Алина Стабровская Вдох, выдох, книга Мы сделали подборку изданий, которые помогут развить психологическую устойчивость во время кризиса Поделиться Твитнуть

Даже самые спокойные из нас могут поддаться тревоге в условиях неопределённости. Чтобы избавиться от стресса и дать себе время на восстановление, не лишним будет хотя бы ненадолго променять скроллинг новостей на чтение книг.

«Всё хреново. Книга о надежде» (16+) Марк Мэнсон

Блогер, предприниматель Марк Мэнсон стал известен благодаря бестселлеру «Тонкое искусство пофигизма» — в нём он рассуждает о ценном опыте ошибок и о том, что успешная, роскошная жизнь на самом деле подходит не каждому. В другом труде — «Всё хреново. Книга о надежде» — Мэнсон даёт ещё более радикальный взгляд на окружающую нас среду. Писатель предлагает наконец признать, что мир несправедлив и таким будет всегда. Именно это осознание приведёт к внутреннему равновесию.

Мэнсон обращается к идеям Ницше, Канта, Платона, к историческим событиям и даже к творчеству современных музыкантов вроде Тома Уэйтса. Используя этот разнообразный материал, на доступном языке писатель объясняет своему читателю, что только трезвый взгляд на жизнь и принятие всего многообразия сложностей позволяет человеку как минимум сохранить своё ментальное здоровье, как максимум — достичь успеха в самые сложные времена.

«Всё хреново» включает размышления автора о кризисе надежды, об иллюзии самоконтроля и о том, что только личные качества и осознанное взросление определяют качество нашей жизни. Книгу можно купить в независимом книжном магазине «Пиотровский», заказать на сайте издательства или в сетевых магазинах.

«Эта книга не о надежде. Она о том, что вся наша жизнь — полная жопа. Такая громадная, что мы с вами — счастливые обладатели бесплатного Wi-Fi и пледов с рукавами — пока даже не можем представить себе весь её масштаб».

«Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя» (12+) Скотт Стоссел

Хронический стресс и неврозы — постоянный спутник современного человека. Неважно, где и в каких условиях ты живёшь, вероятность столкнуться с тревогой есть всегда. «Век тревожности» — это международный бестселлер, который не только раскрывает тему хрупкости душевного покоя в XXI веке, но и анализирует доступные способы его сохранения.

Автора книги Скотта Стоссела в некотором смысле можно считать профессионалом в сфере психических расстройств. Журналист сам столкнулся с депрессией и многочисленными фобиями. Однако Стоссел опирается в своей книге не только на свои переживания и выводы. Его интересует феномен в общечеловеческом масштабе.

Вместе с читателем американский писатель копается в исследованиях нейробиологии, генетики, психиатрии и других наук, которые ставят своей целью излечить душу и разум человека. Ошибки и достижения учёных, манипуляции маркетологов и фармакологических компаний, открытия в области мозга и сна — всё это становится предметом интереса Стоссела. «Век тревожности» доступен для заказа в издательстве «Альпина Паблишер» и в сетевых книжных магазинах.

«Вряд ли кто-то сегодня будет спорить с тем, что хронический стресс — отличительная черта нашей эпохи и что тревожность стала своего рода культурным явлением современности. Как уже не раз повторяли в наш ядерный век, мы живём в эпоху тревоги, и этот расхожий штамп только подтверждают события последних лет».

«Разберись с тревогой. Книга-практикум от клинического психолога» (12+) Риса Уильямс

От теории переходим к практике. Работа действующего клинического психолога Рисы Уильямс «Разберись с тревогой» — по сути сборник упражнений для выхода из состояния стресса. Саму книгу можно использовать как рабочую тетрадь — в ней предусмотрены строчки для заполнения.

Кроме «вечных тем» в психологии, вроде боязни публичных выступлений или низкой самооценки, в книге-практикуме есть особенно актуальные темы для сегодняшнего дня. Как справиться с тревогой за будущее? Можно ли остановить беспокойные мысли или их «блокировка» только усугубит состояние? На эти и другие вопросы Уильямс даёт ответы и предлагает закрепить результат с помощью действенных методик, основанных на когнитивно-поведенческой терапии.

Издание доступно в магазине «Пиотровский» и на сайте «Альпины».

«Когда мне становилось тревожно, больше всего хотелось иметь под рукой список простых приёмов, которые можно использовать, чтобы задействовать разные отделы мозга. Если бы некоторые из упражнений были с элементами творчества, это стало бы меньше походить на серьёзную работу и больше на… весёлую игру. Ведь едва вы делаете шаг навстречу радости и удовольствию, вы отдаляетесь от тревоги. За один раз можно увидеть только одну сторону монеты. И я очень надеюсь, что приёмы из этой книги помогут вам наконец перевернуть свою монету».

«Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь» (16+) Массимо Пильюччи

Не самый очевидный способ отвлечься от гнетущих мыслей и тревожных состояний — обратиться к античным философам. Однако путешествие в Древнюю Грецию, которое устраивает читателям Массимо Пильюччи, вполне может помочь справиться с кризисами современной жизни.

Философ и биолог Пильюччи предлагает по-новому взглянуть на учение стоиков, главным образом своего любимчика мыслителя Эпиктета. Стоицизм — это философия, которая учит принимать верные решения, управлять яростью, встречаться с критикой и, главное, даёт свой собственный ответ на вопрос «как правильно жить». Писатель строит мостик между современностью и древней философией, при этом ломая самый популярный стереотип о том, что стоицизм равен безэмоциональности.

Книгу можно купить на сайте издательства и в крупных сетевых книжных магазинах.

«Хочу подчеркнуть важную вещь: стоицизм — это философия, а не вид психотерапии, и разница между ними огромна. Терапия краткосрочна, она помогает людям преодолеть конкретные проблемы психологического характера, но не предлагает им жизненную позицию, философию, на которую они будут опираться годами (во всяком случае, такой задачи терапия перед собой не ставит). Между тем философия жизни — это то, без чего не может обойтись ни один человек, каждый из нас формирует её для себя, сознательно или нет».

«Жизнестойкость. Устойчивость к стрессу: сопротивляемость, гибкость, выносливость и психическое благополучие» (16+) Ундина Ланг

Ещё одно практическое издание, которое подсказывает читателю, как правильно противостоять вызовам современного мира. Небольшая книга — чуть больше 200 страниц — включает достоверные, подкреплённые научными исследованиями знания о психическом благополучии человека.

Ундина Ланг последовательно разбирает влияние на ментальное здоровье внешних событий, нашего собственного поведения и отношения. Университетский профессор психотерапии и практикующий доктор приводит читателя к выводу, что жизнестойкость — качество развиваемое. Только вовлечённость человека и определённые усилия помогают взращивать в себе устойчивость к стрессу и, как следствие, легко преодолевать кризисы.

Книгу можно приобрести в магазине «Пиотровский» и других книжных города.

«На первый взгляд здоровье горожан должно быть лучше, чем у сельского населения, потому что в городах больше врачей, лучше медицинское обслуживание, а также потому, что в целом горожане находятся в лучших финансовых условиях. Статистически уровень образования в городах также выше, чем в сельской местности. Тем не менее люди, живущие в городах, подвержены повышенному риску психических заболеваний. Особенно актуально увеличение риска тревожных расстройств и депрессии, так как ими страдает пятая часть населения».

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