Валерий Мазанов Между свободой и финансами Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2004 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №9 от 14 марта 2004 года

Из архива редакции

То был тяжёлый и трагический год для всей страны — год теракта в Беслане, социальные и политические последствия которого длились затем много лет. В Перми всё было куда спокойнее, но своих потрясений хватало. Смена губернатора, непрекращающиеся корпоративные войны со стрельбой и уголовщиной, взрывающийся в жилых домах газ, приближающаяся «натурализация льгот»… Из радостей — сохранение (временное) выборов мэров городов и пермяки, попавшие в один из первых в стране рейтингов миллиардеров.

Из губернаторов — в министры

Интересные факты Мэров будут избирать. Председатель Пермской городской думы Игорь Сапко, побывавший на заседании Совета российских городов, сообщил, что в администрации президента решили не вводить процедуру назначения мэров. Система их выборов останется в рамках вступившего в действие закона о местном самоуправлении. «Пермтурист» сменил собственника. Контрольным пакетом акций (52%) крупнейшего в Перми гостиничного и туристического комплекса завладел один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Перми Виктор Селиванов. По данным «НК», сумма сделки — 130 млн руб. «Сильвинит» намерен развивать Соликамский магниевый завод. По словам генерального директора ОАО «Сильвинит» (контролирует 56,7% акций СМЗ) Петра Кондрашева, компания профинансирует строительство двух печей кипящего слоя для сушки карналлита. Инвестиции составят около $10 млн. Вместо «натуры» деньгами будут выплачиваться льготы. Госдума и Совет Федерации приняли закон о замене льгот денежными компенсациями. Цена, которую заплатит за это решение Прикамье, пока не определена, но, по словам первого вице-губернатора Геннадия Буничева, регион понесёт потери. «Большой куш» уносит «Гута» с Пермского моторостроительного комплекса. Активы пермских моторостроительных предприятий, находящихся под контролем Группы «Гута», будут переданы в обеспечение обязательств холдинга перед Внешторгбанком. Источники, близкие к ВТБ, эту информацию подтвердили. «Вимм-Билль-Данн» приценивается к «Перммолоку». Акционеры ОАО «Перммолоко» собираются его продать. Эксперты одобряют подобную сделку и говорят, что она будет выгодна обоим участникам молочного рынка. Сергей Матвеев попрощался. Первый пермский омбудсмен получил новое назначение от Юрия Трутнева. Обсуждаемые кандидатуры на его замену — правозащитники Игорь Аверкиев и Михаил Касимов, вице-губернатор Татьяна Марголина, депутат заксобрания Вячеслав Вахрин (уполномоченным была назначена Татьяна Марголина. — Ред.). В Пермской области обнаружены три рублёвых миллиардера.Журнал «Финанс» опубликовал первый в России рейтинг миллиардеров. «Оценённый» в $270 млн Дмитрий Рыболовлев занял в нём 59-е место, на 84-м — председатель совета директоров ВСМПО Вячеслав Брешт, на 90-м — гендиректор ВСМПО Владислав Тетюхин, состояние каждого из них — около $150 млн.

В марте 2004 года указом президента России губернатор Пермской области Юрий Трутнев назначен на должность министра природных ресурсов РФ. Разговоры про это внезапное для многих назначение ходили разные. Кто-то сплетничал, что это «расплата» за передачу «Пермводоканала» в нужные руки (хотя, конечно, это слишком мелко), кто-то — что поощрение за удачный референдум по объединению субъектов Федерации, создавший схему для других регионов. Многие сошлись во мнении, что Владимиру Путину просто близок спортивный, «пацанский» стиль пермского губернатора в решении вопросов.

Вместе с Трутневым в Москву отправились два его экс-заместителя — Анатолий Тёмкин и Виктор Шеин, а затем — депутат-строитель Семён Леви.

Преемником Трутнева стал Олег Чиркунов. Как оказалось — надолго, на целых восемь лет. Чиркунов был, наверное, самым неоднозначным, постоянно критикуемым руководителем региона. Но на большой дистанции выяснилось, что одновременно он был самым креативным и демократичным губернатором, при этом, без сомнения, эффективным. О его уходе затем пожалело даже большинство его яростных критиков, некогда рукоплескавших его отставке.

Впрочем, о событиях эпохи Чиркунова мы ещё будем говорить много и подробно. Пока же приведём только одно его высказывание, сделанное буквально через три недели после назначения. «Вы уж определитесь — либо независимая пресса, либо деньги от обладминистрации или нефтяной компании. Прессе надо начинать учиться быть самостоятельной, в том числе финансово. Нет никаких проблем в том, чтобы финансировать прессу. Любая власть в этом заинтересована. Давайте будем финансировать. Но потом вы же сами скажете: «А где свобода?»

Заксобранию — 10 лет

В марте 1994 года состоялись первые выборы в Законодательное собрание Пермской области. Исторической дате «НК» посвятил целых восемь глянцевых страниц: интервью с председателями разных созывов, прошлое и будущее регионального законотворчества.

