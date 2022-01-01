Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
О войне не говорим
В галерее «Марис-арт» открылась выставка к Дню Победы
В преддверии 9 Мая выставка художников-фронтовиков, казалось бы, вещь банальная, но… Есть несколько моментов, которые невозможно не отметить. «Огни на Каме» (6 +) в галерее «Марис-арт» — это не просто выставка, а часть большого проекта, поддержанного грантом президентского «Фонда культурных инициатив» и посвящённого 300-летию Перми.
Кроме четырёх выставок на протяжении ближайших двух лет в проект входит много разнообразных событий, связанных с деятельностью творческих пермяков: экскурсии по городу с Миланой Фёдоровой, издание сборника очерков Светланы Федотовой о пермских художниках (многие из этих текстов — реинкарнациях тех, что печатались в журнале «Компаньон-magazine»), мастер-классы, лекции и многое другое. Частная галерея впервые участвует в подобном большом начинании, поэтому на помощь к директору Татьяне Пермяковой пришла Марина Зорина — опытный куратор культурных проектов.
Выставка, давшая начало этому марафону, посвящена творчеству художников-фронтовиков — Ивана Борисова, Александра Репина и Виктора Кузина, который в первые дни работы «Огней на Каме» отметил 96-й день рождения. Казалось бы, люди прошли всю войну. Фронт — отличная, очень уважаемая в Советском Союзе тема, твори и твори. Однако ни один из них фронт никогда не писал. Исключение — Виктор Кузин: у него есть несколько поздних работ на военную тему, но они в экспозицию не вошли. Здесь только работы, наиболее характерные для всего творческого пути авторов — известнейших в Перми пейзажистов.
Пейзажи не просто мирные, а мирные и созидательные — так можно охарактеризовать работы всех трёх авторов, созданные во время многочисленных творческих командировок. Дагестан, Карелия, Крым, Осетия не просто цветут под сенью гор и на кромке морей, но и трудятся. Этот советский нарратив, казалось бы, напрочь конъюнктурен, но не у этих авторов; при этом каждый из них интерпретировал тему по-своему.
Для Кузина промышленность стала метафорой мироздания, в суровой эстетике заводов и фабрик он всегда видел что-то живое; его акварели вообще отличаются удивительным свойством делать неживые объекты живыми. Впрочем, это в более поздние времена, здесь же — жизнерадостные работы совсем молодого художника.
Ещё один акварелист, Иван Борисов — мастер сложных фактур, его акварели выполнены, как живопись — плотные, почти объёмные цветовые пласты, смелые колористические контрасты, чёткие контуры.
Для Борисова и для живописца Александра Репина прикамские промышленные города, прежде всего, Губаха и Соликамск, стали моделями для создания образа символического мира на грани реальности и абстракции. В суровой геометрии заводских корпусов, труб и терриконов художникам виделись контуры Абсолюта. Мы знаем, куда завело это вИдение Александра Репина: мастер философских абстракций, он не был понят в советские время и умер в отчаянье и бедности.
Но это — в будущем; а на выставке в «Марисе» — работы молодого автора, ищущего свой путь, отталкиваясь от той реальности, которая его окружала.
Работы главных героев выставки дополняются полотнами их ровесника Ивана Оборина: он не воевал, не был признан годным — по состоянию здоровья, однако относится к тому же фронтовому поколению, и тематика у него та же: мирные пейзажи и мирный труд. В отличие от Кузина, Борисова и Репина, Оборин был одним из самых успешных советских живописцев Прикамья и считался «образцовым» соцреалистом, однако постоянные посетители «Мариса» знают, что и он не чужд был сложных поисков и общения с Мирозданием и Абсолютом.
Полнота художественной жизни Прикамья военного времени показана благодаря серии плакатов из коллекции Пермской художественной галереи: многие пермские художник, например, Иван Россик, активно участвовали в создании агитационных шедевров с текстами вроде: «Мы смерть врагу несём своим полётом — даёшь моторы самолётам!»
Честно говоря, мне кажется, что в этой экспозиции можно было бы обойтись без плакатов. Они, конечно, отличные, но требуют какого-то другого контекста. А вот работы художников младшего поколения — Анатолия Филимонова и Татьяны Нечеухиной — отлично вписались в общую концепцию. «Космические» работы Филимонова выводят нарратив «Огней на Каме» в совершенно инопланетную плоскость, как будто продолжают всё те же поиски Абсолюта, а картины Татьяны Нечеухиной «Наши мамы», «Ночная смена», «Юнгородок» и другие добавляют к разговору о военном времени лирический и бытовой контекст.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.