Елена Синица Разогнались Эксперты прогнозируют трансформацию рынка такси Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за непростой экономической ситуации представители рынка такси сталкиваются с целым набором проблем. Кроме того, из-за падения покупательной способности прогнозируется снижение числа заказов. В связи с этим ожидаются частичные банкротства, увеличение числа самозанятых водителей и продолжение роста тарифов на услуги такси.

Повышение тарифов

Общие экономические тенденции затронули и рынок такси. Эксперты говорят о росте цен на автомобили, запчасти, колёса, масла, расходные материалы и сервисные услуги. С апреля также увеличен размер лизинговых платежей, отмечает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Повышение тарифов, по её словам, это вынужденная мера, направленная на поддержание экономики таксопарков. «Мы также можем сообщить, что будет и дальнейшее повышение тарифов», — отмечает Ирина Зарипова.

Одними из первых о росте цен официально заявили в пресс-службе «Яндекс Go»: таксопарки и логистические партнёры вместе с «Яндекс Такси» и «Яндекс Доставкой» приняли решение поменять структуру тарифов в большинстве городов России.

В компании отметили, что это поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов. Также это позволит частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. В то же время в компании планируют «по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории».

В «Яндексе» отмечают, что изменения произойдут плавно в течение апреля. В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учётом локальной специфики каждого конкретного города, поясняют в компании.

Корректировка тарифов возможна и у сервиса заказа такси Maxim. Специалисты сервиса ежедневно анализируют баланс спроса и предложения, сказала специалист по связям с общественностью компании Екатерина Мамай.

По её словам, корректировка базовых тарифов возможна в ближайшее время, но в компании постараются сохранить услуги такси доступными людям.

Монополии нет

В конце марта агрегатор такси «Ситимобил» объявил об уходе с российского рынка. Ранее такое же решение принял и DiDi. В связи с этим участники рынка заговорили о возможной монополии «Яндекса».

Однако позже стало известно, что «Ситимобил» всё же останется на российском рынке. Сообщение об этом появилось после обновления приложения такси.

«Ситимобил» остаётся с вами и продолжает работу. Мы не шутим и очень этому рады. Скоро «Ситимобил» перейдёт под управление «Таксовичкоф». Мы передадим ваши данные компании, чтобы вы и дальше могли ездить с нами», — говорится в сообщении.

Компания DiDi также заявила об отказе от идеи ухода с российского рынка и продолжает работать через системы удалённого управления, добавила Ирина Зарипова.

Помимо крупных агрегаторов, на региональных рынках представлены менее известные компании такси — «Такси Перемен», Wheely, TapTaxi, говорит она.

«Очень много молодых стартапов, которые создают новые сервисы для пассажиров, и со стороны Минцифры идёт активная поддержка таких компаний. Сам рынок такси — это фрагментарный рынок, то есть в процессе оказания услуги задействовано очень много компаний и индивидуальных предпринимателей, поэтому рисков монополизации мы не видим», — заключает Ирина Зарипова.

Меры поддержки

Екатерина Мамай отмечает, что сейчас регуляторы в качестве основных участников рынка таксомоторных перевозок продолжают видеть классические таксопарки, которых практически не осталось.

Большую часть таксомоторных перевозок в РФ фактически выполняют самозанятые водители на личных или арендованных у таксопарков автомобилях. В целом по России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов) доля самозанятых достигает 96—98%, говорит Екатерина Мамай.

Критическая ошибка в том, что к самозанятым перевозчикам предъявляются те же обязательные требования, что и к таксопаркам. Это делает практически невозможной их легальную работу, подчёркивает эксперт.

«Принцип законодательного разделения самозанятых перевозчиков и таксопарков позволит рынку развиваться цивилизованно. Люди смогут работать законно и платить налоги, объём которых, по нашим оценкам, составит сотни миллиардов рублей ежегодно», — резюмирует Екатерина Мамай.

На государственном уровне принято около 20 антикризисных мер, распространяющихся на поддержку таксомоторной отрасли. Среди них — продление разрешений на один год, отсрочки по налогам и срокам отчётности, льготные кредиты для МСП, мораторий на плановые проверки бизнеса, говорит Ирина Зарипова.

«Со своей стороны мы также предложили ряд инициатив. Например, отказ от требований к цвету кузова автомобилей такси, отмена госпошлины за выдачу разрешений, снижение стоимости полиса ОСАГО для такси, отмену штрафов за досрочный выкуп лизинговых автомобилей. В Амурской, Вологодской и Тульской областях прислушались к нашему мнению и внесли предложения на рассмотрение в региональный пакет антикризисных мер», — пояснила она.

Прогнозы

Любой экономический кризис негативно сказывается на покупательной способности населения, и нынешний не станет исключением. За снижением покупательной способности следует снижение спроса, в первую очередь люди сокращают расходы на второстепенные товары и услуги, продолжает Ирина Зарипова.

Сегодня Общественный совет по развитию такси не видит резкого снижения количества заказов. Такси является доступной услугой для большинства людей, увеличение тарифов на фоне текущей экономической ситуации происходит постепенно, отмечает Ирина Зарипова.

По её словам, спад заказов будет традиционно на майские праздники — это ежегодная тенденция, не связанная с экономикой, а вот в летний сезон уже будет понятно, насколько граждане будут отказываться от услуг такси по причине снижения дохода.

Пока спрос на поездки в пределах нормы для этого времени года, добавляет Екатерина Мамай.

В то же время в новых экономических условиях возможна трансформация рынка перевозок и дальнейшее увеличение доли самозанятых в отрасли. При ухудшении ситуации с занятостью населения возрастёт количество самозанятых перевозчиков на личных автомобилях, считает Мамай.

Эксперты ожидают, что в 2022 году на рынке такси будет большой приток людей, у которых упали доходы. Подработка в такси является одной из самых популярных работ, где есть ежедневный доход и не требуется специфических знаний, поясняет Зарипова.

Несмотря на то что есть закон о такси, который не предполагает подработку таких граждан без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, люди будут работать на своих автомобилях нелегально, считает она.

«С точки зрения таксомоторных компаний, мы ожидаем частичные банкротства, а также многие компании переформатируют свой бизнес в другие сегменты. Например, в доставку для маркетплейсов», — добавляет Ирина Зарипова.

Рост тарифов прогнозируется, но он не будет стремительным. Если последует снижение ключевой ставки ЦБ РФ, то это будет хорошее время для развития таксомоторных парков, так как количество игроков в течение года уменьшится, а те компании, которые сохранят свой бизнес, смогут взять дешёвые кредиты на развитие. В целом рынок такси будет адаптироваться в рамках сценариев общей экономической ситуации, заключает Ирина Зарипова.

Кстати

В Пермском крае иностранцам запретили работать в такси. В 2022 году иностранные граждане, работающие на основании трудового патента, не смогут трудоустроиться в Пермском крае в 11 сферах. В частности, это коснулось сферы такси. Указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.





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