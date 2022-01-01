«Кризис — время проверки на эффективность» Стратегический директор Yarus group Инна Чиркова — о работе строительного холдинга в новых условиях и поддержке со стороны власти Поделиться Твитнуть

Фото: Yarus group

В феврале строительная группа «Краснокамский ЖБК» заявила о ребрендинге и представила свое новое название — Yarus group. Несмотря на изменившуюся ситуацию, холдинг строит планы по развитию и работает над перспективными проектами. Об этом «Новому компаньону» рассказала стратегический директор группы Инна Чиркова.

Фото: Yarus group

— Строительная отрасль сегодня оказалась, как и многие другие, в непростых условиях. Какие антикризисные меры вводят власти, как реагирует на них бизнес?

— В последний месяц мы видим, с какой скоростью и активностью принимаются меры по поддержке бизнеса. Такого внимания со стороны власти мы не видели никогда. Сокращены и упрощены многие административные процедуры, скорректирована ипотечная программа.

Сегодня к любому представителю краевого минстроя или к их коллегам в мэрии Перми можно обратиться, попасть на приём, обсудить трудности. Разумеется, они не могут взмахнуть волшебной палочкой и решить все проблемы бизнеса, но всю возможную помощь оказывают. Параллельно обсуждение ситуации в строительстве идёт на ведомственных совещаниях, в общественных деловых организациях.

В целом, у власти неравнодушное отношение к бизнесу, поддержка самая разнообразная.

— При такой поддержке пермский строительный бизнес справится с проблемами?

— Ситуация непростая, но я смотрю в будущее с оптимизмом. Наша команда прошла три кризиса, сейчас — четвёртый. Каждый раз в сложное и непростое время мы собираемся с силами и выходим на новый уровень. Опыт работы в условиях нестабильности у нас есть. Кризис — это время проверки команды и внутренней эффективности компании.

В нашем регионе в этот сложный период опорой для всей отрасли могут стать проверенные и надёжные подрядчики. Например, наш холдинг за последние годы успешно построил несколько крупных социальных объектов. Мы детально описали наш подход к таким проектам, можно сказать «раскрыли формулу успеха» и представили её властям для возможного использования и тиражирования.

— Что это за формула?

— Для успешного строительства какого-либо объекта необходимы четыре компонента. Первый — грамотный проект, созданный специализированным проектировщиком. Он должен досконально знать все требования к объектам, иметь опыт их проектирования. При необходимости нужно привлекать опытных специалистов из других регионов. Второй элемент — завод, производящий строительные конструкции. В наших проектах, благодаря заводу в Краснокамске, мы получали все конструктивные элементы строго вовремя. Это основа стройки, без неё ничего не получится. Третий элемент — строители, которые работают по понятному проекту и со знакомыми строительными конструкциями. Ну и четвёртый — коммуникация с заказчиком. Проще говоря, когда и подрядчик, и заказчик понимают, какие специалисты за что отвечают, кому звонить, что происходит на стройке. Если убрать хоть одно звено — успех будет под вопросом.

Фото: Yarus group

— Планируете применять такой подход в дальнейших проектах?

— Да, сейчас мы начали работать в рамках программы по строительству муниципального жилья в Перми. Это серьёзный проект властей города, который позволит быстрее расселить ветхое и аварийное жилье. Считаем, что в перспективе реально сократить сроки строительства таких домов до 1,5 лет, обеспечив высокое качество и адекватную стоимость.

— Насколько актуально панельное домостроение?

— Сейчас эта технология переживает новый всплеск интереса. Конечно, это сопровождается новым уровнем качества. На уровне федерального минстроя сегодня обсуждается «крупнопанельный переход» в строительстве — активное использование панельных технологий, которое позволит увеличить количество нового жилья, возводимого в стране. Панельное строительство выигрывает, например, у монолита благодаря качеству и скорости.

Заказчики, возводящие промышленные объекты, тоже активно рассматривают варианты возведения строений из железобетонных промкаркасов, они зачастую выгоднее металлокаркасов, учитывая рост цен на металл. Наш завод недавно успешно выполнил такой сложный заказ.

— Сталкиваетесь ли сегодня с дефицитом материалов?

— Остро такая проблема не стоит. Есть несколько позиций, по которым потребуется замена поставщиков, например, насосы и некоторые виды труб. Но мы сможем найти это у азиатских производителей.

— Предпринимаете ли какие-то организационные изменения?

— Сейчас холдинг вошёл в ребрендинг. В феврале мы представили новое название — Yarus group. При этом немного ранее вывели из жёсткой связки с холдингом компанию «ЖБК-Строй». Это связано с тем, что у неё много заказов, и она работает, в том числе, с технологиями, не связанными с заводом. В периметре холдинга остаётся другая наша стройкомпания, которая работает с нашими панелями и конструкциями.

— Что ещё меняется в работе холдинга?

— В связи с изменившимися условиями мы больше работаем над оптимизацией внутренних процессов, становимся эффективнее. Например, создали коммерческий блок холдинга, и теперь наши партнеры могут получить все услуги и консультации в режиме «единого окна», а не разговаривая со всеми компаниями группы отдельно.

Сегодня в холдинге, построенном вокруг нашего завода, работает команда профессионалов. Мы чувствуем ответственность за коллектив и стараемся быть максимально эффективными и устойчивыми.





на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.