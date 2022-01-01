Мария Сыропятова Взялись за гаражи Мэрия Перми планирует собирать с собственников гаражей средства за пользование муниципальной землёй Поделиться Поделиться Твитнуть

демонтаж гаражей в Мотовилихе

Администрация Перми

В мэрии Перми предлагают ввести порядок оплаты за пользование муниципальной землёй под гаражами. Проект изменений в решение №68 «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» был представлен начальником департамента земельных отношений администрации Перми Еленой Гонцовой на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы.

По словам Елены Гонцовой, годовой размер оплаты для собственников гаражей будет равен «двукратной ставке земельного налога, рассчитанного с земельного участка пропорционально площади занимаемой гаражом». Отмечается, что порядок предполагает оценку стоимости без проведения торгов. При этом проект, по заверениям Елены Гонцовой, касается только тех гаражей, которых можно отнести к некапитальным строениям (металлическим гаражам — ред.), расположенным на муниципальных землях и территориях с не разграниченной собственностью.

Депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров попросил уточнить, чем обоснована двойная ставка земельного налога. По словам Елены Гонцовой, размер двойной ставки уже определён для использования муниципальных земель. «Мы предлагаем по аналогии использовать для размещения гаражей», — отметила Елена Гонцова, обратив внимание на то, что в соответствии с земельным законодательством не должно быть разницы в разных формах использования муниципальной земли.

Арсен Болквадзе попросил уточнить, а в рублях во сколько может обходиться собственникам аренда земельного участка под гаражом.

«Исходя из разных вариантов кадастровой стоимости, годовая оплата за такой земельный участок составит от 1,5 до 2,2 тыс. руб.», — ответила Елена Гонцова, отметив, что эта сумма не велика, по сравнению со стоимостью аренды машиноместа на платных парковках, автостоянках и крытых паркингах.

Елена Гонцова также уточнила, что муниципальной схемы размещения гаражей в Перми пока не существует и пригласила депутатов Пермской городской думы принять участие в её формировании.

«В каждом районе должны быть предусмотрены места под гаражи, схема должна включать в себя значительный массив территорий. Но эти гаражи не должны быть размещены точечно по разным площадкам и кварталам», — описала подходы к определению мест под гаражи Елена Гонцова.

При этом в мэрии Перми в дальнейшем планируют предъявлять требования к внешнему облику гаражей, в том числе через внесение изменений в городские правила благоустройства.

По словам юриста Пермской ТПП Владимира Халдеева, и сейчас за пользование муниципальной землей для размещения гаража нужно платить.

«Если не заключён договор с муниципалитетом и собственником гаража, то департамент земельных отношений может направить требование за фактическое пользование земельным участком, — отмечает Владимир Халдеев. — Для собственника лучше все-таки заключить договор и платить по нему. Если договор есть, то тогда владельцу понятно, когда, сколько и кому ты должен заплатить. Без закреплённых договором отношений, платить все равно нужно, но другие составляющие отношений не зафиксированы. Есть случаи, когда муниципалитет пропускает срок исковой давности и плата фактически не берётся».

Владимир Халдеев обращает внимание на то, что в отличие от Москвы 90-ых в современной Перми внутри кварталов гаражи не такое частое явление, а власти Перми уже сейчас имеют все возможности по демонтажу некапитальных гаражей с муниципальных земель.

Юрист и представитель владельцев нестационарных торговых объектов в судах Дмитрий Оксюта говорит, что введение в правила благоустройства требований к внешнему виду гаражей могут привести к судебным искам.

«Попробовать установить такие требования городская дума может. Очевидно, что такие требования будут достаточно оперативно оспорены в суде. Признает ли суд такие требования незаконными, сказать трудно. Проще дождаться такого суда и посмотреть на его результат. Кстати, в настоящее время действует статья 6.11.1 об административном штрафе за несоответствие некапитальных строений и сооружений требованиям по внешнему виду. Эта статья регионального закона сейчас проверяется краевым судом на соответствие федеральному законодательству. Если суд признает недействующей саму статью об административном штрафе, то потеряет всякий смысл введение требований к внешнему виду нестационарных сооружений».

Дмитрий Оксюта отмечает, что для незаконных или самовольных построек на муниципальной земле существует своё положение, и эти работы финансируются бюджетом Перми.

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