Елена Синица Альтернативный отдых Как развиваются глэмпинги в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В ковидный период туристы искали альтернативные варианты для отдыха, в связи с чем популярность начали набирать глэмпинги. Их число на территории Пермского края с каждым годом растёт. В связи со сложной геополитической ситуацией владельцы этого бизнеса столкнулись с рядом сложностей и кратковременным снижением спроса, однако видят перспективы развития этой отрасли.

Спрос, цены и проблемы

Сооснователь глэмпинга «Хютте» Вероника Санникова рассказывает, что в последние месяцы снизилась глубина бронирования домиков. По её словам, раньше всё было зарезервировано примерно на две недели вперёд. С изменением геополитической ситуации люди стали планировать досуг на краткосрочную перспективу.

«Неизвестно, что будет через месяц, через неделю, поэтому бронировать стали чаще на ближайшие даты. Загрузка стала ниже. С сентября по февраль мы работали на загрузке 97%, было максимум одно-два окошка за весь месяц», — делится она.

Ранее во время вспышки заболеваемости коронавирусом очень часто шли отмены день в день или за пару дней, рассказывает Санникова. Но тогда, по её словам, зачастую удавалось закрыть эти отмены и заселить в освободившийся домик новых гостей день в день, так как желающих поехать было много. «Сейчас, когда домик освобождается день в день, за пару дней до заезда, мы понимаем, что вряд ли мы сможем найти желающих поехать», — отмечает она.

В числе причин Вероника Санникова назвала общее снижение спроса, а также падение охватов в Instagram* (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022). Если раньше истории в этой соцсети смотрели более 2 тыс. человек стабильно, то сейчас это человек 800 в самом лучшем случае. Соцсеть была основным каналом продаж «Хютте», который целенаправленно развивали, говорит Вероника Санникова.

Из дополнительных проблем — невозможность закупать декор, постельное бельё и другие предметы быта в магазинах, которые приостановили работу на территории РФ.

Небольшое повышение стоимости аренды с 1 июня в «Хютте» было запланировано давно, и произошло это планово.

«Несмотря на то что наши расходы стали ещё выше, мы повысили стоимость домиков на столько, сколько планировали ещё до изменения ситуации и повышения всех цен», — отметила Вероника Санникова.

Владелец гостевого дома «Смородина Хаус» Вадим Емелев также отмечает, что вопрос повышения цены стоит достаточно остро: «В последнее время существенно возросли затраты на содержание дома. Мы были вынуждены немного поднять цену на услуги бани. Наши клиенты сразу это заметили и неодобрительно оценили новый прайс. Понимая, что общая ситуация в стране не располагает к сохранению покупательной способности, мы будем стараться держать цены на прежнем уровне».

При этом, по словам Емелева, спрос на загородный отдых был и остаётся стабильным, причём практически независимо от сезона, а также экономической и политической ситуации в стране. Какого-либо всплеска или спада замечено не было.

Однако сооснователь глэмпинга «Холмистый» Анна Гуляева отмечает, что в январе спрос был больше, а с конца февраля возникло определённое затишье. «Те, кто заранее забронировал домик, менять решение не стали, но вот количество новых броней снизилось», — говорит она.

«Спад был значительный, но непродолжительный — недели две. Если обычно у нас было по две—четыре брони в день, то тут была одна бронь раз в два дня», — пояснила она. В то же время в майские праздники спрос ожидаемо вырос, добавила Анна Гуляева.

Цены в «Холмистом» также изменились. В январе состоялось техническое открытие глэмпинга, на территории продолжалась стройка, поэтому цены были ниже средних по рынку Пермского края. Сейчас же цены выросли: ранее самый дешёвый домик в выходной стоил 3,5 тыс. руб., теперь же — 4,5 тыс. руб. Дальнейшее повышение цен пока не планируется.

«Для нас сложность заключалась в том, что на момент начала всех этих событий строительные работы у нас ещё продолжались. Нужно было закупать материалы, а их, во-первых, никто не продавал, потому что цены менялись буквально каждый час. Первое время мы попросту не могли заказать материал, который нам был нужен. Работа встала. Во-вторых, цена материалов в принципе выросла кратно», — отметила Анна Гуляева.

