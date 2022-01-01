Елена Синица Отчёт губернатора, бюджет и выборное законодательство Какие вопросы рассмотрит краевой парламент на майском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 26 мая, состоится пленарное заседание Законодательного собрания края. В повестке заседания 18 вопросов. В числе наиболее важных — ежегодный отчёт губернатора и изменение выборного законодательства. В рамках правительственного часа депутаты заслушают информацию о положении детей-сирот в регионе.

Отчёт губернатора

В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представит депутатскому корпусу ежегодный отчёт о результатах деятельности краевого правительства за 2021 год. В частности, губернатор расскажет об итогах реализации национальных, а также инфраструктурных проектов в регионе.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Традиционная встреча в этом году имеет особое значение. Законодателям важно услышать от первого лица оценку социально-экономического положения региона для понимания его ресурсных возможностей, с которыми он вступает в беспрецедентно новый этап развития в условиях внешних санкций. Депутатский корпус находится в постоянном диалоге с региональным кабмином для мониторинга ситуации в крае и выработки оперативных решений. Сейчас уже очевидно, что санкции закончатся не завтра, поэтому важно перейти от тактических действий к реализации долгосрочной стратегии. Краевой парламент будет продолжать совместную работу с региональным правительством по разработке мер, необходимых для экономического роста. Бюджет

Также депутатам парламента предстоит утвердить отчёт об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Как сообщается в аналитической записке, в течение 2021 года изменения в бюджет вносились шесть раз, доходы уточнялись четырежды. В результате доходная часть бюджета возросла на 8,3% и составила 166,4 млрд руб. Отмечается, что это на 36,5% больше поступлений 2020 года.

Поясняется, что доходы краевой казны увеличились за счёт дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций в размере 6,15 млрд руб., НДФЛ — 2 млрд руб., налогу на имущество организаций — 150 млн руб.

По данным краевого министерства финансов, в 3,7 раза увечилась прибыль обрабатывающих производств, более чем в два раза — в отраслях добычи полезных ископаемых и научно-технической деятельности.

Если говорить о расходах, то фактически в 2021 году они составили 182,16 млрд руб. При этом выше среднего (91,4%) расходы исполнены по семи государственным программам: «Региональная политика и развитие территорий» (98,8%), «Общество и власть» (98%), «Образование и молодёжная политика» (95,9%), «Экономическая политика и инновационное развитие» (93,8%), «Социальная поддержка жителей Пермского края» (92,4%), «Качественное здравоохранение» (92,2%), «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» (91,9%).

Ниже уровни исполнение по программам «Спортивное Прикамье» (76,3%), «Развитие транспортной системы» (83,8%), «Пермский край — территория культуры» (85,2%), «Развитие информационного общества» (88,2%), «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (89%), «Безопасный регион» (89%).

Выборное законодательство

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о приведении краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральными нормами.

В частности, предусматривается дистанционный формат голосования на выборах и референдумах в регионе. Для этого предлагается использовать ГАС «Выборы» или другие сертифицированные государственные информационные системы.

Списки избирателей также предлагается составлять и вести в электронном формате. Будет предусмотрена возможность использования электронной подписи избирателя.

Также есть изменения относительно назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Они могут назначаться только в Центризбирком РФ и крайизбирком. Количество назначаемых наблюдателей в участковую избирательную комиссию увеличивается до трёх от каждого субъекта назначения.

Помимо этого, до распространения в СМИ копии агитационных материалов должны направляться в избирательную комиссию. Также предусмотрена обязательная маркировка высказываний «иностранных агентов» в этих материалах.

Валерий Сухих:

— Так называемое электронное голосование уже было опробовано в ряде субъектов федерации во время выборов 2021 года. Этот шаг в развитии избирательной системы России продиктован временем и может привлечь к участию в выборах большее количество граждан.

Доклады

В рамках правительственного часа депутаты заслушают информацию о положении детей-сирот в регионе. С докладом выступит министр социального развития Павел Фокин. Сейчас в регионе 10 128 детей-сирот, из которых 9638 чел. проживают в семьях. Из них 6048 находятся под опекой близких родственников, остальные воспитываются в приёмных семьях.

Также будет представлена информация о деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Валерий Сухих:

— В рамках правительственного часа депутатам будет представлена информация о положении детей-сирот в регионе. Вопрос об устройстве и социализации этой категории детей регулярно поднимается на заседаниях профильного комитета краевого парламента. Отмечу, что по ключевым показателям наш край сохраняет лидирующее положение в стране. Под опекой государственных учреждений находится лишь 5% детей-сирот, остальные устроены в семьи. В регионе работает специальная школа для подготовки молодых людей к самостоятельной жизни, предоставляются меры социальной поддержки. Тем не менее, непростой остаётся ситуация с предоставлением жилья для детей-сирот. У депутатов есть вопросы по отдельным территориям — пока не везде справляются с этим обязательством. Важно держать руку на пульсе, искать оптимальные и оперативные решения.

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