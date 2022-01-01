Елена Синица Поддержка бизнеса, объединение поселений и туризм Какие вопросы рассмотрят депутаты краевого парламента на апрельском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 21 апреля, состоится пленарное заседание краевого Законодательного собрания. В повестке порядка 20 вопросов. Один из наиболее значимых — принятие второго пакета мер поддержки для бизнеса.

Меры поддержки

На пленарном заседании депутаты краевого парламента рассмотрят второй пакет мер поддержки для бизнеса.

Так, для микропредприятий могут значительно облегчить условия получения льготы — вычета 100 кв. м из общей площади объекта, облагаемого налогом на имущество. Отметим, что к микропредприятиям относятся организации с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб. в год. По данным краевого минэка, этой мерой поддержки смогут воспользоваться 500 предприятий.

Кроме этого, предлагается расширить перечень пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по УСН. В него могут включить ещё 10 ОКВЭДов ( https://www.newsko.ru/news/nk-7217979.html).

Обе меры поддержки планируется принять сразу в двух чтениях.

Также во втором чтении рассмотрят проект закона о расширении категорий налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Инвестиционный вычет — механизм, позволяющий уменьшать налог на прибыль на сумму до 50% расходов на новые основные средства.

Теперь предлагается применять инвестиционный вычет к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (50%), на модернизацию и реконструкцию основных средств (30%) и в отношении расходов организаций-застройщиков, осуществляющих комплексное развитие территорий (30%).

Новое муниципальное образование

Кроме этого, депутаты Заксобрания рассмотрят проект закона об образовании нового муниципалитета — Пермского муниципального округа. Это произойдёт за счёт объединения нескольких сельских поселений. В их числе Кондратовское, Култаевское, Лобановское и Гамовское поселения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объединение позволит ускорить социально-экономическое развитие территории и повысить уровень жизни населения.

Повышение штрафов для безбилетников откладывается

Также могут продлить срок внесения поправок в законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Прикамья. Соответствующее предложение в краевой парламент внёс глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, мэр предлагает отложить срок внесения поправок до 13 мая. Ранее устанавливался срок до 1 апреля.

Доклады и отчёты

Омбудсмен Прикамья Павел Миков представит ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2021 год. В частности, будет предоставлен анализ обращений, поступивших в адрес омбудсмена в прошлом году. Также будут озвучены наиболее волнующие население проблемы.

В рамках правительственного часа с докладом выступит министр по туризму и молодёжной политике Юлия Ветошкина. Она расскажет депутатам о реализации подпрограммы «Развитие туризма» в Пермском крае.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Последствия внешних санкций вряд ли можно сравнить с последствиями пандемии. Ограничения, с которыми мы столкнулись на этот раз, более глобальны и, возможно, будут действовать намного дольше. В этой связи регион не должен ограничиваться оперативными решениями, которые лишь «купируют» наиболее острые для экономики проявления. Более того, принимаемые сегодня решения увеличивают расходную часть регионального бюджета, что в перспективе может сказаться на его устойчивости. Для эффективного преодоления новых вызовов важно «играть в долгую» — усиливать потенциально сильные отрасли, которые могут стать дополнительными драйверами развития экономики.

Одним из таких направлений может стать сфера туризма. Вместе с рисками внешние санкции создали и новые возможности. Внутренний туризм, который активно начал развиваться в период пандемии, теперь ещё более актуален. Прикамье развивает свои собственные «точки притяжения». По информации правительства, Стратегию развития туризма в Прикамье должны принять до конца апреля. Более того, уже сегодня есть инвесторы из соседних регионов, которые готовы вкладываться в наши инфраструктурные объекты.

Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» в прошлом году было увеличено более чем на 40%, а общий объём составил 114,7 млн руб. Доклад о реализации планов и перспективах развития туризма в регионе депутатам предстоит заслушать на апрельском заседании.

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