Управляющая глэмпингом «Чистые пруды» Светлана Шибанова рассказывает, что спрос на аренду глэмпов сохраняется — домики бронируют даже на август. Спрос растёт, но возникли проблемы с рекламой глэмпинга, так как основным инструментом всё же был Instagram* (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022). Сейчас приходится осваивать рекламу в соцсети «ВКонтакте», говорит Светлана Шибанова.

Цены на аренду пока менять не планируется. «Я понимаю, что геополитическая ситуация способствует тому, что внутренний туризм будет развиваться. Вроде как людям некуда деваться, международный туризм стоит бешеных денег, поэтому они поедут куда-то в местные локации. Но мы не хотим с корыстью к этому подходить. Все расчёты сделаны, мы не будем в минусе во всяком случае», — сказала Светлана Шибанова.

Перспективы

Тему глэмпинга в Пермском крае можно сузить до масштаба пригорода Перми, считает директор компании Research & Decisions Регина Давлетшина. По её словам, это связано с особенностью менталитета, стилем жизни и уровнем дохода.

«Для пермяков тема, на мой взгляд, актуальна. Наш край прекрасен, столько рек и разнообразия природных объектов нужно ещё поискать. Но почему-то отдых за городом ограничен базами отдыха, переделанными из лагерей, кемпингом, сплавами. По факту нет комфорта, — говорит Регина Давлетшина. — Я лукавлю, когда говорю «почему-то ограничен». На самом деле это капиталоёмкий бизнес. Чтобы построить качественный объект, нужны длинные инвестиции. Окупаемость не такая быстрая».

Так как инвестиции высокие, а платёжеспособный спрос не так широк, таких предложений не так много, «но радует, что они есть», говорит Давлетшина. В то же время она отмечает, что страдает культура отдыха, а «на массового потребителя это всё делать не хочется».

Помимо роста культуры населения, Вероника Санникова также отметила, что необходима стабильность экономики, «чтобы отдых в приличном месте был не чем-то из ряда вон, что можно позволить себе очень редко и только на один день».

Анна Гуляева считает глэмпинги достаточно перспективной сферой. По её мнению, если смотреть на события последних трёх лет (коронавирус, текущая политическая ситуация), то «вариантов для отдыха сейчас особо и нет». Сейчас настаёт время, когда стоит начать присматриваться к своему краю, стране, считает она.

«У нас очень много красивых мест, даже недалеко от города. Есть что посмотреть, но есть проблемы с инфраструктурой, если говорить об отдалённых территориях. Но какие-то заповедные зоны с достопримечательностями будут пользоваться спросом. Если есть что посмотреть, люди и за 100 км поедут», — говорит Анна Гуляева.

Отрасль, конечно, перспективная, соглашается Ольга Селезнёва. Она отмечает, что сейчас идёт тенденция на появление таких мест отдыха. В крае есть базы отдыха, места для проведения праздников, но мало уединённых мест, куда хотелось бы приехать и расслабиться, подчёркивает она.

«К нам приезжают гости из Березников, Чернушки, Екатеринбурга. Они отмечают, что немного мест, где всё продумано до мелочей. Люди готовы заплатить дороже за то, чтобы иметь все условия комфорта. В такое место и вернуться захочется», — поясняет Ольга Селезнёва.

В свете сложившихся событий для определённого сегмента потребителей глэмпинги действительно могут быть очень востребованы, считает специалист по недвижимости Дмитрий Ничипоренко. По его словам, та категория людей, которые привыкли отдыхать за границей с полным спектром услуг, нуждается в какой-то альтернативе. При должном сервисе они могут предпочесть и такой вид отдыха, как глэмпинги. Но в Перми сегмент таких потребителей довольно небольшой, считает Ничипоренко.

Кстати

В Демидково 4 июня откроется экопространство Welcome to Forest. На лесной территории в сосновом бору будут расположены несколько жилых зон с разными типами экомодулей — домиков, оснащённых интерьером и всеми удобствами. В начале лета экодеревня будет включать восемь жилых домиков, а к августу их количество увеличится до девяти.

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