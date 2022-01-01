Елена Синица Приехали На автомобильном рынке продолжается падение продаж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новые автомобили

В марте на российском авторынке продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта снизились на 62,9%. Такие данные приводит «Автостат».

Лидерство на авторынке страны удерживает марка LADA. Хотя её продажи в прошлом месяце снизились на 64% и составили 12 289 автомобилей. Второе место по объёму продаж сохраняет Kia — реализация 6336 машин (−68%), это обеспечило корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третьем месте Hyundai с показателем 4909 проданных автомобилей (−68%). Следующую строчку занимает Renault — автомобили этой марки выбрали 4072 покупателя (−65%). Замыкает пятёрку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 69% и составили 3231 машину.

В топ-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли ГАЗ (2886 шт., −36%), Skoda (2803 шт., −71%), Nissan (2699 шт., −53%), Volkswagen (2435 шт., −74%) и УАЗ (2206 шт., −19%).

Таким образом, российский автомобильный рынок выпал из пятёрки европейских лидеров, добавляют аналитики «Автостата».

Автомобили с пробегом

Если говорить об автомобилях с пробегом, то по итогам первого квартала средняя стоимость машины в Пермском крае составляла 410 тыс. руб. Это на 15,8% больше, чем кварталом ранее, и на 36,7% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит «Авито Авто».

В целом по России в первом квартале продажи таких автомобилей выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на рынке поднялась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и на 42,9% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, в среднем стоимость автомобиля с пробегом в стране составила 450 тыс. руб.

В числе самых продаваемых моделей на рынке автомобилей с пробегом в регионе в первом квартале оказались ВАЗ (LADA) — средняя стоимость 169 тыс. руб., Toyota — 1 млн 250 тыс. руб., Chevrolet — 350 тыс. руб., Kia — 810 тыс. руб., Hyundai — 690 тыс. руб.

Мнения и прогнозы

В нынешних условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России, считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. По его словам, из-за перебоев с поставками новых автомобилей и роста цен на них произойдёт переориентация покупателей на подержанные машины. Он также отметил, что и автодилеры перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом.

«Сложившаяся ситуация катастрофична, а авторынок в России станет таким, каким мы его никогда не видели», — считает автор и ведущий еженедельной автомобильной программы Petrolhead на радио «Эхо Москвы» в Перми Андрей Чертков. По его словам, в последние годы в среднем в России продавалось 1,5 млн автомобилей в год. Сейчас 70% иностранных производителей из России ушли.

«Эти формулировки о приостановке деятельности от лукавого, они действительно ушли. Без глобальных изменений в России, в том числе политических, они не вернутся. Я не верю, что к лету кто-то возобновит производство и вернётся, для этого нет предпосылок», — говорит Чертков.

Оставшиеся бренды — «китайцы», «корейцы» и отечественная LADA — не смогут произвести столько автомобилей, чтобы удовлетворить спрос, добавляет он. Также имеются логистические проблемы, из-за которых больше других, как ни странно, пострадает LADA. По словам Черткова, LADA от 60 до 80% по разным моделям зависит от поставок иностранных комплектующих, и заменить их в ближайшие годы нечем.

В России нет необходимой индустрии, нет технологий для того, чтобы это производство быстро развернуть, отмечает он.

«Если ориентироваться исключительно на доступность, то, по моим прогнозам, рынок в ближайшие годы «сложится» вдвое. Продажи автомобилей упадут до 750 тыс., и это будет абсолютное дно за всю историю наблюдений с 2003 года», — говорит Чертков.

Второй аспект — цены и покупательная способность. Рублёвые цены на автомобили по сравнению с 23 февраля вырастут минимум в 3,5 раза, причём на все автомобили: от «китайцев» до УАЗ, прогнозирует эксперт.

«Та же LADA Granta стоила 600 тыс. руб., а будет 2 млн руб. Хороший кроссовер корейского бренда будет стоить 8—9 млн руб. Рынок ждёт полный коллапс. Это уничтожит всю дилерскую индустрию, снова появится «серый рынок», будут продаваться в основном автомобили с пробегом. Официального автомобильного бизнеса не станет», — заключает он.

Автомобильная отрасль от производства до реализации и обслуживания в очень сложном положении, считает директор по развитию «Сатурн-Р» Сергей Репин. По его словам, сейчас импортёры с трудом получают импортную продукцию для дальнейшего распределения по дилерам. Соответственно, получается дефицит. По тем ценам и кредитным ставкам, которые сегодня действуют, продажи сильно упали, отмечает он.

«Прогнозы в сложившейся ситуации давать затрудняюсь, остаётся только верить, что поставки наладятся, цены закупа и ставки по финансовым продуктам откатятся назад, чтобы люди могли легко себе позволить новые автомобили и их обслуживание», — говорит Сергей Репин. Сейчас эта отрасль, как и многие другие, нуждается в серьёзной поддержке со стороны государства, добавляет эксперт.

Геополитическая ситуация уже отразилась на авторынке кардинальным образом, говорит экс-директор по продажам «Уралавтоимпорта», член совета директоров ГК «Июль» Сергей Деткин. По его словам, продажи автомобилей некоторых брендов в марте упали на 79%.

«Прогноз на апрель, думаю, будет не лучше, чем на март. Всё ощущается. И так была нехватка комплектующих, а из-за последних событий ещё и логистические цепочки нарушились», — говорит Сергей Деткин. По его прогнозам, автомобили LADA в ближайшее время подорожают незначительно. Однако комплектация машин будет с меньшей «начинкой», она будет попроще, но не сильно отличающейся от того, что есть сейчас. Он также добавил, что автомобили сейчас можно спокойно приобрести, так как они есть в наличии.

«В наличии есть, но не у всех, конечно. Кто хорошо и правильно поработал, у того нет проблем с этим. Сейчас у дилеров есть доступность автомобилей на два месяца работы точно. С тем спросом, который есть сейчас, два месяца, а то и три, есть автомобили в наличии или ближайшей доставке», — говорит Сергей Деткин.

Если говорить о возможном переключении на рынок автомобилей с пробегом, то с точки зрения потребителя такое действительно может произойти. Особенно при условии, если нужного нового автомобиля не будет в ближайшее время, считает Деткин. Если же рассматривать эту ситуацию с точки зрения бизнеса, то «у него большие проблемы», говорит он. «Тем, кто не занимается автомобилями с пробегом, я думаю, придётся либо закрываться, либо их закроют банки, у них есть кредитная нагрузка», — пояснил он.

Говоря о прогнозах, Сергей Деткин считает, что всё зависит от того, как долго будут длиться события на Украине и как в дальнейшем будет реагировать рынок. Он рекомендует покупать автомобиль сейчас, если есть такая возможность.

«И этот кризис тоже пройдёт. Мы все его ощущаем, давайте просто каждый будет делать свою работу, а не говорить о том, что всё плохо. Автомобильный рынок уже столько всего в России прошёл, что мы это уже воспринимаем как очередной вызов, когда мы должны улучшить свои компетенции и оптимизировать процессы», — заключил эксперт.





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