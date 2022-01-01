Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея репетирует «большой переезд» По случаю Международного дня музеев друзья галереи собрались в новых помещениях на ул. Окулова, 75 Поделиться Твитнуть

Фото: Валерия Заровнянных

Впервые музейная вечеринка 18 мая прошла в помещении фондохранилища, в которое Пермская галерея в начале нынешнего года перевезла экспонаты из двух залов, переданных Пермской епархии РПЦ для проведения богослужений. Руководство музея воспользовалось событием, чтобы рассказать постоянным посетителям, спонсорам и прессе о том, как планирует работать в новом здании, а также о том, как будет отмечать 100-летие, и вообще о творческих планах.

По словам директора галереи Юлии Тавризян, переезд части коллекции, реставрационных мастерских, архива и библиотеки во временные площади на ул. Окулова, 75 — это «репетиция большого переезда», который предстоит, когда для музея построят новое здание на территории Завода Шпагина. Площади, оказавшиеся в её временном распоряжении, галерея планирует использовать максимально: не только для хранения и реставрации произведений искусства, но и для привлечения посетителей.





Как пояснила заместитель директора музея Ольга Старцева, простор новых помещений позволяет проводить в них события, которые в здании Спасо-Преображенского собора либо не умещались, либо не подходили по формату. В бывшем корпусе телефонного завода будут проходить подвижные занятия для детей от трёх до восьми лет, в том числе детская музейная гимнастика с учётом разработок музейной педагогики и детской психологии. Здесь же планируется организовать собрания «Клуба коллекционеров» с показом частных коллекций — не только искусства, но и всевозможных забавных предметов, в том числе детских коллекций. Ещё один новый формат событий в пространстве фондохранилища — это концерты. Их немало и в здании собора, но там обстановка требует камерности и строгости, а здесь можно проводить концерты активные, громкие и даже с танцами. Всё-таки завод — это не собор!





И, разумеется, в фондохранилище и в реставрационных мастерских будут проходить экскурсии для небольших — до 10 человек — организованных групп.





Выставки в новом помещении тоже будут, но очень небольшие. Галерея планирует возродить традицию выставок одной картины, а также демонстрировать результаты реставрации: фиксировать внешний вид предмета до реставрации и во время её проведения и показывать посетителям эти фотографии вместе с конечным результатом — «в режиме Золушки», как сказала Юлия Тавризян.





В последние годы, по словам директора галереи, краевой минкульт выделяет ежегодно около 20 млн руб. на реставрацию произведений искусства из фондов. Планируется, что за четыре года будет отреставрировано около 1000 предметов, в том числе тех, что требуют применения специальной техники, которой в распоряжении галереи нет — их отправляют в Москву, во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря. О реставрационных работах гостям вечеринки подробно рассказала главный хранитель галереи Ирина Николаева; по её словам, в Москве изучат и отреставрируют кроме прочего знаменитые древнеегипетские мумии, которые хранятся в галерее ровно 100 лет. Они поступили в её коллекцию из некоего «Пермского паноптикума»; никто не знает, что это было за предприятие, но предполагается, что в годы Гражданской войны в Перми застряла передвижная выставка диковинок, а в 2022 году во время формирования коллекции создаваемого художественного музея эти диковинки были переданы ему.





Мумии во время реставрации не будут «распелёнывать»: что находится под бинтами, покажет компьютерный томограф, и по этим данным планируется восстановить внешний облик древних египтян, волею судеб оказавшихся в Перми.

Фото: Валерия Заровнянных





Древнеегипетские мумии никогда не были показаны в экспозиции галереи, как и вообще все экспонаты восточной коллекции, о которой все слышали, но мало кто её видел; в новом здании они должны будут «выйти в люди», а в этом году состоится их «первый бал». Руководство галереи рассказало, что в честь 100-летия в ноябре откроется большая выставка, которая так и будет названа — «Сто» (6 +). Во всех помещениях для временных экспозиций — в левом крыле первого этажа и в трёх залах за алтарём на втором этаже — будут выставлены коллекции, которые никогда не экспонировались или экспонировались фрагментарно — графика, декоративно-прикладное искусство, художественное стекло, живопись художников бывших союзных республик и многое другое. Для восточной коллекции отведены три зала за алтарём.





Среди планов галереи на 2022 год ещё и выставка «Мир искусства» (0 +), посвящённая 150-летию Сергея Дягилева и приуроченная к открытию Дягилевского фестиваля. В экспозицию войдут декоративно-прикладное искусство, графика и книги, связанные с деятельностью художников дягилевского круга. Кроме того, галерея, являющаяся членом Ассамблеи петровских музеев, готовится отметить 350-летие со дня рождения Петра I. В честь этого юбилея здесь пройдёт лекторий, посвящённый искусству петровского времени, не только живописи и скульптуре, но и архитектуре.





В 2023 году галерея планирует многое показать за пределами Перми: в рамках празднования трёхсотлетия Перми она будет представлять художественную культуру Прикамья на «внешнем контуре»: большие выставки пройдут в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (Москва), в Манеже в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, тоже в Манеже. В Центре им. Грабаря откроется показ произведений из пермской коллекции, отреставрированных чуть ли не за все 100 лет дружбы музея и реставрационного центра, а пермские деревянные боги отправятся в Екатеринбургский музей изобразительных искусств с обменным визитом: в Пермь в это время прибудет знаменитый каслинский павильон — выставка будет называться «Чугунное кружево» (0 +).





Один из самых знаменитых экспонатов галереи, опять же из числа тех, о которых много кто слышал, но почти никто не видел — иконостас работы Николая Рериха из усыпальницы купцов Каменских в Перми — в конце нынешнего года будет выставлен в Третьяковской галерее на большой персональной выставке Рериха. На будущий год он вернётся в Пермь и снова будет участвовать в выставке — галерея готовит оммаж знаменитым пермским предпринимателям и меценатам «Купцы Каменские» (0 +).





Главные события, посвящённые своему столетию, галерея хотела бы провести в ноябре на «Заводе Шпагина». Это пока мечта, а не план: особый режим, связанный со строительством, ограничивает использование этой территории, но руководство музея хотело бы пригласить ближайших друзей на стройплощадку и продемонстрировать им то, что там будет к ноябрю, ну, хотя бы котлован. Юбилейные события получили общее название «Сто лет после столетия».





Для тех, кто хотел бы сделать музею подарок в честь круглой даты, разрабатывается особая спонсорская программа: можно, например, взять шефство над какой-то картиной и получить в награду именную этикетку в постоянной экспозиции на новом месте.

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