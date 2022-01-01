Валерий Мазанов Приметы стабильности Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2002 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №9 от 19 марта 2002 года

Из архива редакции

«Красивая» цифра этого года имеет некую округлость, мягкость и завершённость. Несмотря на продолжающуюся лихорадку на ряде предприятий, год в целом оказался довольно благостным: развитие, стабильный рост, перспективы. Без трагедий, конечно, не обошлось: отголоски страшного теракта на Дубровке донеслись до каждого уголка страны, а Пермь потеряла Евгения Панфилова. Но хороших событий всё же было больше.

«Моторы», «Велта», «Мотовилиха», «ЗиД»…

Из года в год пристальное внимание «НК» приковано к пермской промышленности и происходящим вокруг предприятий событиям. Это и впрямь был захватывающий многолетний сериал. Под печальным заголовком «Заводы, которые мы потеряли» в начале 2002 года был опубликован обзор, в котором приводились яркие примеры бесконечного передела собственности и его последствий.

Комментируя ситуацию вокруг того или иного предприятия, эксперты «НК» рисуют пессимистичные прогнозы. Так, выдвигают версию, что с покупкой контрольного пакета «Мотовилихинских заводов» на предприятие зашёл «настоящий рейдер». Что государство, кажется, потеряло интерес к «Пермским моторам». Как, впрочем, и к заводу им. Дзержинского, который горячие головы уже предлагают пустить под бульдозер, построив на этом месте что-то «общественно полезное типа автостоянки». Что после покупки структурой «Альфа-групп» Камского ЦБК комбинат будет долго «дрейфовать в непредсказуемом направлении с неоднозначным итогом». Что «Велта» «пала жертвой приватизаторов» и сегодня ситуация там настолько запущена, что выход видится только в ликвидации предприятия.

К великому сожалению, в основном опасения «НК» сбылись — разве что за исключением «Пермских моторов». «Велты» нет, «Мотовилиха» в банкротстве, «ЗиД» хотя вроде и существует, но по нему словно и впрямь прошлись бульдозером. Причём не раз.

Ну а ближе к концу года в список «тревог» добавились разбирательства вокруг атаки на АО «Галоген». По выражению первого вице-губернатора Анатолия Тёмкина, «государство потеряло контрольный пакет акций этого АО по неизвестным причинам». Причины впоследствии будут выяснять суды.

Что такое ипотека?

Создан Пермский областной ипотечный фонд. Его исполнительным директором стал Анатолий Маховиков. Областное заксобрание спорит о «Программе ипотечного жилищного кредитования» с финансированием 100 млн руб. в год. На 2003 год закладывается уже 150 млн руб. По словам депутата Законодательного собрания Никиты Белых, «это даст возможность получить кредит гораздо большему количеству людей». По мнению законодателей, если эти средства направить на субсидирование процентной ставки, банки найдут «длинные» деньги и на рынок будет привлечено дополнительно 1,4 млрд руб.

Во все времена власть была озабочена решением «квартирного вопроса». Местные «ипотечные» инициативы, конечно, стали каплей в море последовавшего затем ипотечного бума. Пермяки распробовали на вкус новый финансовый инструмент. Какие там 1,4 млрд руб. в год! Объём жилищного кредитования в Пермском крае только рос, и в 2021 году жители получали более 4 тыс. ипотечных кредитов в месяц, или в среднем 9,84 млрд руб. ежемесячно.

Памятник Татищеву

Мэр Перми Аркадий Каменев объявил, что в городе появится памятник человеку, который считается основателем Перми, — Василию Татищеву. Начались обсуждения сроков, финансирования, будущего места для памятника. В числе вариантов — Комсомольская площадь, сквер им. Гоголя, Северная дамба, пустырь у гостиницы «Урал». Про Разгуляй тоже поговаривали, но лишь в формате «вариант не отвергнут бесповоротно».

Интересные факты Нефтяники хотят стать газовиками. В администрации Красновишерского района представлен проект «Утилизация и сбыт попутного нефтяного газа Верхнекамья» ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Проект направлен на решение вопросов утилизации попутного и природного газа северных месторождений — Озёрного, Маговского, Логовского, Гагаринского и ряда других, остаточные запасы газа которых составляют около 4,6 млрд куб. м. Пермь готовится к юбилею. На заседании оргкомитета по подготовке к 280-летию Перми представлен план мероприятий. Например, планируется замена асфальта на плитку у гарнизонного Дома офицеров, реконструкция площади перед Муниципальным ДК (ныне ДК им. Солдатова. — Ред.), реставрационные работы по организации зон отдыха в саду им. Свердлова («Райский сад». — Ред.), на Мотовилихинском пруду, в сквере им. Землячки и др. «Метафракс» стал лауреатом конкурса «Лучшие российские предприятия». Победа в номинации «За наиболее высокую финансовую эффективность» — одно из целой серии многочисленных достижений губахинского коллектива: за последние годы АО «Метафракс» удостоено нескольких десятков как российских, так и международных званий, премий и наград. «Мотовилиху» купила «Русь». 1 февраля 2002 года на внеочередном заседании совета директоров и. о. гендиректора «Мотовилихинских заводов» выбран Евгений Мокроносов. Вторым значительным событием стала продажа контрольного пакета акций «МЗ» (цена сделки около $33 млн). Номинальным держателем пакета стал Росбанк, однако, по информации «НК», одним из участников сделки стала ГК «Русь» (Москва). На «Велте» введено внешнее управление сроком на год. Функции внешнего управляющего будет выполнять Мария Леонгардт. По её словам, вложенный в производство рубль даёт заводу убытки в размере 1,12 руб., но вывод предприятия из кризиса реален. Пермский аэропорт закрывается на реконструкцию. Все полёты до 1 августа включительно будут осуществляться в ночное время суток после 22 часов. Ремонт продлится до 10 октября. Такой бокс нам нужен! В Перми прошёл чемпионат Европы по боксу. Сборная России на нём выступила триумфально, а пермяк Михаил Гала стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг. Выпуск новостей «ТВ6 Пермь» прекращён. Срок возобновления вещания неизвестен. «Урал-Грейт» остался без Кущенко. Президент пермского баскетбольного клуба перешёл в ЦСКА. «Пятница» пойдёт с прилавка. Пермский еженедельник «Пятница», выпускаемый ИД «Компаньон», становится сугубо городской газетой. Её можно будет найти на стойках в крупных магазинах Перми. «Аэрофлот» вносит посильную лепту в борьбу с курением. Полный запрет на курение на рейсах «Аэрофлота» начнёт действовать с 1 марта 2002 года. Прежде ограничения касались лишь рейсов продолжительностью до четырёх часов.

