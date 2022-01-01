Мария Сыропятова Дави на газ В Пермском крае планируют штрафовать за продажу газовых зажигалок несовершеннолетним Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируют установить штрафы за продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и других ёмкостей, содержащих сжиженный углеводородный газ. Законопроект об изменениях в краевой закон об административных правонарушениях в Пермском крае разработан краевым министерством территориальной безопасности. В ближайшее время его планируется внести на рассмотрение краевого Законодательного собрания.

Размер штрафов предлагается установить для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 8 тыс. руб., для юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб.

В краевом минтербезе «Новому компаньону» пояснили, что основная цель законопроекта — «оградить несовершеннолетних от использования отдельных товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, не по назначению». В отчёте министерства говорится, что законопроект направлен на борьбу с одной из форм токсикомании среди подростков, так называемым «сниффингом» — состоянием токсического опьянения, которое достигается в результате вдыхания паров химических соединений, используемых в баллончиках для заправки зажигалок или в самих зажигалках, а также в баллончиках для портативных туристских плит. Сниффинг «оказывает негативное влияние на головной мозг, нервную систему несовершеннолетнего и даже способен привести к летальному исходу».

В документации к законопроекту также сказано, что в последние три года в России наблюдается рост смертей из-за сниффинга, большинство погибших несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет.

«Газовые зажигалки и баллончики для газа свободно продаются, поэтому любой ребёнок, узнавший от сверстников о таком способе испытать необычные ощущения и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Указанные вещества при вдыхании вызывают кислородное голодание мозга. Это приводит к краткосрочной эйфории, но вместе с тем становится причиной головокружения, тошноты и галлюцинаций. В то же время, гипоксия головного мозга влечёт отмирание клеток», — следует из комментария к законопроекту.

Аналогичные штрафы уже установлены местными законами в пяти регионах России: Москве, Краснодарском крае, Ленинградской, Саратовской и Ростовской областях.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова поддерживает законопроект и полагает, что ограничение продажи несовершеннолетним газовых зажигалок направлено на защиту детей и будет иметь положительный эффект:

«Безусловно, одних только ограничений в продаже зажигалок будет недостаточно — необходимо проводить широкую разъяснительную работу среди родителей об этом явлении, его последствиях и ответственности. Родители должны знать, что могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в случае, если было установлено, что что одним из факторов увлечения ребенка токсикоманией было безразличие родителей».

При этом Светлана Денисова отмечает, что в Пермском крае были случаи гибели детей из-за вдыхания газа через зажигалки.

За неисполнение обязанностей по воспитанию детей можно получить административное наказание по ст. 5.35 КоАП: за первое нарушение штраф до 3 тыс руб., за повторное — до 5 тыс. руб. или арест до пяти суток.

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» обращают внимание на причины вовлечения подростков в сниффинг.

«Главная причина, по которой дети решаются на опасные эксперименты, — найти признание в компании друзей. При этом в зону риска попадают и благополучные дети, а не только подростки из маргинальной среды», — прокомментировали ситуацию в институте развития образования Пермского края.

При этом там отмечают, что подростки попадают в психологическую зависимость: «подросток запоминает ощущения, которые он испытал, и желает вновь и вновь их испытывать».

Владелец сети киосков печати в Перми Дмитрий Ерёмин говорит, что впервые слышит о проблеме сниффинга среди подростков.

«У нас в продаже есть газовые зажигалки, но это совсем не принципиальные для нас объёмы, — считает Дмитрий Ерёмин. — В основном зажигалки покупают взрослые, которые курят сигареты. Продавцы у нас достаточно пожилые, поэтому заметили бы повышенный интерес подростков к зажигалкам. Если примут закон, то, конечно, будем исполнять, проинструктируем продавцов».

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