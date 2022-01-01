Елена Синица «Развития не будет, если ждать только хороших новостей» Руководитель комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Антон Удальёв — об особенностях работы в УФАС, расстрельной должности зампреда правительства в сфере ЖКХ и специфике работы депутатов Поделиться Твитнуть

Антон Удальёв

Илья Радченко

«В работе надзорных органов не должно быть политики»

— Давайте начнём немного издалека. Все мы мечтали кем-то стать в детстве, а в более сознательном возрасте уже определялись с профессией. Кем хотели стать вы?

— У меня не было желаний в части какой-то конкретной сферы. Не было такого, чтобы я хотел стать космонавтом, милиционером, военным. В более сознательном возрасте, примерно в 10—11-м классе, я очень сильно хотел быть экономистом. Планировал поступать на экономический факультет ПНИПУ («Экономика предприятий»), но не получилось. В итоге поступил на юридический факультет ПГНИУ, но второе образование у меня всё-таки «политеховское». Не могу сказать, почему именно экономика интересовала. Никаких предпосылок к этому не было.

— И как же так получилось, что вы пошли работать в Пермское УФАС?

— Антимонопольная служба так или иначе связана с контролем разных сфер экономики. Получается, частично моя мечта всё же реализовалась. Руководил УФАС тогда Дмитрий Махонин. Дмитрий Николаевич назначил меня начальником отдела контроля естественных монополий. Оказал доверие. Естественные монополии — это, говоря простым языком, предприятия сферы ЖКХ. По сути, это и было первое знакомство со сферой.

— Вам действительно была интересна эта сфера?

— Время работы начальником отдела было интересным с той точки зрения, что я свои теоретические базовые знания начал применять на практике. Когда Дмитрий Николаевич пошёл на повышение, я возглавил пермскую антимонопольную службу. Поначалу кажется, что принцип «выявил нарушение — наказал» понятен и прост в применении, а потом к тебе приходит директор сельской школы, который поневоле должен заниматься закупками. Он и занимался ими как умел. В итоге — формально нарушил закон. И вот представьте, сидит перед тобой сельский учитель, у которого зарплата 15 тыс. руб., а штраф ты должен выписать 30 тыс. руб. Как быть? Пытались искать какие-то выходы из ситуации, конечно. Кого-то не штрафовали по малозначительности, когда была такая возможность. Но всё это уже игра в политику. Моё личное мнение — в работе надзорных органов политики не должно быть. А чтобы её не было, необходимо таким образом структурировать законодательство, чтобы любое применение закона всегда было априори справедливым.

— Мы когда-нибудь к этому придём?

— Мы — это кто? Мировое, российское или пермское законодательство? Это всеобщая проблема. Стремиться к её решению надо однозначно. Всегда очень сложно искать этот баланс — между законодательством и его справедливостью. Это ведь не только на учителей распространяется, но и на те же предприятия коммунальной сферы.

— Поясните.

— Когда УФАС наказывает такие крупные организации, как «Т Плюс» или МРСК, мы прекрасно понимаем: это настолько большая «машина», что она «переварит» этот штраф. У частных организаций в тарифе заложена пятипроцентная прибыль. Оплатить штраф они могут из этих средств без ущерба для потребителей. А вот в посёлках коммунальным снабжением занимаются чаще всего муниципальные предприятия. По закону они просто не могут иметь прибыль в тарифе. Для них и так проблема найти какую-то копеечку, чтобы залатать трубу. А потом бац — и им выписывают штраф 100 тыс. руб., потому что они не смогли соблюсти какие-то формальности. Антимонопольная служба — это структура, очень сложная для понимания такими маленькими предприятиями.

— То есть штрафы они платят из денег жителей?

— А откуда ещё им взять деньги? Вот ещё одна грань между законом и справедливостью. С одной стороны, есть условные «негодяи», которые нарушили закон. Я их должен оштрафовать. Это справедливо? Справедливо. С другой стороны, они деньги жителей взяли и заплатили штраф. Получается, сами жители штраф и оплатили. Уже не так справедливо получается, да?

«Наказывать проще, чем делать. Я имею право так говорить»

— И тем не менее при вас антимонопольная служба несколько раз вступала в довольно серьёзные противоречия с краевым правительством и краевыми монополистами. Но сменился губернатор. И вы с этим бэкграундом перешли работать в правительство края. Долго думали над предложением Максима Решетникова возглавить блок ЖКХ?

— Пермское УФАС ещё под руководством Дмитрия Махонина стабильно входило в десятку лучших по стране. Когда я уходил из ведомства, оно также было в числе лучших территориальных органов. Это хороший показатель, говорящий о стабильности и правильном формате работы. Но в какой-то момент я понял, что многих проблем, находясь в надзорном органе, не решить. У УФАС просто нет для этого инструментов. Появилось желание «спуститься на землю» и что-то сделать самому. Поэтому предложение Максима Геннадьевича полностью отвечало моим мыслям, и я согласился. Родители отговаривали, правда. Но я понимал, что это важный шаг для моего профессионального роста.

