторых локациях к снижению (среди них Пермь).

Специалисты в сфере недвижимость связывают это, прежде всего, с востребованностью ипотечных кредитов при покупке вторичного жилья.

«На фоне высоких банковских ставок (для кредитов на «вторичке» нет программ субсидирования) на рынке почти нет покупателей-ипотечников. Рынок поддерживается за счёт альтернативных сделок и покупателей с «живыми деньгами», но таких сделок намного меньше, чем сделок с ипотекой», — прокомментировали ситуацию в «Циан Недвижимость».

Специалист по жилой недвижимости Наталья Собянина говорит, что снижение цен на вторичное жильё вполне ожидаемо.

«Ставки по ипотеке зависят от ключевой ставки Центрального банка, — отмечает Наталья Собянина. — В мае ставка ЦБ была 17%, а ставки по ипотеке в банках 12-13%. Однако рынок все равно стоял, поскольку даже 12-13%, не та ставка, при которой люди были готовы брать ипотеку. Покупатели, использующие кредиты для покупки жилья, ждут ставки на уровне 8-9%. А для тех, для кого это инвестиционный инструмент, выгоднее было положить средства на счёт в банке».

По оценке директора компании Research & Decisions Регины Давлетшиной, вторичная недвижимость в апреле подешевела в Перми на 1,1%.

«Пока делать выводы рано, — отмечает Регина Давлетшина. — Слишком мало времени прошло, рынок не успел достичь стабильного состояния после двухкратного сокращения объёма с декабря 2021 года. Причём, только за апрель рынок сократился на 15%. Существенная доля продавцов сняла с продажи объекты, а покупатели не готовы их брать с таким уровнем ставок по ипотеке».

Прогноз

Эксперты говорят, что в ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время должны упасть.

«Сейчас на рынке жилой недвижимости сохраняется турбулентность, — отмечает Наталья Собянина. — Вчера ЦБ снизил стоимость ключевой ставки на 3%, а все ожидали, что будет снижение только на 2%. Поэтому, в целом, ипотечные ставки должны снижаться». При этом, Наталья Собянина оговаривается, что ситуация сейчас сильно зависит от внешнеполитических факторов, поэтому делать прогнозы сложно.

Регина Давлетшина также считает, что ставки по ипотечным кредитам должны упасть.

«Ставки должны упасть в среднем до 12,5%, — отмечает Регина Давлетшина. — Причём, где-то они могут быть даже ниже ключевой ставки ЦБ. Например, при ставке в 14% были банки, выдававшие ипотечные кредиты под 13,5%. Однако, клиенту при этом нужно было оплатить страховку и соответствовать другим требованиям банка. Поэтому сейчас ипотечные ставки могут варьироваться на уровне от 10,5% до 13%». По мнению Регины Давлетшиной, к существенным изменениям на рынке снижение ипотечных ставок не приведёт. Причина в том, что они по-прежнему останутся слишком высоки для покупателей вторичного жилья.

По мнению Натальи Собяниной, на рост может повлиять фактор клиентов, воспринимающих жилую недвижимость, как инвестиционный инструмент.

«Многие в конце февраля на фоне роста банковских ставок по вкладам, пошли и просто положили средства на счета в банках, — отмечает Наталья Собянина. — Часто в банках берут средства на три или шесть месяцев. Сейчас со снижением ключевой ставки ЦБ проценты по банковским вкладам также снизятся. В начале июня истекает срок в три месяца. Поэтому будут те, кто решит переложить средства в жилую недвижимость. А это может быть фактором повышения цен». При этом, высокая инфляция в этом году, по мнению Натальи Собяниной, не позволит ставкам по ипотеке опуститься ниже 12% даже осенью.





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