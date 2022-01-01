Валерий Мазанов Провалы, обвалы и благие намерения Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2005 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №3 от 1 февраля 2005 года

Из архива редакции

Год ознаменовался масштабным дорожным строительством: строилось и проектировалось множество объектов, которые сегодня являются ключевыми для связанности территорий края и Перми. Идут новые процессы формирования власти: отмена губернаторских выборов, реформа местного самоуправления и первые разговоры о должности сити-менеджера. 1 декабря было юридически оформлено создание нового субъекта Федерации: на карте страны появился Пермский край. Не обошлось и без трагедий: именно в 2005 году обрушился чусовской бассейн «Дельфин».

Интересные факты На Коммунистической станет несладко. Кондитерская фабрика «Пермская» переезжает в Мотовилиху. В Перми состоялся первый «земельный» аукцион. На торги выставлено семь участков под жилищное строительство в Орджоникидзевском районе. Заявки поступили на три из них. Сода потяжелеет. «Русская содовая компания» хочет построить в Березниках новый завод. Государство готово подключиться к решению проблемы закладки шахтных пустот. В течение шести лет на закладку пустот под Березниками планируется направить около 1,5 млрд руб. Более 70% финансирования осуществляется «Уралкалием», остальное — средства областного и городского бюджетов. Дмитрий Мазепин прикупил «Минеральные удобрения» для обмена с «Газпромом»? Вслед за ОАО «Галоген» экс-президент «СИБУРа», по информации «НК», получил контроль над «Минудобрениями». Эксперты считают, что это промпредприятие может стать «разменной монетой» в отношениях Мазепина с «Газпромом». Преступные игры. В Пермской области возбуждены уголовные дела против владельцев игровых заведений. Потери бюджета от нелегального игорного бизнеса оцениваются в сумму около 7 млн руб. ежемесячно. Галерее и музею требуется новая крыша. Власти спешно ищут в Перми место для музейного комплекса: поручено ускорить процесс передачи Кафедрального собора Русской православной церкви. Война за дворец.Общественность Перми, а также представители традиционных для региона религиозных конфессий выразили свой протест в связи с состоявшейся продажей принадлежащего ОАО «Мотовилихинские заводы» ДК им. Ленина религиозной организации церкви «Новый завет». Заботиться — обязаны. Коллективный договор, подписанный недавно руководством ОАО «Соликамскбумпром» и профсоюзными лидерами предприятия, не имеет аналогов в бумажной отрасли России. Пермский бензин на парижских заправках. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — производитель лучшего топлива в России. Проведённая модернизация позволила наладить производство экологически чистого топлива и его поставки за рубеж. Олега Чиркунова отоварили «бодягой». Глава региона, прикинувшись малоимущим, отправился на рынок «Гача» с целью прикупить «родничок» и прочую «бодягу». Под впечатлением от ассортимента жидкостей, содержащих алкоголь, и. о. губернатора принял решение любыми методами прекратить их продажу. Сами с ушами. В Перми появится скульптура «Пермяк — солёны уши». Народному доктору от благодарных пермяков. В год 276-летия Перми открыт памятник Фёдору Гралю. Проект скульптора Алексея Залазаева и архитектора Виктора Воженникова был утверждён ещё в 1999 году, шесть лет Фонд имени доктора Граля вёл сбор средств. «Это чересчур даже для трижды дремучего представителя власти». Вице-мэр Перми по культуре Валерий Стариков заявил, что аренда концертных площадок для артистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией станет значительно дороже, чем для «натуралов». Директор группы «Ночные снайперы» думает, подавать ли в суд на вице-мэра, а правозащитники обвиняют Старикова в дискриминации.

Бунт «натурализованных» льготников

Конечно же, всех предупреждали заранее. И, конечно же, монетизация льгот, случившаяся с первых дней нового, 2005 года стала неожиданностью. В Пермской области проживало на тот момент 600 тыс. льготников. Вместо льгот ветеранам труда назначили ежемесячно 300 руб., труженикам тыла — 390 руб., пострадавшим от репрессий — 430 руб., реабилитированным — 480 руб. В то же время стоимость необходимого социального набора (17 видов товаров и услуг) за 2004 год выросла на 11,56% и составила 1543,72 руб.

В отличие от многих регионов, в Прикамье протесты прошли довольно спокойно. На митинг, организованный КПРФ, вышли около 1,5 тыс. человек. Отметились на митинге и другие оппозиционные партии. С митингующими вышел говорить «социальный» вице-губернатор Валерий Сухих.

Депутаты заксобрания постановили собрать рабочую группу для «совершенствования законодательства по замене натуральных льгот». Тему, конечно же, потом заболтали. Самих же пенсионеров впереди ждало ещё много неприятных сюрпризов от власти.

Связь между районами

В Перми строится переход между двумя районами, который вскоре получит название «Стаханова — Чкалова». Стройка сразу столкнулась с трудностями: выигравшее конкурс НПО «Космос» долго не приступало к работе. В результате при сроках сдачи объекта в декабре 2005 года в январе ещё не было даже заключения экспертизы на проект. Добавила сложностей и необходимость сносить здесь гаражи и коллективные сады. Гораздо лучше идут дела на самом крупном дорожном объекте Прикамья — строительстве Красавинского моста. В конце года по нему открылось трёхполосное движение. Запланировано возведение моста через Мулянку под будущую ул. Строителей. Продолжается строительство дорог Полазна — Чусовой, Болгары — Юго-Камский — Крылово. Несмотря на сложности, всё закончится хорошо. Эти объекты заслуженно войдут в копилку масштабных дорожных проектов времён Олега Чиркунова.

