Мария Сыропятова Поддержка фермеров Три вопроса к министру агропромышленного комплекса Пермского края Павлу Носкову о ситуации в АПК в условиях экономических санкций Поделиться Твитнуть

1. С какими сложностями сталкиваются сельхозпроизводители сегодня? Что уже сейчас предпринято для поддержки отрасли?

Сейчас самые актуальные вопросы для аграриев связаны с подготовкой к посевной. Мониторим ситуацию с топливом, запчастями, семенами и удобрениями. По нашим данным, всё это есть в доступе у сельхозпроизводителей Пермского края в полном объёме. Отпускные цены у основных поставщиков топлива даже несколько ниже, чем это было в декабре 2021 года. По семенам обеспеченность близка к 100%, их кондиционность должна превысить 94%. По состоянию на 1 марта поставки удобрений на уровне 102% от плана, цены стабилизировались. И уже сейчас хозяйства закупили 42% удобрений от годовой потребности.

На первом плане сейчас работа по поставкам комплектующих и расходных материалов для техники. Поставщики сейчас перешли в режим предоплаты и просчитывают новые логистические цепочки. Мы на связи с ключевыми дилерами, и пока острые проблемы не зафиксированы. Если получаем сигналы от сельхозпроизводителей, сразу стараемся им помочь.

Региону уже выделено дополнительно из федерального бюджета 300 млн руб. на обеспечение субсидирования ставок по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Продолжается разработка инструментов, которые позволят не только сохранить существующие показатели отрасли, но и способствовать её развитию.

Для уменьшения финансовой нагрузки на региональных производителей и фермеров в этом году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина большая часть выплат будет предоставлена уже летом, а не к концу года.

2. А что с инвестициями в отрасль?

Инвестиционные проекты в отрасли сохраняются, по ряду позиций идёт пересмотр состава оборудования. Господдержку получат и начинающие фермеры, и крупные инвесторы.

По поручению Дмитрия Махонина краевой минагро расширил количество и объём субсидий для сельхозпроизводителей практически по всем направлениям. В частности, на 50% (до 69,2 млн руб.) увеличена поддержка начинающих фермеров по программе «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

В 2022 году компенсация на приобретение российского оборудования в лизинг увеличена до 30% от стоимости при приобретении отечественной техники. Для иностранного оборудования аналогичная ставка была увеличена до 20%. Это позволит ускорить обновление техники в хозяйствах.

3. Какие меры поддержки ещё планируется запустить?

Планируется, что в этом году в рамках гранта «Агропрогресс» субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получать гранты на реализацию инвестиционных проектов. Средства будут предоставляться при условии, если от необходимого объёма финансирования на реализацию проекта у предпринимателя имеется не менее 5% собственных средств и 70% — льготного инвестиционного кредита. Новая мера поддержки будет работать за счёт средств бюджетов РФ и Пермского края на условиях софинансирования.

Недавно федеральный минсельхоз анонсировал ещё одну специализированную меру поддержки — программу «Агротуризм». Сейчас она разрабатывается. Предполагается, что те фермеры, которые готовы предлагать программы для туристов, смогут получить гранты на инфраструктуру от 3 млн до 10 млн руб.

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