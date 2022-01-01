Елена Синица Курс на развитие Глава Перми Алексей Дёмкин впервые представил депутатам годовой отчёт о работе своей команды Поделиться Твитнуть

В четверг, 24 мая, состоялось очередное заседание Пермской городской думы. На заседании глава города Алексей Дёмкин впервые представил годовой отчёт о деятельности исключительно своей команды, которая формировалась в течение прошедшего 2021 года.

Экономическое развитие

Несмотря на введённые в прошлом году «ковидные» ограничения на протяжении года фиксировалась тенденция к восстановлению экономической активности, начал Алексей Дёмкин свой доклад. В частности, средняя зарплата у работников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году достигла 55,9 тыс. руб. Для сравнения: в 2020 году она составляла 51 тыс. руб., в 2019 — 48,2 тыс. руб., в 2018 — 44,7 тыс. руб. Таким образом, в 2021 году по этому показателю Пермь заняла седьмое место среди городов-миллионников.

Отмечается и положительная динамика инвестиций в основной капитал. Так, объём инвестиций в экономику города в прошлом году составил 120,7 млрд. руб., что на 3,2% больше, чем в 2020 году. Если же рассматривать этот показатель в расчёте на душу населения, то он составил 115,1 тыс. руб. Кроме этого, Пермь вошла в топ-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику.

«Пермь является одним из лидеров по объёму инвестиций среди городов-миллионников России и стабильно входит в первую пятерку городов», — отметил глава города.

Векторы развития

Алексей Дёмкин показал, что не боится проблемных тем. Так, при краевой поддержке городские власти довёли до конца затянувшуюся историю с передачей в муниципальную собственность школы в ЖК «Арсенал». В 2022 году глава Перми чётко сформулировал ключевые проекты, реализацию которых будет контролировать лично. Это строительство муниципальных домов под расселение из аварийного жилья, благоустройство набережной в Кировском районе, строительство крематория — этот проект наконец-то сдвинулся с мёртвой точки и не только на словах — предпринимаются реальные методичные шаги для достижения цели.

Комфортная среда

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ставит перед городскими властями задачу качественно подготовить Пермь к предстоящему юбилею. Поэтому создание городского пространства, отвечающего современным требованиям комфортности и удобства — приоритетное направление в развитии города. Особую роль в достижении этой цели играет плотное взаимодействие городской администрации с депутатским корпусом и краевой властью.

Один из критериев комфортной городской среды — дорожное строительство. За прошедший год в Перми завершилась реконструкция ул.Героев Хасана — теперь это дорога с шестиполосным движением. Кроме этого, в рамках реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии проезжая часть расширена до четырёх полос с устройством кругового движения. Помимо этого, в прошлом году была запущена новая трамвайная ветка на ул.Революции. Важно, что доля соответствующих нормативам дорог за год возросла на 12% — до 83,4%, подчеркнул Дёмкин.

В то же время городские власти стремятся сделать максимально комфортным общественный транспорт города, чтобы тот смог стать альтернативой личному автомобилю. Так, в городе значительно обновился подвижной состав, при этом действующий в 2021 году тариф был куда ниже, чем в других городах-миллионниках. Однако в конце прошлого года тариф повысили до 33 руб. за поездку.

«Это было непростое решение, обусловленное экономической необходимостью. В свою очередь, новое тарифное меню позволяет существенно снизить стоимость одной поездки по проездному билету относительно размера базового тарифа на разовую поездку, — пояснил Алексей Дёмкин. — Это даёт жителям возможность осуществить выбор наиболее подходящего для них тарифного плана с учетом количества совершаемых поездок и значительно экономить на оплате проезда».

Также глава города сообщил, что по сравнению с 2020-м количество перевезённых пассажиров в 2021 году выросло на 15% и составило 179,3 млн человек.

По словам Алексея Демкина, постоянно ведётся работа по корректировке маршрутной сети и оптимизации расписания транспорта с учётом мнения пермяков.

