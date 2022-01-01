Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На расцвете Дан старт программе «Пермский край — территория культуры» 2022 года Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

Конечно, «на расцвете» — не самое «законное» выражение, привычнее было бы «на рассвете»; однако название проекта «Расцветай, город!», который реализуется в Краснокамске в нынешнем году, провоцирует играть со словом «расцвет» и всеми его прекрасными смыслами. Программа «Пермский край — территория культуры» не зря так надолго задержалась в культурной повестке региона: с 2007 года она готовит почву и создаёт условия для того, чтобы города, посёлки и сёла Пермского края расцветали и совершали прорывы в сфере культуры и обустройства городской среды. Уже четвёртый губернатор у руля, седьмой (или восьмой?) министр культуры, а территории продолжают сражаться за право стать «Центром культуры Пермского края», как 15 лет назад.

В нынешнем году среди «Центров культуры» есть и новички, и ветераны. Краснокамск, который выиграл конкурс на право стать «Центром культуры» среди городов с населением свыше 30 тыс. человек, побеждает в третий раз; Усть-Кишерть (победитель в конкурсе среди населённых пунктов с количеством жителей свыше 8 тыс. человек) — второй раз, а село Насадка (победитель среди населённых пунктов с количеством жителей менее 8 тыс. человек) стало «Центром культуры» впервые. Многочисленные наблюдатели — журналисты, блогеры, специалисты в сфере туризма и просто туристы, интересующиеся культурной повесткой, — смогут в этом году оценить, как руководители территорий сумеют распорядиться полученными грантами как для начала, так и для продолжения культурных преобразований.

В том, что касается продолжения начатого, Краснокамск с программой «Расцветай, город!» может дать мастер-класс: здесь упорно стремятся к тому, чтобы превратить город — спутник Перми в самостоятельный туристический центр, доброжелательный и полный притягательных точек. Надо отметить, что Краснокамск умеет работать с темами, которые можно назвать брендовыми для этого города. Здесь продвигают и делают интересными как для туристов, так и для самих краснокамцев работающие в городе предприятия, такие как «Кама картон», фабрика «Гознак», фабрика деревянной игрушки. Здесь умеют хранить и творчески вспоминать историю города, такую, казалось бы, недлинную (год основания Краснокамска — 1929), но полную удивительных фактов, и имена великих людей, которые вписаны в эту историю, таких как писатель Павел Бажов. По словам директора Краснокамского краеведческого музея Людмилы Поповой, Бажов приехал в Краснокамск в 1934 году журналистом, а уехал писателем; стало быть, в его биографии этот строящийся город сыграл ту же роль, что и Всеволодо-Вильва в биографии Бориса Пастернака.

Солидный вклад в культурную повестку Краснокамска вносит краеведческий музей: именно он стал инициатором создания музея «Коммунальная квартира» в 2008 году и музея игрушки в 2013 году. В нынешнем году планируется открытие ещё двух музеев: музея орденов и медалей и интерактивного музея бумаги. Вместе с уже существующим музеем игрушки они составят комплекс, который полностью займёт три сохранившиеся дома знаменитого Технического посёлка — уникального памятника конструктивизма в деревянной архитектуре, наследия 1930-х годов, когда практически на пустом камском берегу строились целлюлозно-бумажный комбинат и жильё для приезжающих специалистов-бумажников.

Вокруг трёх теремков-музеев — сквер Бажова, благоустройство которого тоже входит в программу этого года. Скверы и парки — предмет гордости краснокамцев: несмотря на активное строительство и развитие промышленности, здесь сумели сохранить мощные фрагменты исконных реликтовых лесов, сосновых и липовых. Могучая «бажовская» сосна — культовое место в Краснокамске, куда по традиции приезжают свадебные кортежи.

