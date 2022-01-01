Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хранилище с видом на Каму Пермская художественная галерея обживает площади на ул. Окулова, 75 Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В новые помещения Пермской художественной галереи на ул. Окулова, 75 просто так не проникнуть: у входа бдительный охранник, а на третьем этаже, где находится хранилище произведений искусства и реставрационная мастерская, установлен интерком, в который ещё надо дозвониться.

Перед входящим в первую очередь открывается фотозона: все реставрируемые экспонаты положено фотографировать до реставрации, в процессе и после неё; в старом здании галереи специального места для фотосъёмки не было, приходилось приспосабливаться на рабочих местах, а здесь — как в лучших ателье: зонтики, ширмы, дополнительные источники света.

Помещение мастерской — около 150 кв. м. Сюда перебрались пятеро из восьми реставраторов, работающих в галерее, а реставратор живописи Константин Собянин работает «на два дома»: небольшие полотна можно реставрировать и в старой мастерской, а вот большие — только здесь, и фронт работ просто необозримый: в хранилище есть картины, хранившиеся в рулонах много лет, есть даже такие, которые никогда не разворачивали.

Реставратор тканей Вера Деменева радуется, что в мастерской есть окна — раньше-то приходилось работать в подвале; и не просто окна, а огромные, во всю стену, и выходят они на Каму и двор завода «Телта», где растут прекрасные голубые ели. Теперь для полного счастья реставраторам не хватает кое-какого нового оборудования. Оно уже заказано, но устанавливаться будет не здесь, а в новом здании на «Заводе Шпагина», правда, как признаётся Вера Деменева, коллективу реставраторов уже расхотелось переезжать в новое здание: на Окулова, 75 тоже очень неплохо.

Из реставрационной мастерской несколько ступенек ведут в помещение хранилища. Оно огромное — около 1000 кв. м, и совершенно без перегородок, только колонны. Здесь окна совсем не нужны — солнечный свет для экспонатов вреден, поэтому по периметру сделан двойной сплошной блэкаут.

Ольга Шур

В хранилище установлены новые, специально заказанные стеллажи, скоро прибудут передвижные перегородки.

Сюда переехали предметы практически из всех коллекций галереи: живопись, графика, плакаты, иконы, скульптура, мебель. Особенно впечатляют живописные полотна: на новое место перекочевала почти вся коллекция советской живописи; ходишь между стеллажей — и замечаешь знакомые полотна: вот, например, портрет юной балерины Нади Павловой работы Евгения Широкова.

По словам Веры Деменевой, даже сотрудники галереи многое увидели впервые: например, к коллекции мебели в старом хранилище невозможно было подступиться, а теперь мебельные гарнитуры собраны и установлены на специальных подиумах, как и скульптура.

Благодаря новому хранилищу галерея 10 марта полностью освободила два помещения в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, где 24 апреля уже прошло пасхальное богослужение, однако на ул. Окулова, 75 переехали не только экспонаты из залов, переданных епархии: перевезены в первую очередь предметы, требующие срочной реставрации, в том числе те, что планируется экспонировать в строящемся новом здании.

Ожидается, что хранилище на ул. Окулова откроется для посещений; скорее всего, это произойдёт к концу текущего года, но, как поясняют в галерее, полностью свободного входа сюда не будет: экскурсии по хранилищу будут проходить только для небольших групп по предварительной записи.

Ольга Шур

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