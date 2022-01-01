Мария Сыропятова Агрозамещение Как сельхозпроизводители работают в условиях санкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты и производители отмечают, что из-за ситуации на Украине аграрии в период подготовки к посевной сталкиваются с ростом цен на составляющие себестоимости и с ограничениями по поставкам импортных запасных частей для оборудования, кормов и упаковки. Выход они видят в переходе на отечественные аналоги, закупки в дружественных странах и в поисках «обходных путей».

Вызовы себестоимости

По словам генерального директора Агрофирмы «Труд» Владимира Юшкова, в настоящее время цены выросли на запасные части для оборудования, комплектующие изделия, покупные корма, а также материалы для маркировки «Честный знак».

На крупнейшем в Прикамье тепличном комплексе «Пермский» в Чусовом уже отказались от импортных удобрений.

«Из-за изменения курса рубля можно прогнозировать рост цен на импортное оборудование, запчасти и комплектующие, — подтверждает директор тепличного комплекса «Пермский» Роман Тягунов. — Может уменьшиться доходность нашего предприятия из-за увеличения себестоимости производимых овощей».

По словам Романа Тягунова, поскольку тепличный комплекс «Пермский» был запущен только в прошлом году, то сейчас потребности в замене запчастей или оборудования на предприятии нет.

«Примерно 30% от импортных компонентов в сельском хозяйстве можно заменить на отечественные аналоги, — отмечает директор СПК «Николаевское» Олег Хараськин. — Ещё 30%, скорее всего, можно найти в Китае. Остальные 40% всё равно получим через обходные пути, через третьи страны или посредников».

В меньшей степени проблема роста себестоимости затрагивает производителей сырого молока, основного сырья для молокозаводов. Причина в том, что цены на дизельное топливо и удобрения не растут.

Руководитель ассоциации молочников Пермского края Николай Капустин отмечает, что покупные импортные добавки используют не все хозяйства, а только самые современные.

«Крупный рогатый скот в основном живёт на грубых и сочных кормах производства самих ферм, — отмечает Николай Капустин. — Импортные корма составляют примерно 20%, их покупают не все хозяйства, а только те, которые хорошо доят».

По словам Николая Капустина, от наличия этих добавок в рационе зависит эффективность производства на фермах.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Иван Огородов подтверждает, что цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и удобрения сейчас стоят.

«ГСМ и удобрения производят в России, поэтому вряд ли они значительно подорожают, — отмечает Иван Огородов. — Собственно, как и часть других компонентов, необходимых для сельхозпроизводителей, запчастей к отечественной технике, семян и кормов. Сложнее с ценами на запчасти и масла к иностранной технике, а также на витамины и части ветеринарных или агрохимических препаратов».

«Сейчас стоимость ГСМ и удобрений немного снизилась по сравнению с январём. Условий для роста цен на дизельное топливо и удобрения не наблюдается. При этом ситуация, скорее, складывается в пользу сельхозпроизводителя, поскольку из-за ограничений на поставки на внешних рынках можно уверенно говорить об их доступности для аграриев», — прокомментировали ситуацию в краевом минагро.

Вызовы импортозамещения

Сельхозпроизводители отмечают, что сейчас ищут замену импортным составляющим себестоимости своей продукции.

По словам Ивана Огородова, на рынке есть и импортные, и отечественные семена.

«По базовым культурам — зерновым, зернобобовым, крупяным и многолетним травам — это, безусловно, отечественное производство, — отмечает Иван Огородов. — В картофеле и некоторых овощных культурах значительная доля иностранных сортов и гибридов. Но последние годы в России идёт активное импортозамещение в семенах, сейчас оно только ускорится. В Пермском научно-исследовательском институте сельского хозяйства мы также наращиваем производство семян различных культур. Наша специализация — зерновые, зернобобовые культуры, многолетние травы, развиваем масличные — рапс и лён».

При этом, по словам Ивана Огородова, непростая ситуация складывается на рынке средств защиты растений, но есть отечественные предприятия — в Щёлково, Кирово-Чепецке, которые действительно занимались импортозамещением.

По мнению Олега Хараськина, далеко не всем импортным комплектующим реально найти замену у отечественного производителя.

«К некоторым товарам российского производства есть вопросы по качеству, — отмечает Хараськин. — Например, на рынке с 2014 года есть российский аналог плёнки для упаковщика сенажа. Но её толком никто не покупает, потому что на ней невозможно работать. Все работали на импортной. Поэтому как будем упаковывать тысячи тонн сенажа и зерносенажа в этом году, не понимаю, если не будет нормальной плёнки. Если говорить об импортной технике, то масло можно использовать российское. Но это, скорее всего, будет сказываться на сроках эксплуатации».

Господдержка

Для облегчения финансовой нагрузки на региональных производителей и фермеров в этом году большая часть выплат будет предоставлено уже летом, а не к концу года. «Ускорение процесса выдачи субсидий улучшит финансовую обеспеченность хозяйств перед посевной», — уточнили в краевом минагро. Речь не только о выплатах на молоко и «погектаровку», но и о субсидиях на содержание маточного поголовья, племенных быков, маточного поголовья овец, общего поголовья маралов, лошадей и др. Также по выплатам на молоко предлагается ввести дифференциацию ставок, что «необходимо для стимулирования продуктивности хозяйств». Дополнительно на эти цели будет выделено 150 млн руб.

По мнению Владимира Юшкова, сокращение сроков выдачи субсидий позволит поддержать сельхозпроизводителей оборотными средствами в период подготовки к посевной.

«Чем раньше мы закупаем необходимые перед посевной ГСМ, семена, удобрения, тем они дешевле, — отмечает Владимир Юшков. — Если процесс выдачи субсидий ускорить, то у нас будет больше возможностей. Средства для пополнения оборотных средств государство выделяет и по программе субсидирования ставок льготного кредитования. Но поскольку банки затягивают процесс выдачи кредитов, то она как инструмент не работает».

По мнению Владимира Юшкова, ещё одна новация — увеличение дифференциации выплат за продуктивность молока за одну голову позволит компенсировать затраты ферм на повышение производительности, в том числе и обеспечивающих это добавок к кормам.





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