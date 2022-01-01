Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О войне не говорим В галерее «Марис-арт» открылась выставка к Дню Победы Поделиться Твитнуть

Татьяна Пермякова

В преддверии 9 Мая выставка художников-фронтовиков, казалось бы, вещь банальная, но… Есть несколько моментов, которые невозможно не отметить. «Огни на Каме» (6 +) в галерее «Марис-арт» — это не просто выставка, а часть большого проекта, поддержанного грантом президентского «Фонда культурных инициатив» и посвящённого 300-летию Перми.

Кроме четырёх выставок на протяжении ближайших двух лет в проект входит много разнообразных событий, связанных с деятельностью творческих пермяков: экскурсии по городу с Миланой Фёдоровой, издание сборника очерков Светланы Федотовой о пермских художниках (многие из этих текстов — реинкарнациях тех, что печатались в журнале «Компаньон-magazine»), мастер-классы, лекции и многое другое. Частная галерея впервые участвует в подобном большом начинании, поэтому на помощь к директору Татьяне Пермяковой пришла Марина Зорина — опытный куратор культурных проектов.

Выставка, давшая начало этому марафону, посвящена творчеству художников-фронтовиков — Ивана Борисова, Александра Репина и Виктора Кузина, который в первые дни работы «Огней на Каме» отметил 96-й день рождения. Казалось бы, люди прошли всю войну. Фронт — отличная, очень уважаемая в Советском Союзе тема, твори и твори. Однако ни один из них фронт никогда не писал. Исключение — Виктор Кузин: у него есть несколько поздних работ на военную тему, но они в экспозицию не вошли. Здесь только работы, наиболее характерные для всего творческого пути авторов — известнейших в Перми пейзажистов.

Александр Репин. Белая ночь на Белом море

Татьяна Пермякова

Пейзажи не просто мирные, а мирные и созидательные — так можно охарактеризовать работы всех трёх авторов, созданные во время многочисленных творческих командировок. Дагестан, Карелия, Крым, Осетия не просто цветут под сенью гор и на кромке морей, но и трудятся. Этот советский нарратив, казалось бы, напрочь конъюнктурен, но не у этих авторов; при этом каждый из них интерпретировал тему по-своему.

Виктор Кузин. На гардинной фабрике. Осетия

Татьяна Пермякова

Для Кузина промышленность стала метафорой мироздания, в суровой эстетике заводов и фабрик он всегда видел что-то живое; его акварели вообще отличаются удивительным свойством делать неживые объекты живыми. Впрочем, это в более поздние времена, здесь же — жизнерадостные работы совсем молодого художника.

Ещё один акварелист, Иван Борисов — мастер сложных фактур, его акварели выполнены, как живопись — плотные, почти объёмные цветовые пласты, смелые колористические контрасты, чёткие контуры.

Иван Борисов. Губахинский мотив

Татьяна Пермякова

Для Борисова и для живописца Александра Репина прикамские промышленные города, прежде всего, Губаха и Соликамск, стали моделями для создания образа символического мира на грани реальности и абстракции. В суровой геометрии заводских корпусов, труб и терриконов художникам виделись контуры Абсолюта. Мы знаем, куда завело это вИдение Александра Репина: мастер философских абстракций, он не был понят в советские время и умер в отчаянье и бедности.

Но это — в будущем; а на выставке в «Марисе» — работы молодого автора, ищущего свой путь, отталкиваясь от той реальности, которая его окружала.

Александр Репин. Белая ночь на Белом море

Татьяна Пермякова

Работы главных героев выставки дополняются полотнами их ровесника Ивана Оборина: он не воевал, не был признан годным — по состоянию здоровья, однако относится к тому же фронтовому поколению, и тематика у него та же: мирные пейзажи и мирный труд. В отличие от Кузина, Борисова и Репина, Оборин был одним из самых успешных советских живописцев Прикамья и считался «образцовым» соцреалистом, однако постоянные посетители «Мариса» знают, что и он не чужд был сложных поисков и общения с Мирозданием и Абсолютом.

Полнота художественной жизни Прикамья военного времени показана благодаря серии плакатов из коллекции Пермской художественной галереи: многие пермские художник, например, Иван Россик, активно участвовали в создании агитационных шедевров с текстами вроде: «Мы смерть врагу несём своим полётом — даёшь моторы самолётам!»

Честно говоря, мне кажется, что в этой экспозиции можно было бы обойтись без плакатов. Они, конечно, отличные, но требуют какого-то другого контекста. А вот работы художников младшего поколения — Анатолия Филимонова и Татьяны Нечеухиной — отлично вписались в общую концепцию. «Космические» работы Филимонова выводят нарратив «Огней на Каме» в совершенно инопланетную плоскость, как будто продолжают всё те же поиски Абсолюта, а картины Татьяны Нечеухиной «Наши мамы», «Ночная смена», «Юнгородок» и другие добавляют к разговору о военном времени лирический и бытовой контекст.

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