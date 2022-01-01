Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Красота спешит на помощь В Доме Мешкова открылась выставка женских украшений народов России Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Настоящий большой вернисаж в Пермском краеведческом музее — нерядовое событие. Здесь нечасто собираются десятки гостей, летят пробки от шампанского и звучат праздничные речи. Нынче же открытие выставки «Украшения женщины — красота мира» (0+) стало настоящим праздником. Гостей принимали в мешковской гостиной под звуки старинного фортепиано, толпа собравшихся выглядела нарядно и пёстро: представители национальных диаспор прибыли в традиционных костюмах и, разумеется, со всеми положенными украшениями, ведь событие им и было посвящено.

Пермский краеведческий музей продолжает серию этнографических выставок. Совсем недавно завершила работу выставка, посвящённая старообрядцам Верхнекамья, а до неё была выставка традиционного коми-пермяцкого костюма. Этнография — сфера интересов и научной деятельности директора музея Татьяны Востриковой, и неудивительно, что своим любимым музеем она называет Российский этнографический музей (Санкт-Петербург). Именно он предоставил экспонаты для новой временной экспозиции.

Из Санкт-Петербурга прибыло аж 150 предметов, что многовато для крошечного, всего 30 кв. м, выставочного зала музея, однако художник Александр Заболотников разместил их так, что кажется, будто в зале просторно, а ведь все украшения — очень объёмные. Специалисты из Российского этнографического музея выбрали всё самое броское и в то же время показательное: по этим украшениям вдумчивый посетитель сможет понять не только, что именно считается красивым у того или иного народа и насколько мастеровиты народные «ювелиры», но и то, как женщины оберегали себя от сглаза, или, например, с какими странами контактировали и торговали народы.

Так, в Украине, Молдавии и Белоруссии обожали украшать себя венецианскими бусами: настоящее муранское стекло стоило состояние, поэтому бусины были просто стеклянные, а узор на них наносили сверху краской. У тех же народов в моде были и бусы из красных кораллов, и, поскольку настоящий благородный коралл редок и дорог, кораллы имитировали с помощью текстурных паст.

На украшениях народов Средней Азии и Кавказа — море раковин каури, которые, разумеется, в тех краях не водятся, а в таджикских изделиях неожиданно появляется янтарь — этот материал вообще очень ценился по всему миру.

Министерство культуры Пермского края

В русском разделе выставки — много белого и золотого. Наимоднейшим декором у русских модниц XVII — начала ХХ века (именно к этому временному промежутку относится происхождение экспонатов) был жемчуг, преимущественно мелкий, речной, а также золотая и серебряная нити. Золотное шитьё было особым видом рукоделия.

У народов Сибири украшения объёмные и тяжёлые. Здесь особенно очевидна защитная функция — украшения были и оберегами, не случайно роскошные, вышитые бисером декоративные ленты располагались на теле женщины сзади — на спине и на косах: ведь сзади нет глаз и беда может подкрасться незаметно, а тут — оберег!

С сибиряками идеологически солидарны финно-угорские народы Поволжья, чьи украшения, наверное, самые странные на выставке — это пояса с длинной шерстяной бахромой, которые женщины повязывали сзади — получались такие пышные фартуки, которые защищали область деторождения и создавали видимость особо объёмных форм.

Бубенчики, кресты, когти животных — в украшениях разных народов множество элементов, отгоняющих нечистую силу. Нередки и элементы, которые символизируют процветание и плодородие, например подвески в виде миндальных орехов на украшении под названием бекрайн цуту, принадлежащем лакцам — малочисленному северокавказскому народу. Этот невероятный головной убор для невесты, закрывающий половину лица, выставлен в самом центре зала как нечто особо удивительное.

Впрочем, к разделу «особо удивительного» здесь много чего можно отнести. Например, украинские дукачи — украшения в виде орденов и медалей с изображением целых сцен из Священного писания, или сыльг — нагрудное украшение финно-угорского народа сету, этакий серебряный горб, поверх которого размещалось ещё множество подвесок, о чём свидетельствуют исторические фотографии.

Фотографии — экспонаты не менее интересные, чем этническая бижутерия. На них не просто представительницы редких народов во всём традиционном облачении, но и целые бытовые эпизоды, например, две хакасские свахи, «обмывающие» удачное сватовство.

Министерство культуры Пермского края

В поддержку привозной выставке сотрудники краеведческого музея подготовили ещё и экспозицию из собственных запасников, которая встречает посетителей сразу после входа в Дом Мешкова. Она для пермяков в чём-то даже интереснее, потому что посвящена легендарному предприятию — Пермскому экспериментальному ювелирно-гранильному заводу, его замечательным авторам, знаменитым пермским эмальерам. Поражаясь фантазии и мастерству Людмилы Кравченко, Натальи Степановой, супругов Колюпановых и других пермских художников-ювелиров, пермяки ещё неоднократно вздохнут о том, что было закрыто уникальное предприятие, которое могло бы прославить Пермский край среди ценителей авторских украшений.

На вернисаже, конечно же, неоднократно вспомнили о том, что красота спасёт мир; наверняка уже много раз спасала, потому что, судя по этой выставке, красота напрямую связана с магией.

Выставка «Украшения женщины — красота мира» работает в Доме Мешкова до 9 июня.

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