Любопытная история с музеем наград. Большинству жителей Краснокамска, не говоря уже о жителях других городов, неизвестно, что с 1941 по 1946 год все государственные награды Советского Союза изготавливались и чеканились в Краснокамске: сюда был эвакуирован из Ленинграда Монетный двор. Архивные изыскания помогли виднейшим музейным проектировщикам Пермского края — куратору Ольге Сафрошенко и художнице Ольге Вологиной — создать экспозицию в Краснокамском краеведческом музее, которая стала прообразом будущего Музея наград Победы. Это — пространство личных открытий: все награды спрятаны в выдвигающихся ящичках, поэтому осмотр выставки предполагает взаимодействие с ней. Информация, выразительные фотографии, документы… И как вершина этого квеста — сами награды. Здесь все ордена и медали Великой Отечественной войны, включая медали героев Советского Союза и героев Социалистического Труда и медаль «Мать-героиня».

С этой экспозицией, как и с другими музейными проектами, начало которым было положено программой «Пермский край — территория культуры», смогли познакомиться гости церемонии открытия проекта «Расцветай, город!» 26 марта. Церемония показала, что у Краснокамска есть ещё один мощный ресурс кроме исторического наследия и промышленности — это молодёжь и отличные творческие школы: ведь именно в Краснокамске расположена единственная в Пермском крае муниципальная театральная школа, а также целых три танцевальных! Юные танцоры, актёры и, конечно, знаменитые краснокамские тамбурмажоры и мажоретки — активные участники всех проектов этого города в статусе «Центра культуры Пермского края».

В нынешнем году им скучать не придётся. В числе событий проекта «Расцветай, город!» — фестиваль общественных организаций «Красный классный», молодёжная волонтёрская акция «Цифра+», направленная на ликвидацию цифрового неравенства поколений, двухдневная школа «Советское историческое наследие как туристский потенциал развития Краснокамского городского округа», онлайн-школа «Арт в смартфоне», детский праздник «Солнечный город», фестиваль игрушки «Умная бумага», праздник, посвящённый 30-летию детской театральной школы, поэтический фестиваль «Кама-мама» и ещё множество событий.

На неделю раньше, чем в Краснокамске, открылись проекты «Сказания долины камней» в Усть-Кишерти и «Насадка. На арт-волне» — в селе Насадка.

Алексей Уткин

В Усть-Кишерти в 2022 году пройдёт литературный фестиваль-конкурс «Кинёвские чтения», посвящённый поэту-земляку Николаю Кинёву, а в центральной районной библиотеке будет создана мемориальная комната — музей Кинёва; среди других событий — конкурс мультипликационных фильмов «Старые кадры в новом объективе», фестиваль частушек и гармонистов «Эх, Иваныч», уже ставший традиционным фестиваль «Молёбский треугольник» и много других событий.

Планируется создание комнаты ремёсел в селе Мазуево, установка кинетических арт-объектов в селе Пеньки, новая туристическая навигация в Усть-Кишерти и окрестностях, благоустройство парка культуры и отдыха.

В Насадке запланирован трёхдневный фестиваль «Люди реки», гонки на лодках «Ермаковы струги», театрализованное представление творческого коллектива «ВелесО» из Ленинградской области и ансамбля гусляров из Карелии, фестивальная ярмарка «Дары земли», трёхдневный пленэр художников. Село украсят новые арт-объекты, в частности цветочная композиция «Насадка в цвету». Насадкинский музей, которым село очень гордится, получит новую экспозицию на втором этаже старинного амбара.

Дирекции программы «Пермский край — территория культуры», которая осуществляет организационное и методическое руководство программой в целом, придётся изрядно поработать и поездить по «Центрам культуры Пермского края»: планы у всех — грандиозные.

Церемонии открытия программы во всех трёх территориях в этом году наконец-то прошли офлайн и даже с заметным стечением публики. Казалось, что даже природа радуется отмене многих противоэпидемических ограничений: погода выдалась солнечная. Оценить стремление Краснокамска к преобразованиям и расцвету смог и глава региона Дмитрий Махонин: одновременно с открытием проекта «Расцветай, город!» происходила церемония вручения ключей новосёлам — первым жителям красивого современного муниципального дома. В Краснокамске осталось ещё немало бараков времён раннего СССР, и город разбирается с этим наследием — творчески, бережно, но решительно и в интересах всех жителей Краснокамска.

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