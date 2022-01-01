«Налог на глупость никто не отменял» Продавец на маркетплейсах — о спекуляциях на рынке и искусственном завышении цен в пять-шесть раз Поделиться Твитнуть

На фоне санкций возник повышенный спрос, а вслед за ним рост цен на ряд товаров. Стоимость офисной бумаги доходила до 2 тыс. руб. за пачку, а женских гигиенических прокладок на интернет-площадках до 3 — 4 тыс. руб. Товары раскупали даже по таким ценам. Мы поговорили с одним из продавцов на маркеплейсах, который завышал цены на продукцию в пять-шесть раз, как был устроен процесс по перепродаже и не считает ли он это спекуляцией.

— В марте в магазинах начал формироваться искусственный дефицит. Как шли онлайн продажи? Стали ли покупать больше/меньше?

— По позициям, которые не являются дефицитными, прироста / упадка продаж не было.

Исключение — повышенный спрос к дню защитника отечества и международному женскому дню. В праздничные дни был повышенный спрос на мужские тапочки, перчатки и сумки, женские пижамы, как подарки на праздники.

Однако есть категории, в которых продажи подскочили в несколько раз, например: личная гигиена, офисная бумага. На всеобщей волне «скупок», ничего особо не делая, мне удалось дополнительно заработать.

— Были до этого похожие прецеденты?

— До этого я никогда не сталкивался с таким спросом на фоне дефицита. Можно сказать про сезонные товары, но это немного другое. В сезонные продажи наценка идёт в 4-5 раз. Высокий спрос связан с подготовкой людей к тому или иному сезону. Например, зимой это перчатки, а весной зонтики.

— Какие именно средства личной гигиены вы продавали? Как шла закупка и продажи?

— Мы продавали женские гигиенические прокладки. Скупили всё в оптовых магазинах: «Маяк», «Светофор» в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях. Продавали с наценкой в пять-шесть раз. Учитывая спрос, это было очень и очень интересно.

— Сколько длился ажиотаж? На данный момент он сохраняется?

— Высокий спрос длился около трёх недель и это с учётом того, что я начал продажи не в самом начале спецоперации. Если мы будем говорить цифрами, то в день в среднем я продавал по 40 коробок гигиенических прокладок (в пачках это 640).

Сейчас спрос, конечно, упал. На рынке начался демпинг. Неопытные продавцы, которые закупили много товара, столкнулись с понижением спроса и испугавшись занизили цену очень сильно. Рынок переполнился товаром и продавцами, люди начали успокаиваться, поэтому пришлось снижать цену в 1,5 раза, чтобы адаптироваться под новые реалии и не терять продажи.

— Какой была цена закупки и продажи?

— Позиций было много, но если мы говорим конкретно про гигиенические прокладки, то закупка обходилась в 570 руб. за одну коробку, в которой 16 пачек по 9 прокладок в каждой. Продажа в пике 3990 рублей, плюс доставка, обработка, комиссия «Озону» — примерно 380 руб.

— Неужели люди покупали по таким ценам?

— Конечно. Повышенный ценник обоснован огромным спросом. К тому же, видя высокий ценник, покупатель всё больше и больше уверялся в том, что дефицит — это не сказки, а реальность.

— Вы говорили, что покупали прокладки в магазинах Пермского края и соседних областях. Как была выстроена логистика?

— Так как ситуация с повышенным спросом имела довольно короткий срок жизни, я сам организовал поставки на свои склады «Озона». Искал на «Авито услуги» газелистов. Они ездили по оптовым складам и скупали товары. Далее с помощью того же «Авито», нашёл фуры, которые привезли товар в Пермь. Здесь его приняли на складах, часть продавали прямо с пермских складов, часть отправили на кластеры «Озона» по всей России.

— Но в какой-то момент магазины перестали продавать более 3-5 штук продукции в одни руки. Вы успели закупить товар до введения этих ограничений?

— Мы закупались в оптовых магазинах, на то они и оптовые, чтобы покупать больше, чем любой другой потребитель. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, это Тюменская область, где генеральный директор дал указания не продавать товар (прокладки) в таких объемах, которые были нужны нам.

Но всегда всё решается. Со всеми можно договориться и найти обходные пути, для нас это стали продавцы в магазинах. В других регионах мы с таким не сталкивались.

— Покупатели были только из Пермского края? Насколько широко шли продажи?

— Я продаю по всей России, но Москва по покупке гигиенических прокладок была на первом месте. Не могу назвать точных причин, но есть предположение, что в Московских магазинах товар закончился быстрее, чем в остальной России.

— Не считаете ли вы, что это спекуляция, ведь по факту это нажива на страхе людей остаться без товаров, которыми они пользуются каждый день?

— Ну в общем, любой товарный бизнес строится на логике «купить подешевле, продать подороже». Да, это спекуляция.

Однако я не считаю, что это плохо. Пять минут в Google позволят любому человеку понять, что поставки, например, прокладок не остановятся и Россия без них не останется. В конце концов? остаются поставки не напрямую, через дружественные страны и тд. Налог на глупость никто не отменял.





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