Приоритетом остаётся и развитие инфраструктуры социальной сферы. Например, в 2021 году в Перми построили четыре детских сада и столько же школ. Уже в этом году будет завершена реконструкция нового корпуса гимназии №17, а в следующем году муниципальная сеть пополнится новыми зданиями школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, гимназии №33 и школы по ул. Целинная, 15, добавил глава Перми.

Уделяется внимание и спортивной инфраструктуре. В 2021 году в Перми появился физкультурно-оздоровительный центр по ул. Академика Веденеева, 25.

Сейчас же подрядчики ведут работы по строительству бассейна на ул. Гашкова и реконструкции манежа «Спартак», ледовой арены ДЮЦ «Здоровье». Эти объекты будут введены в эксплуатацию в ближайшие три года.

Примечательно, что Пермь вошла в число городов с благоприятной средой, заняв девятое место среди городов-миллионников. Индекс качества городской среды составил 191 балл, что на 12 баллов выше уровня прошлого года. Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми оценены озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское пространство.

Ключевые объекты

Ключевыми проектами подготовки к 300-летнему юбилею города являются проекты комплексного благоустройства общественных пространств Перми, продолжил Алексей Дёмкин.

В частности, в прошлом году была благоустроена набережная Камы от Речного вокзала до порта Пермь. «Это одна из главных точек притяжения жителей, пространство для отдыха, занятий спортом и культурных событий», — отметил Алексей Дёмкин.

Ведутся работы по комплексному благоустройству Комсомольского проспекта, ул. Ленина и Сибирской, 66 квартала эспланады.

В этом году началось благоустройство набережной в Кировском районе Перми. Здесь планируется обновить променадную зону, сделать архитектурную подсветку, организовать спортивные и детские площадки, а также зону для тихого отдыха. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ставит перед городскими властями задачу качественно подготовить Пермь к предстоящему юбилею.

Межмуниципальное партнерство

Алексей Дёмкин обозначил, что Пермь в течение 10 лет должна войти в тройку лучших городов-миллионников страны для жизни, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Значительное внимание уделяется развитию межмуниципального партнёрства, заключено соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургом (подписано главами городов Алексеем Дёмкины и Алексеем Орловым). В рамках соглашения специалисты муниципалитетов обмениваются опытом, уже состоялись визиты екатеринбуржцев в Пермь по обсуждению упорядочивания нестационарной торговли и обмена опытом в сфере образования, запланированы и другие. Таким образом, глава Перми позиционирует город как знаковый в масштабах страны миллионник, передовой опыт которого может пригодиться всей России. Этот уход от местечковости и провинциальности — новый подход управленческой команды Алексея Дёмкина.

Прямой диалог

Прошлый 2021 год был первым годом Алексея Дёмкина на посту главы Перми. После двух созывов депутатской работы в гордуме ему не надо было много времени на то, чтобы войти в курс дела, считает политический эксперт Михаил Майоров. Однако ему требовалось время на формирование команды в горадминистрации, а также на принятие кадровых решений на уровне глав районов краевой столицы. Заняло время и определение приоритетных проектов, выстраивание эффективных каналов коммуникации с горожанами, добавил эксперт.

«Эти задачи были реализованы: Дёмкин обозначил систему координат и задал вектора работы. Теперь, на втором году руководства городом, ключевой задачей для Алексея Дёмкина становится подготовка к 300-летнему юбилею Перми», — отметил Михаил Майоров.

«Очень отрадно, что глава Перми заострял внимание не только на моментах, которые получаются. Для нас очень важно понимать ситуацию и по тем направлениям, которые нам нужно совместно дорабатывать», — заявил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Эксперты обращают внимание, что Алексей Дёмкин часто напрямую взаимодействует с жителями города. Например, он ведёт страницу во «Вконтакте», где регулярно проводятся прямые эфиры. Здесь же пермяки могут задать главе города все интересующие их вопросы. Ещё одним каналом связи является телеграм-канал главы Перми.

Кроме этого, после снятия части «ковидных» ограничений Алексей Дёмкин сразу же возобновил рабочие выезды в районы.





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