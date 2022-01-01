Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Супердевушки не плачут Пермский ТЮЗ представил спектакль «Две дамочки в сторону севера» в постановке Алексея Тишуры Поделиться Твитнуть

Юлия Трегуб

Пьеса французского драматурга Пьера Нотта чрезвычайно популярна в театрах всего мира, и тому есть причина: в ней всего две роли, и обе предназначены для актрис, что называется, «возрастных»; у театров есть возможность занять народных и заслуженных и в то же время обеспечить пополнение репертуара малыми средствами, при этом спектакль может быть очень успешным и играться долго, если актрисы в главных — и единственных — ролях достойно с ними справляются.

Возможно, Пермский ТЮЗ стремился именно к такому результату, когда планировал эту постановку, однако режиссёр Алексей Тишура всё сделал иначе: у него играют актрисы того возраста, что принято называть «бальзаковским», красивые молодые дамы, которым привычны роли сказочных героинь; к тому же они вовсе не единственные на сцене — есть ещё активная, хотя и лишённая реплик массовка из шести человек. У этого режиссёра, который несколько лет проработал в Лысьвенском театре драмы, спектакли вообще многолюдные, да ещё и очень музыкальные, с собственным пластическим рисунком и элементами эксцентрики; вот и тюзовские «Дамочки» такие же.

Честно говоря, это немного ошарашивает. «Две дамочки в сторону севера» (16+) — это эксцентричная комедия с очень серьёзным сюжетом: две родные сестры, обе — одинокие старые девы, которые всю жизнь не ладили между собой, встречаются на похоронах матери и отправляются в путешествие, чтобы захоронить её прах в могиле отца, который умер 25 лет назад и могилу которого ещё надо найти. По мере этого «роуд-муви» они сближаются — каждая из них находит родную душу, которой так не хватало на протяжении всей жизни.

Алексей Тишура нашёл в популярной пьесе другое важное содержание. Оно там действительно есть, но обычно на него не обращают внимания, наслаждаясь психологической игрой опытных актрис. Это спектакль о том, что смерть — наш самый верный попутчик на протяжении всей жизни. Она стоит у нас за спиной в образе ангела, готового подхватить на руки; мы сталкиваемся с ней, теряя близких и читая мрачные новости о войнах, терактах и ДТП; мы всю жизнь движемся по направлению к ней… По направлению к северу — это по направлению к смерти. Умение сосуществовать со смертью — это великое искусство и умение, которое даётся далеко не каждому.

Юлия Трегуб

Смерть в этом спектакле предстаёт в разных обличьях: милые ангелочки в белом — та самая массовка — мельтешат вокруг героинь, перевоплощаясь то в зрителей театра, то в официантов в кафе; надгробия разных форм — обелиски, статуи, «голгофы» — составляют все пейзажи и интерьеры, в которых оказываются Аннетта и Бернадетта (сценограф и художник по костюмам — Надежда Осипова); то и дело дамочек заливает холодный свет откуда-то сверху, словно напоминая: «memento mori» (художник по свету — Евгений Козин). Это всё не делает спектакль мрачным — он озорной и яркий. Макабр — ироничное, на грани кощунства высказывание о смерти — вовсе не выдумка постановщика, а верность тексту пьесы, где героини рассуждают, например, о том, как неприятно было бы съесть рыбу, которая съела червяка, который съел их мамочку.

Помнить о смерти — это помнить о том, что жизнь скоротечна и нельзя ничего откладывать «на потом», иначе будешь жалеть, как Аннетта, о несбывшихся мечтах и нереализованных возможностях, страдать о том, что всю жизнь была «синим чулком» и не стала в полной мере женщиной. Символическое путешествие в сторону севера даёт героиням возможность восполнить пробелы, решиться на то, на что не решались всю жизнь.

Спектакль очень музыкальный, и вся музыка в нём не просто так, а с подтекстом. Неоднократно звучит популярная песня группы Reamonn: «I'm a super girl, And super girls don't cry» — например, когда Аннетта отважно и бесшабашно ведёт угнанный автобус. Не раз и не два героини встают перед необходимостью почувствовать себя супердевушками и не плакать, а, как в той песне, «просто летать». Решительность и умение не расплакаться необходимо, чтобы стать взрослыми; именно этот вызов бросает «дамочкам» жизнь. Каждый человек, сколько бы ему ни было лет, окончательно перестаёт быть ребёнком, только когда теряет родителей: именно тогда приходится избавиться от инфантильности и научиться принимать решения.

Героини спектакля, как по канату, идут по этому опасному пути, ища и находя поддержку друг в друге.

В спектакле заняты две пары актрис, и Алексей Тишура для каждой пары придумал свои «фишки»: так, Ксения Жаркова (Аннетта) и Анна Демакова (Бернадетта) лихо гоняют по сцене на велосипеде-тандеме; Сюзанна Калашниченко (Аннетта) и Татьяна Пешкова (Бернадетта) этого не делают, зато Татьяна Пешкова — победительница конкурсов актёрской песни и полиглотка, работающая не только актрисой, но и переводчиком — прелестно поёт по-французски. Вообще, это очень разные пары: в первой подчёркивается сходство сестёр, во второй — наоборот, контраст между ними, да и стиль игры у них разный. Кто лучше — сказать трудно, но это тот редкий случай, когда с разными исполнителями получаются разные спектакли.

Юлия Трегуб

Как уже было сказано, это очень «движенческий» спектакль с внятной пластической партитурой. Пластику ставила Ирина Ткаченко; без её хореографии спектакли ТЮЗа уже почти немыслимы, но здесь — особый случай: пришлось прорабатывать движения большой команды миманса, который почти всё время на сцене и активно действует, не произнося ни слова. Получилось весело и стильно; чего только стоит сцена в дансинге, где Аннетта чуть не согрешила с 16-летим юношей — в пластике эпизод решён как игривая пародия на модные дефиле и мужской стриптиз.

Финал пьесы Пьера Нотта приводит героинь на вершину утёса в Нормандии, где считанные сантиметры отделяют их автобус от участи машины киношных Тельмы и Луизы. Автор пьесы спасает «дамочек» от рокового шага, но режиссёр вполне может решить иначе. Как бы ни сложились отношения Аннетты и Бернадетты со смертью, её не надо бояться — об этом говорит спектакль Алексея Тишуры и все его ангелы.

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