Cоединяя берега и людей В Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» впервые будут отремонтированы 22 моста и три путепровода Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Уже в этом году планируется привести в нормативное состояние 10 мостов и путепроводов в Пермском крае. Всего же в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов. Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по программе «Мосты и путепроводы». Эта программа реализуется в крае впервые.

Зона особого внимания

По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, сегодня в Прикамье на региональных трассах насчитывается 291 искусственное сооружение. «25 из них требуют ремонта, именно они и были включены в программу на три года. Это 22 моста и три путепровода», — отметил глава ведомства.

Значимость этой работы в рамках нацпроекта отмечал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Реализация национального проекта в Прикамье позволяет нам ежегодно приводить в нормативное состояние дороги в рамках Пермской городской агломерации и региональные трассы. Каждый год это минимум 100 км обновлённого дорожного полотна. С текущего года в рамках нацпроекта начнётся реализация программы «Мосты и путепроводы». Это позволит помимо дорог и улиц отремонтировать мостовые сооружения и путепроводы в регионе. Благодаря такой системной комплексной работе транспортные артерии Прикамья станут безопасными, сократится число очагов аварийности, улучшится логистика и повысится транспортная доступность территорий региона.

Мостовые сооружения обновятся на таких региональных трассах, как Губдор — Чердынь, Соликамск — Красновишерск, Пермь — Березники, Кунгур — Соликамск, Кудымкар — Гайны, Кудымкар — Пожва, Кукуштан — Чайковский, Частые — Бабка, Пермь — Екатеринбург — Калинино, Голдыри — Орда — Октябрьский, Пермь — Усть-Качка, обход города Чайковского, Куеда — Верх-Уса, Оса — Чернушка, Михино — Уинское, Чернушка — Тюш.

Самыми крупными по протяжённости станут мосты через реку Полазну (610 м), реку Вишеру (649 м), реку Косьву (301 м), путепровод в Кизеле (150 м) и мост через реку Усьву (125 м).

В целом за три года удастся отремонтировать, в том числе капитально, 2,7 тыс. пог. м мостовых сооружений Прикамья. Предварительная стоимость работ по всем объектам составит 1,6 млрд руб.

Планы на год свёрстаны

В текущем году в Прикамье по программе «Мосты и путепроводы» отремонтируют 10 мостов. Заказчиком всех ремонтов выступает Управление автомобильных дорог и транспорта региона.

По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, на 2022 год запланирован ремонт 10 региональных мостов общей протяжённостью почти 500 пог. м.

«Среди самых протяжённых сооружений — мост через реку Усьву в районе одноимённого посёлка длиной 125 м, мост через реку Ирень в районе посёлка Иренского длиной 80,7 м и мост через реку Сеполь в районе села Кочёво длиной 51,2 м», — рассказал глава ведомства.

Помимо этих объектов в текущем сезоне обновится ещё семь мостов. Два из них — в Ординском муниципальном районе: через реки Большой Телёс (вблизи деревни Мерекаи) и Ординку (на территории села Орда). В Лысьвенском городском округе отремонтируют мост через реку Шакву (вблизи одноимённого посёлка), в Бардымском округе — мост через реку Печменку (рядом с деревней Печмень), в Горнозаводском округе — мост через реку Медведку, а в Юсьвинском — через реку Трифоновку. Также приведут в нормативное состояние мост через реку Мулянку на автодороге Пермь — Усть-Качка (в районе села Култаево).

Северный мост

Ещё один объект, работы на котором начнутся в 2022 году, — мост через реку Вишеру в районе села Рябинино Чердынского городского округа. Его приведут в нормативное состояние в течение двух лет. Мост расположен на 18-м км трассы Губдор — Чердынь. В рамках работ будут отремонтированы покрытие моста, деформационные швы, опорные части, опоры. Также с нуля будет обустроена система для отвода воды.

Согласно плану-графику, работы по ремонту начнутся в 2022 году и завершатся в 2023-м. Стоимость оценивается в 301 млн руб. Большая часть работ будет выполнена в текущем сезоне, оставшаяся — в следующем. Перекрытия движения не планируется, говорят специалисты, работы будут выполняться по полосам. Во время работ на одной полосе на второй будет организовано реверсивное движение.

По данным специалистов краевого управления дорог и транспорта, которое выступает заказчиком ремонта, мост через Вишеру был построен в 1998 году. Ранее жители посёлка Рябинино и других населённых пунктов, расположенных на правобережье, могли добраться до соседнего берега только на паромной переправе или по льду, что существенно увеличивало время в пути. Открытие моста стало «окном в мир» и дало импульс развитию правобережных территорий — посёлка Рябинино, города Чердынь, рабочего посёлка Ныроб. Строительство вёл Мостоотряд №59 города Березники. Работы велись с 1991 по 1998 год.

В текущем году срок эксплуатации моста через Вишеру составит уже 24 года.

В оживлённом трафике

В программу «Мосты и путепроводы» вошёл также мост через реку Полазну. Он расположен на 38-м км трассы Пермь — Березники, в районе посёлка Полазна перед поворотом на трассу Полазна — Чусовой. Длина сооружения — 610 м.

Ремонт моста начался летом 2021 года, в конце июня. Диагностика показала, что сооружение нуждается в замене мостового полотна. Тогда рабочие разобрали половину сооружения, на второй было обеспечено реверсивное движение посредством светофора. Работы велись на обратном направлении (слева, если ехать в Березники). Там подрядная организация фрезеровала асфальт и произвела разборку моста (двух слоёв бетона и гидроизоляции). После этого мостовое полотно было уложено заново.

Завершение работ в обоих направлениях — 2022 год. В текущем сезоне рабочим предстоит провести аналогичные работы на второй половине моста. Работы должны начаться с наступлением тепла. Подрядная организация, АО «Уралмостострой», должна завершить ремонт до 31 октября.

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