Ценный опыт для молодежи Краевой молодежный парламент подвёл итоги работы пятого состава Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Два с половиной года работы, восемь заседаний и более 30 мероприятий. Члены Молодежного парламента при Законодательном cобрании Пермского края обсудили итоги работы и перспективы развития на заключительном пленарном заседании пятого состава, которое состоялось 20 мая.





Традиционно повестка заседаний молодых парламентариев содержала вопросы, которые предстоит рассмотреть на следующей неделе депутатам в рамках пленарного заседания краевого парламента. Так, члены молпарламента заслушали информацию руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анны Быковой, которая рассказала о мерах поддержки бизнеса в регионе. Особый интерес вызвали меры, которые доступны предпринимателям Прикамья. По заявлению парламентариев, нужно повышать доступность и расширять существующие меры поддержки, которыми могут воспользоваться молодежь в сфере бизнеса.





Председатель краевого Молодежного парламента Артем Дашковский представил коллегам отчёт о деятельности пятого состава. За прошедшие два с половиной года получен серьёзный опыт организации работы в непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Например, была предусмотрена и успешно реализована возможность участвовать в пленарных заседаниях дистанционно с помощью программы «TrueConf» и «Единого виртуального кабинета депутата», который позволяет удаленно получать доступ ко всем необходимым документам.





По информации председателя молпарламента, за период работы пятого состава было проведено восемь пленарных заседаний и рассмотрено 87 вопросов. Также за отчетный период состоялось 27 очных и 83 заочных заседания комиссий Молодежного парламента, в рамках которых было рассмотрено более 300 вопросов. Одним из наиболее ярких событий в законодательной жизни региона для молодежи стала разработка и принятие в 2021 году закона о молодежной политике в Пермском крае.





Стоит отметить, что члены Молодежного парламента принимали активное участие в подготовке данного закона, тесно сотрудничая с профильными министерствами и органами исполнительной власти. Напомним, основной идеей закона является установление четкого статуса государственной молодежной политики в Прикамье, который позволяет обеспечивать права молодежи, а также вовлекать их в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь региона.





Отдельно стоит отметить участие молодых резервистов и парламентариев в выборах депутатов краевого и муниципального уровней, которые состоялись в сентябре 2021 года. Из 37 представителей молодежного парламентского движения Пермского края, заявившихся на выборы в качестве кандидатов, победу одержали семь человек. Двое из них были избраны депутатами Законодательного собрания Пермского края.





Члены пятого состава Молодежного парламента в 2020 году стали победителями Всероссийского кейс-чемпионата в сфере государственного и муниципального управления «Молодые решения». Помимо этого, молодые парламентарии не только получают опыт, но и активно им делятся с молодежью в территориях. Регулярное взаимодействие с коллегами из муниципальных молодежных парламентов позволило синхронизировать совместную деятельность для решения проблем на местах. Члены Молодежного парламента проводили ежегодные мероприятия, обучающие семинары, воркшопы и дебаты для молодежи Пермского края.





Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, сегодня важно особое внимание уделять молодежи и их профессиональной подготовке. «Последние годы большое внимание уделяется молодежной политике. Считаю, что это абсолютно верно, ведь именно от молодежи зависит дальнейшее развитие страны и региона. В свою очередь, Молодежный парламент при Законодательном собрании Пермского края даёт молодым людям ценный опыт и готовит качественные кадры не только для государственной, но и социальной сферы», — отметил спикер.





Напомним, уже в июне этого года свою работу начнёт шестой состав Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. Перед членами нового состава стоят задачи по сохранению высокого уровня работы молодежного органа власти, дальнейшему участию в разработке законодательных инициатив, расширению проектной деятельности и взаимодействию с молодежью Прикамья.





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