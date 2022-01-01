Олеся Максименко «Сдвинуть с мёртвой точки» Крематорий в Перми может начать работать уже в следующем году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти краевой столицы твёрдо намерены начать строительство крематория на кладбище «Восточное» уже в текущем году, а ввести в эксплуатацию — в следующем. Глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что для него это один из приоритетных проектов, который он будет курировать лично.

«Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мёртвой точки. Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, и люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Поэтому вопрос назрел очень серьёзно», — сообщил на своей странице ВКонтакте градоначальник.

Не срослось

История строительства пермского крематория тянется с 2009 года, когда началось проектирование кладбища «Восточное». Первую очередь в 2013 году начала возводить пермская компания ООО «Вектор», и контракт с ней предполагал строительство только здания, без отделки, печей и колумбария. Для завершения строительства и оснащения крематория предполагалось найти частного инвестора, который мог бы вложить в проект более 300 млн руб.

Вот только найти инвестора не получилось, и к вопросу достройки крематория вернулись лишь в 2018 году. На конкурс поступила одна заявка — от ООО «Торговый дом «Пушкарский». Однако компания не смогла в срок предоставить банковскую гарантию, и от заключения концессионного соглашения сроком на 49 лет с ней администрация Перми отказалась.

В декабре 2019 года на заседании гордумы было озвучено, что инвестора не удалось найти из-за сложностей с окупаемостью проекта. И мэрия пришла к выводу, что крематорий можно достроить только за счёт городского бюджета.

В феврале 2020 года городские власти сообщили, что ввести объект в эксплуатацию планируется до декабря 2022 года. Тогда же была представлена презентация, где уточнялось, что в двухэтажном здании общей площадью 3,6 тыс. кв. м будут располагаться два траурных зала — на 50 и 100 человек, от двух до четырёх печей, каждая из которых рассчитана на не менее чем 5 тыс. кремаций в год, колумбарий вместимостью 15,1 тыс. мест.

Отметим, сейчас степень готовности главного корпуса крематория площадью 3,6 тыс. кв. м превышает 50%, бытовой корпус готов на 94%. При этом в зданиях нет печей, внутренней отделки, не достроены газопровод, водонапорная башня, трансформаторная подстанция и т. д.

Идём по графику

Новую жизнь проект строительства в Перми крематория получил в июле прошлого года с приходом нового мэра Алексея Дёмкина. Тогда пермская компания ООО «Верхнекампроект» победила в конкурсе на проектные работы по достройке крематория на кладбище «Восточное». Стоимость работ оценили в 16,5 млн руб. — на 2,7 млн руб. ниже начальной цены проекта.

Подрядчик уже провёл техническое обследование и инженерные изыскания. Сейчас реализация проекта строительства крематория находится на стадии проектно-сметной документации.

В начале марта 2022 года было получено положительное решение Федерального Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища «Восточное». В конце месяца администрация Перми сообщила, что городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт объекта. Фасад будущего здания крематория планируется выполнить в светло-серых и тёмно-серых тонах, также проект предусматривает отделку фасада гранитными и мраморными плитами.

«Идём по графику. Полный комплект документации с учётом положительного заключения государственной экспертизы планируем получить не позднее октября 2022 года, после чего начнём строительство», — сообщил Алексей Дёмкин.

По планам властей крематорий должен начать работать уже в 2023 году.

Крайняя необходимость

Говорить о том, что достройка крематория городу необходима, не приходится. Площадь основного кладбища Перми — «Северного» — ещё в прошлом году достигла определённых генпланом пределов, выработаны все резервные участки. И с мая 2021 года кладбище открыто только для подзахоронений. Большинство же погребений в настоящее время производится на кладбище «Заозерье» в Орджоникидзевском районе Перми.

Открытие в этом году кладбища «Восточное» площадью 50 га проблему решит, но ненадолго.

Стоит отметить, что администрация Перми занимается поиском новых мест для захоронения умерших. Рассматриваются в том числе вопросы организации межмуниципальных захоронений.

Есть и другая сложность. По словам президента Ассоциации крематориев России, доктора экономических наук Алексея Сулоева, стоимость строительства обычного кладбища площадью 40 га составляет порядка 10 млн долларов — это колоссальная нагрузка на бюджет. При этом возведение крематория обходится в разы дешевле.

Алексей Сулоев, президент Ассоциации крематориев России, доктор экономических наук:

— В Перми мы были несколько раз, изучали обстановку. Это практически последний город-миллионник, который на данный момент остался без крематория. И этот объект городу крайне необходим. Земли в городе нет, она заканчивается. А когда кладбище разрастается, нарушается экология. Кроме того, в Перми нет альтернативы погребению для социально незащищённых слоёв населения.

Не секрет, что услуга кремации в среднем стоит в два-три раза дешевле, чем традиционное захоронение на кладбище. За строительство крематориев в стране выступают 90% населения, и Пермь — не исключение. Поэтому крематорий должен быть достроен.





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