Губернатор без выбора

Олегу Чиркунову повезло: за годы своей работы он избежал участия в такой неприятной для него процедуре, как выборы. Популизм, лицемерие, необходимость отвечать на тысячи вопросов уровня «Почему не горит лампочка в подъезде?» — все эти неизбежные элементы любой избирательной кампании Чиркунову были глубоко неприятны. Отмена выборов глав регионов, последовавшая после теракта в Беслане, избавила его от этой процедуры. «Для нас был определённый этап — выборы в декабре. Сейчас другая постановка — задачи. Входим в «длинный» проект — по крайней мере, три года», — говорил Олег Чиркунов в феврале. И хотя от приставки и. о. пермский губернатор избавится ещё не скоро, гарантии своей «длинной» работы он получил. И это было много больше, чем три года.

«Бриллиантовая резня»

«НК» публикует откровенный рассказ бывшего гендиректора народного предприятия «Прииск «Уралалмаз», депутата ЗС двух созывов Бориса Протасова. Некогда прииск в буквальном смысле кормил весь Красновишерский район: прибыль предприятия расходовалась в основном на нужды работников, пенсионеров и других жителей и организаций района. Сам район был одним из богатейших в области. В 2002 году, когда Протасов выходил на пенсию, разведанных запасов алмазов было, по его словам, на 12 лет работы. Но с вхождением в бизнес с подачи властей израильского бизнесмена Льва Леваева «Уралалмаз» начали «убивать». Странные конкурсы на разработку месторождения, в которых побеждал кто угодно, только не «Уралалмаз».

Например, какой-то мужик с бульдозером, который затем предложил за 10% от добытого отдать «Уралалмазу» право работы. Акционирование, при котором работников «Уралалмаза», по мнению Протасова, «кинули». И так далее. «Встречался я с [Валентином] Степанковым (депутат Госдумы, бывший генпрокурор. —Ред.), когда он помощником у [Сергея] Кириенко работал. Комиссию по расследованию алмазных дел создали. Документы я все ему предоставил. А потом слышу: Степанков — заместитель министра природных ресурсов. И комиссия та куда-то девалась», — говорит Борис Протасов.

Сегодня Красновишерск — одна из самых проблемных территорий Прикамья.

Маски-шоу на ЗиДе

Это оборонное госпредприятие давно испытывало проблемы. В 2005 году эти проблемы вышли на новый виток. В рамках возбуждённого прокуратурой Дзержинского района уголовного дела №2828 по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах) на завод ворвались «собровцы», нейтрализовали охрану и изъяли документы.

Штурм стал началом новой многолетней истории ЗиДа, в которой будет ещё много уголовных дел, их различных фигурантов, манипуляций с заводским имуществом. Не будет только одного — стабилизации работы этого некогда огромного предприятия.

Чусовская трагедия

В воскресенье, 4 декабря, в Чусовом обрушилась крыша плавательного бассейна «Дельфин», который находился на балансе Чусовского металлургического завода. Погибли 14 человек, из них 10 — дети.

Причины трагедии будут выяснять ещё долго. Но почти сразу было понятно, что от влажности практически сгнили железные балки, державшие кровлю. Виноватыми в результате будут названы эксперты, которые проводили обследование здания.

В Перми тем временем введён в эксплуатацию спорткомплекс с бассейном «Олимпия».

Журнал «Компаньон magazine»

В 2005 году ИД «Компаньон» вновь расширил линейку своих продуктов. Вышел в свет первый номер цветного иллюстрированного журнала «Компаньон magazine» — чтение для умных людей.

Сегодня в Прикамье трудно найти заметного представителя бизнеса, культуры, политики и общественной жизни, которые бы не были героями публикаций журнала.

Люди говорят. Что обсуждалось больше всего?

Выборы губернаторов были отменены, но другие выборы в Прикамье никуда не делись. Более того, в результате «реформы Козака» своего главу осенью предстояло выбрать чуть ли не каждому населённому пункту. Но главная интрига — конечно, в Перми. Заговорили о намерениях баллотироваться на пост главы города «строительного» вице-мэра Валерия Чупракова, и своей медийной активностью он эти слухи всячески подогревал. Действующий мэр Аркадий Каменев позволял себе в «паблике» высказывания о том, что и. о. губернатора в некоторых вещах ошибается. Пошли разговоры о других претендентах — депутате Госдумы Павле Анохине и предпринимателе Владимире Плотникове. Интрига разрешилась в 2006 году, и мэром Перми стал совсем другой человек. Параллельно с монетизацией льгот развивается негосударственное пенсионное обеспечение. Точнее, тогда казалось, что развивается. Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» работает уже 12 лет и радует своих вкладчиков: уже пять лет начисляет на их пенсионные счета доход выше уровня инфляции. Президент фонда Пётр Пьянков говорит, что секрет успеха — вложения в недвижимость, и заявляет о намерениях выйти на рынок Екатеринбурга. «Стратегия» является российским аналогом «Силиконовой долины» — новатором в разработках пенсионной сферы», — гордится Пьянков. К офисам «Стратегии» выстраиваются очереди, как некогда в «МММ». Работать фонд будет ещё долго, но финал этой работы будет болезненным как для вкладчиков, так и для самого Петра Пьянкова. «Пиарятся» и рекламируются лидеры ретейла, банковского и строительного бизнеса. Среди них обращает на себя внимание большая активность компании «Норма» (сеть «Виват-Норман»). Строятся гипермаркеты и огромные планы, сеть выходит в другие города. Строительная группа «Камская долина» рекламирует программу «Дом для вашей семьи» и вообще стремится стать лидером рынка недвижимости. Экопромбанк публикует свои балансы и демонстрирует устойчивость и серьёзные намерения. До того момента, как эти структуры обвалятся и похоронят под своими обломками мечты и деньги многих людей, — ещё многие годы.

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