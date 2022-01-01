Маленький большой народ Как пережившие геноцид армяне сохраняют мужество и верность своей родине Поделиться Твитнуть

фото: Кристина Леон

Тёмные моменты, полные боли, случались с каждым народом. Не обошла большая беда и армян. Больше 100 лет прошло с жутких событий, погубивших жизни 1,5 млн человек. Случившийся в 1915 году геноцид армян — страшнейшее преступление против человечности. Спустя век представители армянского народа хранят память об этих событиях и чтут память тех, кто ушёл из жизни.

ИСТЕРЗАННЫЕ И ГОНИМЫЕ

Раскинувшаяся на Южном Кавказе Армения много веков страдала от набегов завоевателей. Не выдержав свирепого натиска, страна попала под гнёт Османской империи. Случилось так, что армяне стали будто чужими на своей же земле. Завоеватели не признавали их веру и национальность. Армян лишили прав. С ними не считались. Их угнетали. Со временем отношение стало ещё более жёстким. Пик агрессии пришёлся на 1914—1915 годы. Начало Первой мировой войны, затем объявленный в стране джихад: началась жуткая расправа над армянами.

24 апреля 1915 года — дата, которую знает каждый армянин. Этот день считается началом геноцида народа. В то время армяне составляли 20% населения Константинополя (сейчас — Стамбул). Всё изменилось с началом геноцида. Почти весь коренной народ истребили или изгнали. Первыми пали представители интеллигенции, затем захватчики свирепствовали без разбора. Погибали мужчины и женщины, дети и пожилые. Правящие турки лишали армян жизни только за их инаковость — другую веру и национальность.

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Гонимые с родной земли, армяне разъехались по всему свету — в поисках мира и отсутствия притеснений. Они нашли его на другой земле, но остались верны традициям и корням. На новой родине армяне всегда стараются создать дом в широком понимании — место, где людям будет комфортно жить рядом друг с другом, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Спустя годы боль притупилась, но не ушла. Слишком велик масштаб национальной трагедии, произошедшей больше века назад. Чтобы не допустить повторения жутких страниц истории, армяне не забывают их. Каждый год 24 апреля они вспоминают о погибших во время геноцида. В Перми вечер памяти традиционно проходит около армянской церкви Святого Григория Просветителя. Люди зажигают свечи, читают отрывки из армянских произведений, а после слушают звучание дудука — музыкального инструмента, который является неотъемлемой частью армянской идентичности.

ПРОБУДИТЬ КОРНИ

Сохранение традиций — одно из отличительных качеств армян. Даже далеко от родной земли они не забывают свой язык, народные песни и танцы. В Перми уже 20 лет развивается армянская школа. Сотни детей и взрослых изучают там историю, литературу, искусство. Сохранение родной культуры — важнейшая часть жизни армянской диаспоры в Пермском крае.

Учитель армянского языка и литературы школы им. Месропа Маштоца Нина Варданян не скрывает, что язык не всем даётся легко. «Со временем генетическая память просыпается, и ребята начинают активно говорить на родном языке», — говорит Нина Варданян.

Огромную роль играет и отдача педагогов. Им удаётся разбудить в учениках голос корней. «В нашей школе преподавание армянского языка и литературы находится на высоком уровне. Яркое доказательство этому — наши выпускники, которые уезжают в Армению и поступают в вузы. Они получают высокие баллы, когда сдают экзамены. Мы также приобщаем детей к армянской национальной культуре. Они учатся лепке из глины, созданию изделий из керамики и дерева, создают карпеты (армянский ковёр. — Авт.) в миниатюре и т. д.», — рассказывает директор школы Жасмена Айрапетян.

Танец и песня — ещё один способ передать культурные ценности. Пермский танцевальный ансамбль «Крунк» («журавль» в переводе с армянского) известен не только в нашем крае, но и в других городах и странах. Коллектив неоднократно становился призёром многочисленных фестивалей международного уровня. Дух армянского народа считывается в танцах и песнях. Сочетание воли, силы, душевности, скромности, рвения и любви — вот неполный спектр того, что можно увидеть за ритмичными движениями. Армяне носят кусочек своей родины в сердце и дарят её тепло всем вокруг — через танцы, песни, разговоры и поступки.

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