Но главные споры велись, конечно, вокруг самого проекта. На конкурс были представлены несколько вариантов, в том числе — величественный проект скульптора Алексея Залазаева, где Татищев восседал на коне. Именно за «конный» вариант статуи активно «топили» представители пермской интеллигенции, даже создав своеобразное движение «На коня!».

В результате, как мы знаем, установили то, что установили, и там, где установили. И ничего, все привыкли.

Объединяя, властвуй

Анонсированный более года назад процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого АО оказался не таким простым делом. Сначала поддержав идею, глава округа Геннадий Савельев внезапно написал обращение к президенту, выражая нежелание объединяться. Начался в округе и сбор подписей «инициативными гражданами» против объединения, развернулась информационная война.

Губернатор Юрий Трутнев лично отправился в Коми-Пермяцкий округ и начал проводить серии встреч с народом. Одновременно Трутнев сделал Савельеву предложение, от которого тому было трудно отказаться: направить премьер-министру РФ Михаилу Касьянову письмо с просьбой дать ответ о финансировании округа после «слияния с поглощением». Если территория начнёт терять деньги, вопрос объединения будет закрыт, пообещал губернатор.

В общем, процесс пошёл.

Убит Евгений Панфилов

Тело балетмейстера со множественными ножевыми ранениями обнаружено 13 июля около 15 часов в его квартире. Полиция указывает на беспорядок в жилище и выдвигает версию ограбления. Но люди не верят: дверь в подъезд, где жил Панфилов, закрывается на ключ. Либо у злодея был свой ключ, либо покойный его хорошо знал и открыл дверь.

В любом случае убийство потрясло город. «Балету Евгения Панфилова» предрекали скорый конец. К счастью, детище надолго пережило своего «родителя».

«Стриптиз с юмором»

Из номера в номер «НК» публикует выдержки из книги Евгения Сапиро «Стриптиз с юмором». Откровенные воспоминания о событиях как давно минувших лет, так и случившихся буквально «вчера». Столь же откровенные рассказы об известных людях, многие из которых на тот момент были вполне живы-здоровы. Например, экс-спикер Законодательного собрания области рассказал о подоплёке своих непростых отношений с экс-губернатором Геннадием Игумновым. Этой теме было посвящено аж два номера «НК».

Ну и, конечно, в книге полно «фирменного» сапировского юмора и анекдотов, рассказывать которые профессор-экономист всегда был большой мастак.

«Новому компаньону» — пять лет

Поздравляя издание с первым юбилеем, его «постоянный читатель» (так он подписался) Олег Чиркунов заявил: «По правде говоря, не верил в возможность создания подобной газеты в Перми. Рад, что ошибался».

В самом деле, это был едва ли не единственный случай, когда «железный Олег» признал свою ошибку.

Что обсуждалось больше всего?

Впервые заговорили об объединении «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» и «ЛУКОЙЛ-Пермь» в единую компанию. Об этих планах рассказал в интервью «НК» представитель президента «ЛУКОЙЛа» в Пермской области Анатолий Тульников. Назван и предполагаемый срок: объединение должно начаться в 2005 году, но «сроки могут измениться», заметил Тульников. Когда это случится — мы скоро узнаем.

Рост жилищного строительства, развитие ипотеки привели к повышенному интересу к сфере недвижимости. Помимо собственно объёмов строительства, факторов, влияющих на этот рынок, появляются и темы, которых ещё вчера не было. Есть ли в Перми «элитное» жильё или только «комфортное»? Как отличить одно от другого? Как отличить добросовестных риелторов от «чёрных»? Как действуют на этом рынке мошенники? Бум интереса к этой теме показывает одна яркая деталь: в это время начали массово выходить специализированные издания о недвижимости, которые рекламировали себя, естественно, в «НК».

В рекламе появилось много загородного жилья: люди потянулись к природе. Одновременно потоком пошла и реклама «сопутствующих товаров»: кондиционеров, плитки, жалюзи, дверей, мебели. Стремление к домашнему уюту лучше всего говорит о том, что в стране и Прикамье наступила какая-никакая стабильность.

Ещё одна примета этой стабильности — взрывной рост рекламы путешествий. Совместно с авиакомпанией Lufthansa «НК» выпускал красочные глянцевые спецвыпуски, рассказывая о различных направлениях отдыха. В том числе — в Прикамье. Журналисты вместе с туроператорами и краеведами оценивают туристический потенциал региона. Процесс этой оценки не закончен и по сей день.

Много рекламы автомобилей, рядом с которой — полезная информация о том, что такое «автогражданская ответственность». ОСАГО — ещё один новый термин того года, который вскоре придётся выучить всем автовладельцам.

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