Илья Радченко

— Интересно, а как ваша деятельность сотрудника ФАС, штрафовавшего ресурсоснабжающие организации, отразилась на вашей работе в правительстве? Ведь теперь вам нужно было с этими же самыми организациями сотрудничать.

— Я не понимаю, почему все считают, что, когда я работал в УФАС, мы были против ресурсоснабжающих организаций. Мы не были против них, мы были за жителей и только за жителей. А вот в правительстве я был уже и за жителей, и за ресурсоснабжающие организации. В этом было ключевое изменение. По сути, второй пункт ведёт к первому. Думаю, большинство из наших ресурсников подтвердят, что все годы работы в правительстве мы работали конструктивно.

— И всё же ваш взгляд на коммунальную сферу, на свою прошлую работу как-то изменился после прихода в исполнительную власть?

— Скажу немного неполиткорректно. Но думаю, я как человек, который работал и в надзорных органах, и в исполнительной власти, имею право так сказать: указывать и наказывать всегда проще, чем что-то делать самому. Работа в УФАС, говоря образно, это асфальтированная дорога. А вот работа в правительстве — это даже не грунтовка, а, честно говоря, зимник какой-то.

«Мы создали коммунального монстра»

— Какое представление у вас на тот момент было о проблемах региона? Какие цели вы перед собой ставили?

— Отрасль ЖКХ, не только в Пермском крае, но и по всей России, годами страдала от недофинансирования. Результат — просто катастрофический износ сетей, в первую очередь тепло- и водоснабжения. Ты вроде в одном месте дырку залатал, а она уже в другом. Я всегда это сравнивал со своей учёбой в электротехе. В физике есть такое понятие, как p-n-переход, — по сути, блуждающая дырка. Так вот наше ЖКХ — это и есть сплошной p-n-переход. Именно поэтому передо мной стояла задача выстроить систему так, чтобы это была не дыра, а металлическая решётка, стабильная и гарантированная.

Для этого меня и приглашал Максим Геннадьевич. Он как никто понимал, что точечные решения — это не решения. И выступал за системный подход. В итоге мы запустили программу модернизации систем теплоснабжения (по 500 млн руб. в год на помощь муниципалитетам), запустили программу газификации. Плотно взаимодействовали с «Газпромом». Удалось раскачать даже программу капитального ремонта, хотя до 2017 года она была скорее мертва, чем жива. Но тем не менее на показатель 400 отремонтированных домов в год мы вышли. Для сравнения: на старте программы, в 2015 году, фонд капремонта ремонтировал по 15 козырьков в год. Мне кажется, разница есть.

Запуск этих программ шёл очень сложно. Нужно было защищать их перед депутатами, надзорными органами. В конце концов, нужно было конкурировать за бюджетные деньги с другими министерствами. Условно говоря, надо было доказать, что министерству ЖКХ на новые котельные 500 млн нужнее, чем, например, минтрансу на ремонт дороги. Максим Геннадьевич умел анализировать информацию и правильно расставлять приоритеты. Он мыслил глобально. И конечно, работа с ним — это сложный, но очень полезный управленческий опыт.

— Но начали вы с кадровых перестановок. При вас блок ЖКХ в правительстве претерпел серьёзные кадровые и структурные изменения. Зачем это было нужно?

— Я скажу, что на момент моего вступления в должность зампреда блока ЖКХ как такового в правительстве не было вообще. Вы знаете, что два самых непримиримых противника в правительстве на тот момент — это министерство ЖКХ и региональная служба по тарифам. И они, по сути, работали друг против друга. Вставляли палки в колёса. О каком нормальном развитии отрасли могла идти речь в таких условиях? При этом инспекция государственного жилищного надзора — по сути, это руки, глаза и уши правительства в сфере ЖКХ. Но ИГЖН была просто предоставлена самой себе, где-то в стороне. Поэтому мы и начали формировать блок ЖКХ как единую команду. У меня почти год ушёл на то, чтобы сотрудников двух министерств помирить и заставить работать сообща. В итоге РСТ получила полномочия по регулированию не только тарифов, но и деятельности министерства ЖКХ. Как писали тогда, мы создали коммунального монстра. И правильно сделали, что создали.

— Правильно говорят, что зампред по ЖКХ и тарифам — это фактически расстрельная должность.

