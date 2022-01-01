Елена Синица Ещё полетаем Турагентства фиксируют стабильный спрос на отдых Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Аэропорты России продолжают фиксировать снижение пассажиропотока — в среднем на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом. Однако турагентства уверяют, что у россиян довольно широкий выбор направлений для путешествий и серьёзного падения спроса нет.

Снижение потока

В марте-апреле российские аэропорты недосчитались трети допандемийного пассажиропотока и 10—25% от числа пассажиров 2021 года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В марте 2022 года на рейсах пермского аэропорта Большое Савино было обслужено 102 тыс. пассажиров. Это почти на 12% меньше, чем в марте 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На внутренних рейсах основное падение авиаперевозок зафиксировано на московском направлении (−11,2% к показателю 2021 года). На международных линиях пассажиропоток снизился на 28%.

При этом по итогам первого квартала международному аэропорту «Пермь» удалось нарастить пассажиропоток на 9,5% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Это произошло во многом благодаря тому, что прошлой зимой многие направления были закрыты в связи с коронавирусными ограничениями.

В качестве причин снижения пассажиропотока в пермском аэропорту назвали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, отмена полётов в ряд стран для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков. Аналогичные причины называют и представители других аэропортов страны.

В частности, пассажиропоток аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в апреле 2022 года снизился на 30% по сравнению с аналогичным месяцем допандемийного 2019 года и составил 323,4 тыс. человек. Отмечается, что международный трафик снизился на 70% за отчётный период.

В столичных аэропортах ситуация аналогичная: Внуково лишилось 40% допандемийного количества пассажиров, Домодедово потеряло 35%, причём по международным направлениям произошло почти двукратное снижение, если ориентироваться на март 2022 года. Также треть пассажиров от доковидного периода потерял Санкт-Петербургский аэропорт Пулково.

От отрицания до принятия

Как и в два предыдущих пандемийных года, сейчас, в период сложной геополитической обстановки, туристические агентства и туристы столкнулись с пятью стадиями принятия ситуации — отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие, говорит генеральный директор туристического агентства Nova Travel Ольга Анянова.

«Главным было пройти все эти стадии с туристами вместе и донести до них самый важный посыл: всё разрешимо, и мы сделаем для них всё возможное, чтобы их отдых состоялся», — говорит Ольга Анянова.

Глобально геополитическая ситуация привела к тому, что пришлось переориентировать туристов с одних направлений на другие и заниматься перебронированием туров, делится гендиректор Nova Travel. По её словам, для турагентов получилась двойная работа. Кроме того, невозможность посещения ряда стран, закрытие аэропортов на юге России, рост курса валют повлекли за собой повышение стоимости туров, добавила она.

«Как правило, те туристы, которые планировали отдых заранее, всё равно едут отдыхать. Не остаются сидеть дома и не едут на дачу вместо моря, а так же, как и туристические агентства, подстраиваются под ситуацию и выбирают отдых из возможных вариантов, поэтому спрос практически не снизился», — отмечает Ольга Анянова.

Развитие туризма, особенно международного, всегда зависит как от внешних факторов (политических, климатических, экономических), так и от внутренних (стабильность в стране, развитие туристской инфраструктуры, например парка гражданской авиации, и, главное, уровень доходов населения), отмечает гендиректор турагентства «Финист Трэвел» Ольга Молчанова.

Все эти факторы в сложившейся ситуации не в пользу международного туризма, а вот у внутреннего туризма появились перспективы и возможности, считает Ольга Молчанова.

«Плюсом сложившейся ситуации является возможность огромного рывка в развитии внутреннего туризма России с её уникальными природными, историческими, архитектурными ресурсами. Маршруты по России стремительно набирают обороты, поражают своей уникальностью, регионы удивляют нас инициативой, креативностью», — отметила Ольга Молчанова.

В числе таких направлений она назвала Алтай, Белокуриху, Камчатку, Владивосток, туры на Кавказ — в Дагестан, Кабардино-Балкарию, Махачкалу и на побережье Каспийского моря.

Спрос сейчас такой же, как и был ранее, говорит директор турфирмы Azur Travel Екатерина Леушканова. «Люди хотят и желают путешествовать, на ту же Турцию хороший спрос», — пояснила она.

Эксперт добавляет, что для россиян открыто достаточно много направлений. В частности, это Турция, Египет, ОАЭ, Израиль, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Шри-Ланка, Китай, Индия.

Принимают российских туристов и в европейских направлениях: Греция, Кипр, Италия, Франция, Хорватия, Болгария, Черногория, Венгрия, Сербия, Эстония, Румыния, Австрия, Словения, Словакия, Босния и Герцеговина, Албания, Македония.

С транзитным перелётом доступны Грузия, Оман, Иордания, Тунис, Марокко, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Таиланд, Индонезия (Бали), Индия (в том числе Гоа), Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Фиджи, Малайзия, Филиппины, Мексика, Доминикана, Куба, Багамы, Ямайка, Венесуэла, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Перу, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Танзания, Кения, ЮАР, Намибия, Алжир, Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Джибути, Лесото, Монголия, Пакистан.

Цены на массовые направления, безусловно, стали выше, потому что увеличилось время полёта, а соответственно, и расходы на топливо, говорит Екатерина Леушканова.

Она также отметила, что сохраняется высокий спрос на Сочи, но снижается на Крым, так как люди боятся, что из-за военных действий может внезапно закрыться аэропорт.

«Люди, которые отдохнули в прошлом году, в этом, скорее всего, не полетят. Но есть туристы, которые уже года два-три не отдыхали, и они сейчас соберутся. Спрос есть, просто он перераспределяется. Никакого апокалипсиса нет», — говорит Екатерина Леушканова.

Из аэропортов юга страны продолжают функционировать аэропорты Сочи и Минеральных Вод, и туристы активно выбирают эти направления, рассказывает менеджер по туризму SKO Travel Юлия Пьянкова.

«Если кто-то хочет в Анапу или Геленджик, то можно долететь до Сочи, а дальше на «Ласточке» доехать. Есть туристы, которые и на поезде в Крым ездят. Таких немного, но они есть. В целом я бы не сказала, что это какая-то большая проблема, пути и выходы есть», — говорит Юлия Пьянкова.

Она также отметила, что из забронировавших путёвки в Крым на май-июнь порядка 70% туристов сейчас сдают их обратно. Оставшиеся 30% рассматривают альтернативные направления.

За счёт очередного этапа туристического кешбэка турагентство не особо почувствовало снижение спроса, но в то же время путёвки в Крым бронировали «намного-намного реже».

«Ждём, когда ещё какие-то страны откроются для нас. Выбор невелик, и туристы хотят какого-то разнообразия. Нельзя сказать, что сейчас в сфере туризма какой-то коллапс. Да, есть временные трудности, но без работы не сидим, туристы активно бронируют туры», — заключила Юлия Пьянкова.





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