На торжественном заседании, посвящённом юбилею, депутат Борис Светлаков, получая памятный знак в честь 10-летия, почему-то назвал пермский парламент «домом терпимости». Каждый волен догадаться, что он имел в виду, — у самого экс-депутата, увы, уже не спросить: Борис Светлаков скончался в декабре 2020 года от ковида.

Выстрелы в Уральском

Борьба за Пермский фанерный комбинат, расположенный в посёлке Уральском Нытвенского района, вышла на «горячую» фазу. При попытке захвата предприятия и смещения гендиректора Юрия Гончара группой миноритарных акционеров (рейдеров) при поддержке силовых подразделений прозвучали выстрелы. К счастью, никто не погиб, но кое-кого из оборонявших комбинат сотрудников побили.

Атаку удалось отбить силами самих рабочих и охранного предприятия. Затем — отбить и юридически. В конце концов, как водится, все договорились. А 22 сентября 2012 года на базе историко-краеведческого музея в Уральском открылась целая экспозиция «Музей истории рейдерства», посвящённая событиям тех дней.

Поучительная история о том, как, получив 0,06% акций и нужное решение какого-нибудь заштатного райсуда, можно захватить крупное предприятие. Ну, хотя бы попытаться. Иногда ведь получалось.

Ночной взрыв

В ночь с субботы на воскресенье 25 января произошёл взрыв в пятиэтажном доме на ул. Стахановской, 18. Повреждены 16 квартир, из них восемь разрушены полностью. Погибли трое, ещё один человек скончался в больнице. Причина взрыва в том, что пожилой житель квартиры №77 забыл выключить газовые конфорки.

Правда, жители говорили, что на запах газа в доме они жаловались давно. Но первоначальная версия устояла. И, увы, это был не последний взрыв из-за утечки газа.

Инвестор пошёл в ЖКХ

В 2003 году «Пермводоканал» был передан в частные руки. А весной 2004 года «НК» выпустил объёмный глянцевый спецвыпуск, посвящённый не продажам авто или недвижимости, а… ЖКХ. Это стало лакмусовой бумажкой изменений в отрасли, которая ещё вчера именовалась исключительно «чёрной дырой», но в последние годы стала интересной для инвесторов. Оказалось, что поставки воды, газа, электроэнергии, обслуживание лифтового хозяйства, сборы коммунальных платежей — бездонный потенциал для бизнеса.

В этом жители Прикамья убедились очень скоро. Во многих семьях платежи за услуги ЖКХ сегодня составляют до 30–40% семейного бюджета.

Чусовая как бренд

«Чусовая — это единственный общеизвестный бренд Урала», — заявил Алексей Иванов на декабрьской встрече с читателями. На встрече писатель анонсировал скорый выход нового романа «Вниз по реке теснин». Одновременно он сообщил, что книга «Географ глобус пропил» будет экранизирована.

Люди говорят. Что обсуждалось больше всего?

Практически весь год темы для обсуждений генерировал новый руководитель региона. Подходы к управлению, его стиль, отношение к бюджету и бизнесу — всё это бизнесу и обществу предстояло осмыслить, а иногда — просто угадать. Так или иначе, Олег Чиркунов давал информационные поводы практически еженедельно.

«Реформа Козака» о местном самоуправлении и расширении его возможностей и полномочий заставила немало поломать головы местных законодателей и исполнительную власть. Вместе с ними с хитросплетениями реформы разбирались и журналисты «НК». Спустя всего лет 15, заметим к слову, всем им придётся снова ломать головы — уже над обратным процессом. Пока же наблюдатели «прицеливаются» к будущим выборам мэра Перми, гадая, кто придёт (если придёт) на замену Аркадию Каменеву. Претендентов, как водится, немало.

Активно разъяснял новые подходы в работе частного инвестора водоканала генеральный директор ООО «Новогор-Прикамье» Михаил Никольский. Был он убедителен и компетентен, что во многом помогло снять остроту «переходного периода» в работе этой жизненно важной для города структуры.

Явный лидер рекламного потока, текущего в «НК», — инвестиционная компания «Витус», которая целыми разворотами публикует отчёты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансы, а также свои семинары и даже… лотереи. Много рекламы банковских услуг. Видно, что развивается бизнес: много объявлений о наборе кадров — вплоть до позиций генерального директора.

Отчётливо видна конкуренция операторов связи: МТС, «Уралсвязьинформ» и другие наперебой расхваливают свои тарифные планы и акции.

По всей видимости, Олег Чиркунов от слов про «давайте финансировать прессу» перешёл к делу: в «НК» стали регулярно и обильно публиковаться указы губернатора и другие решения областной власти.

Под конец года ИД «Компаньон» активно рекламировал собственный продукт — газету «Пятница», которая стала к тому моменту выходить тиражом 150 тыс. экземпляров и вышла на пик своей популярности, став безусловным лидером печатных СМИ региона.

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