— Абсолютно правильно. Никогда не знаешь, что тебя ждёт: либо препарирование под микроскопом, либо расстрел. Это сейчас не жалоба, это просто, к сожалению, та реальность, к которой подошло наше ЖКХ. Слишком долго в отрасли не было ремонтов, не было нормальной подготовки к отопительному сезону, слишком долго сохранялся непрозрачный рынок управляющих компаний. Конечно, сейчас ситуация значительно лучше, чем пять-шесть лет назад. Работа любого чиновника заключается в том, чтобы создавать комфортную жизнь для жителей, а комфорт начинается с ЖКХ. Без этого никуда. Поэтому надзорные органы держат эту сферу под прицелом, рассматривают её в микроскоп. И правильно делают. Исторический опыт учит тому, что нужно в особом приоритете держать именно сферу ЖКХ.

«Когда-то гонцу с дурной вестью отрубали голову»

— Сейчас вы депутат заксобрания, председатель инфраструктурного комитета. Какие задачи вы перед собой ставите?

— У депутатов с правительством в целом задача одна — выстроить работающую систему ремонта и реконструкции дорог, строительства социально значимых объектов, организации связи, в ЖКХ и медицине. Нужно выстраивать иной подход к системе здравоохранения. Уровень обеспеченности этой сферы квалифицированными кадрами оставляет желать лучшего. Это сказывается на потребителях, на услуге. Я как-то увидел одно объявление в медучреждении: «Не забывайте, вы не клиенты, вы пациенты, поэтому вы не правы». Меня несколько задела такая вывеска, но это яркое отражение действительности, в которой мы находимся. Мы не должны приходить к тому, когда врачи вынуждены такое писать, а пациенты видеть. Мы пришли к ситуации, когда у нас два антагонистических клана: врач и пациент. Здесь нет правого и виноватого. У меня есть мнение, что определёнными управленческими решениями эту систему изменить можно. Надеюсь, мы к этому придём.

Илья Радченко

— Вы опередили мой вопрос. Для многих, наверное, стало неожиданностью, что вы, став депутатом, немного отошли от привычной сферы ЖКХ и плотно занялись медициной и связью. С чем это связано?

— Здесь всё просто. Я ведь не только председатель инфраструктурного комитета, но как депутат ещё и представляю Чусовой и Горнозаводск. Медицина и связь — это те вопросы, которые задают мне в первую очередь жители. Если меня спрашивают об этом практически на каждой встрече, то это значит, что проблема есть и она носит системный характер. Поэтому я иду к министру и говорю ему об этом, так сказать, приношу дурную весть с территории. Раньше гонцам с дурной вестью отрубали голову, но депутат не должен бояться быть таким гонцом. Я сейчас говорю не только про связь и медицину, но в целом про все сферы. Реакция на мои слова у чиновников бывает разная. У кого-то по отчётам всё хорошо, но на деле оказывается как-то не очень хорошо. Казалось бы, его недоработка, но виноватым почему-то оказываюсь я, который ему об этом рассказал. Но есть и другая, правильная реакция.

Я, например, очень благодарен министру связи Пермского края Петру Шиловских. На мои, скажем так, дурные вести он реагирует так, как и должен настоящий управленец. Сам едет в территорию и разбирается в ситуации. Пётр Александрович ищет способ, как решить проблему, как предупредить её, а не закрывается от неё. Это и называется профессионализм.

Чиновникам важно быть на земле, важно выходить из кабинета, чтобы вникать в глубину проблем, а не ждать только хороших новостей. Только тогда возможно развитие. А сейчас порой получается так, что нижестоящий чиновник не хочет быть тем самым гонцом с плохой вестью. Поэтому он докладывает начальству не реальную картину, а то, что хотят слышать наверху. Поверьте, бывает очень сложно вывести врача или муниципального служащего на откровенный разговор перед «большими» начальниками. Обычно как только люди видят костюм и какого-то серьёзного человека, они сразу говорят: проблем нет, всё хорошо. Много раз был свидетелем такого.

— И всё-таки вопрос к вам как к председателю инфраструктурного комитета. В сложившейся ситуации стоит ли опасаться того, что стройки региона встанут, проекты поставят на паузу?

— Этого не случится. И краевое правительство, и губернатор Дмитрий Махонин выполнят взятые на себя обязательства. Когда Дмитрий Николаевич только вступал в должность, одним из приоритетов своей работы он обозначил поддержку пермских промышленных предприятий. Это правильно — наш регион промышленный. Дмитрию Николаевичу «повезло». В последние три года экономика страны получила серьёзную встряску. Сначала — пандемия и локдаун, сейчас — вал санкций, изменения логистических цепочек и другие трудности. По сути, Дмитрий Николаевич уже третий год работает в режиме антикризисного менеджера, условно назовём это так. При этом он понимает, что крупные инфраструктурные проекты в любом случае нужно доводить до конца. Он понимает, как они важны для жителей. Поэтому инфраструктура остаётся на личном контроле губернатора, ведь зампреда по строительству у Дмитрия Николаевича нет. Но мы видим, что программы реализуются. И, например, дорожный фонд в этом году у нас рекордно большой. Столько денег в строительство и реконструкцию дорог и мостов регион не вкладывал ещё никогда. Развитие есть.

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