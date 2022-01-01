Валерий Мазанов Эротика и либерализм Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2003 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №45 от 9 декабря 2003 года

Из архива редакции

Год оказался во многих смыслах переломным. Это год заката либеральных идей и их носителей, что во многом выразилось в итогах выборов в Госдуму. Под занавес года прошёл референдум по вопросу объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа, на котором жители двух субъектов ответили «да». Но до самой осени жизнь текла весело и даже где-то легкомысленно, словно пермяки решили напоследок от души порезвиться.

Медицина и «справедливость»

Системе обязательного медицинского страхования исполнилось 10 лет. Пермский фонд ОМС ведёт регулярную информационно-пропагандистскую работу. Идеологические посылы исполнительного директора ПОФОМС Любови Наумовой — правильные и бесспорные. «Чиновник не должен получать больше врача». «Деление больниц на богатые и бедные недопустимо». «Необходимо добиться справедливой оплаты труда медиков, покончить с необеспеченностью средствами программы государственных гарантий».

Прошло ещё почти 20 лет. Какие только реформы не пережила за это время пермская медицина, каких только правильных слов не слышали пермяки с каждым витком её «оптимизации». Но заявленные в 2003 году задачи, похоже, остаются актуальными и по сей день.

Единство формы и содержания

Интересные факты «СИБУР» увеличивает загрузку пермских химзаводов. Стабильная работа АО «СИБУР-Тюмень» позволила возобновить отгрузку углеводородов на АО «Пермский газоперерабатывающий завод». По словам президента «СИБУРа» Дмитрия Мазепина, инновационные проекты позволяют интенсифицировать всю технологическую цепочку. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» открыло новое месторождение. Северо-Ниедзьюское нефтяное месторождение (Печёрский район Республики Коми) открыто в ходе испытаний. На участке выполнен необходимый комплекс гидродинамических исследований. Имущество «Велты» успешно распродаётся. 25 сентября «Велта» прекратит своё существование как юридическое лицо. Принятие решения о банкротстве завода им. Кирова отложено. Пермские энергетики требуют признания госпредприятия банкротом. Причина — многолетние долги «пороховщиков» (в декабре производство по делу было прекращено. — Ред.). Жители Прикамья — храбрые медведи с чистыми помыслами. На апрельском пленарном заседании заксобрания главная интрига развернётся вокруг принятия флага Пермской области. Пермские «маргаринщики» продешевили? АО «Нижегородский масложировой комбинат» приобрело 76% акций АО «Пермский маргариновый завод «Сдобри» за $2,5 млн. Мэрия отдала «Пермводоканал» в частные руки. Администрация Перми заключила договор о передаче муниципальных объектов водоснабжения и канализации для эксплуатации и капитальных вложений ЗАО «Корпорация «Современный город». «Гипер» — это больше, чем «супер». В Перми строится гипермаркет «Семья». «Это нечто принципиально новое для розничной торговли в Прикамье», — сообщает «НК». Мэрия предлагает построить в Перми аквапарк. Администрация ищет инвестора, которому готова предоставить один из самых лакомых кусков земли в Перми — на набережной Камы. В Перми появился новый вид рекламы. Пермские транспортники запускают аудиорекламу в салонах трамваев и троллейбусов.

Депутат Госдумы от Коми-Пермяцкого автономного округа Андрей Климов в феврале 2003 года сообщил, что в администрации президента РФ состоялось «нулевое чтение» федерального конституционного законопроекта, регулирующего объединение субъектов Федерации. По его словам, проект готовится «войти» в Госдуму в течение 2003 года, но закон вступит в силу не ранее 1 декабря 2005 года.

Запомним эту дату.

По сообщению федеральных СМИ, следующие после пермяков и коми-пермяков в «очереди» на объединение — Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский округ. «Избавление от «отростков» в виде автономных округов пойдёт на пользу всей Федерации», — считают высокопоставленные российские чиновники.

Впоследствии, вспоминая те времена, Андрей Климов заметил, что по тому же закону в состав России много лет спустя вошёл Крым. Казалось бы, где Симферополь, а где Кудымкар?

«Пермские моторы» снова проданы

«Интеррос» ушёл с «Пермских моторов». Как подчёркивал «НК», ко всеобщему удовлетворению. Покупателем его пакета стало ФГУП «Госинкор». Пермские власти в лице первого вице-губернатора Анатолия Тёмкина заявляют, что «приветствуют появление нового собственника».

Однако сами представители «Госинкора» на пресс-конференции заявили, что эта сделка — «промежуточная». Лицо истинного интересанта пока остаётся в тени, но вскоре станет известно. Уже в апреле стало известно, что интерес к блокирующему пакету Пермского моторного завода проявляет группа «Гута». Также группа вскоре ввела своих представителей в совет директоров «Протона-ПМ».

Впереди у пермского моторного комплекса — ещё много «промежуточных» ступеней стабилизации и развития.

Прикамье — оплот либерализма

В регионе проходит Пермский политический форум — совместный проект администрации Пермской области и Московской школы политических исследований Елены Немировской. Спикеры форума: лидер «СПС» Борис Немцов, политолог Алексей Кара-Мурза, депутат Госдумы Владимир Рыжков, экс-советник Рональда Рейгана Ричард Пайпс и губернатор Прикамья Юрий Трутнев, заявивший свою либеральную позицию: «Чем меньше будет участия власти в жизни общества, тем лучше».

Комментируя идею форума, замначальника управления внутренней политики и взаимодействия с территориями администрации Пермской области Сергей Неганов подчёркивал: Пермская область занимает особое место в истории либерализма в России хотя бы потому, что здесь родились идеолог либерализма Пётр Струве и один из самых ярких представителей либеральной мысли Михаил Осоргин. Наиболее высокие проценты при голосовании либеральные партии («Яблоко», «Союз правых сил», «Выбор России») получают в Пермской области. «Тема либерализма может стать важной имиджевой чертой для Пермской области», — глубокомысленно заключает Неганов.

Вроде и не так много воды утекло с той поры. Но уже совсем скоро слово «либерализм» было назначено ругательным, школа Немировской, переименованная в Московскую школу гражданского просвещения, в 2014 году была признана «иностранным агентом» (о чём мы вынуждены сообщать в рамках закона, появившегося спустя всего несколько лет после либерального форума).

Ну, а Сергей Неганов сегодня возглавляет Пермский государственный архив социально-политической истории и является региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Теперь он участвует в совсем других форумах.

Военное имущество — с молотка

Министерство обороны РФ намерено продать ряд объектов недвижимости в Перми. Причина — закрытие Пермского военного института ракетных войск (ПВИ РВ). Огромный имущественный комплекс: дома офицеров, полигон, множество помещений в центре города. По закону имущество должно быть реализовано на торгах, но Минобороны просит взамен предоставить квартиры для офицеров. И, хотя желающих завладеть бывшим имуществом военных хоть отбавляй, сделка затягивается. «Идёт рабочий процесс», — успокаивают областные власти.

«Рабочий процесс», как мы сегодня знаем, продлится ещё очень долго.

Других посмотреть, себя показать

В Перми в апреле состоялся первый городской конкурс профессионального стриптиза «Золотой пилон — 2003». Как несложно догадаться, там было на что посмотреть. Особая пикантность: приз зрительских симпатий на конкурсе получил Константин Стриж, шикарно исполнив эротический танец Светланы Светличной из фильма «Бриллиантовая рука».

Буквально через неделю — ещё не легче: открытый чемпионат по росписи тела Body Art Live. В июле — конкурс «Краса Прикамья». Просто глаза разбегались.

С нескрываемым удовольствием «НК» публиковал репортажи с этих шоу, а также подборку фотографий. За публикацию даже одного такого снимка сегодня главный редактор вылетел бы со своей должности в течение суток.

Люди говорят. Что обсуждалось больше всего?

В первую очередь — предстоящее объединение двух субъектов Федерации. Подготовка к референдуму об объединении шла весь год. Он состоялся 7 декабря 2003 года. Явка по Пермской области составила 62%, по округу — 66%. За объединение в области высказались 84% избирателей, а в Коми-Пермяцком округе — 89%. В немалой степени этим показателям способствовал визит в территорию Владимира Путина, который дал понять: объединение всем пойдёт на пользу.

На этом фоне совершенно потерялись выборы в Госдуму, ставшие «лебединой песней» кандидатов от демократических сил. Так, некогда очень популярный Виктор Похмелкин набрал в своём Свердловском округе 22%, всего на 2% оторвавшись от второго по популярности кандидата — «Против всех».

Началось восхождение литературной звезды Алексея Иванова. В областной библиотеке им. Горького состоялась презентация книги «Чердынь — княгиня гор». Вскоре после «Чердыни» был опубликован роман «Географ глобус пропил», и стало окончательно ясно: в Перми народился большой писатель. Читать и обсуждать Иванова начали все.

В Разгуляе установили-таки памятник Василию Татищеву. Взыскательные пермяки назвали монумент «элементом чернильного прибора со стола чиновника средней руки».

В 2003 году ИД «Компаньон» стал издателем газеты «Ведомости» на Западном Урале. Часть журналистов «НК» стали авторами регионального раздела газеты. Это было модно и казалось очень перспективным. Какое-то время и впрямь «Ведомости» представляли интерес своей подчёркнутой сухостью, но «вдолгую» не сыграли. Менталитет у нас другой.

На фоне бесконечных эротических шоу, проходивших в Перми, чрезвычайно глупо выглядел скандал с попыткой «ответственных органов» с подачи трёх «матерей, гражданок и патриоток» запретить вполне невинную наружную рекламу нижнего белья Sisley. Попытка запрета, как водится, привела к тому, что название торговой марки запомнили все, а не только «целевая аудитория».

Ну и коль скоро мы заговорили о рекламе, то в «НК» в изобилии публикуются котировки акций, векселей компаний и банков, бухгалтерская отчётность банков, инвестиционных компаний, реклама банковских услуг и аудиторов. Множество предложений от операторов связи — тарифы «специально для бизнеса» и «корпоративный интернет». Много рекламы жилой недвижимости.

Активно рекламируется «Аэрофлот», постепенно вытесняя (пока в информационном пространстве) рекламу рейсов «Пермских авиалиний», которым, как мы потом узнаем, осталось недолго жить.

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