Мария Сыропятова С кондуктором или без Депутаты обсудили промежуточные итоги внедрения бескондукторной системы в общественном транспорте Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе эксперимента по бескондукторной оплате проезда, проведённого осенью 2021 года, 11 автобусных и три трамвайных маршрута перевезли 12,3 млн пассажиров, из которых только 10 млн оплатили проезд. Эти данные привёл на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Таким образом, по расчётам администрации Перми, доля безбилетных пассажиров в среднем составила 19%.

«Внедрение бескондукторной системы проходит стабильно, доля безбилетников держится на одном уровне, — дал оценку сегодняшней ситуации Анатолий Путин. — C января 2022 года 30 маршрутов работает по такой системе и показатель на них держится на сопоставимом уровне».

Также, по словам Анатолия Путина, первые два месяца 2022 года показывают положительную динамику по пассажиропотоку.

«Общий объём поступлений превышает прошлогодний на 100 млн руб., — сообщил Анатолий Путин. — Это позволяет говорить, что в этом году картина по кассовому разрыву сложится более оптимистично, нежели это было в предыдущие два года».

«Судя по отчёту за 2021 год недополученная прибыль от «зайцев» в разы превышает сумму, которая экономится на отсутствии кондукторов. В 2022 году эта ситуация будет выравнена?» — задал вопрос депутат Пермской городской думы Марк Коробов.

Анатолий Путин не согласился с тем, что цифры различают в разы: «Тот объём, который мы теряем от безбилетных пассажиров, сопоставим с расходами на заработную плату кондукторов».

Тогда Коробов сослался на данные городской Контрольно-счётной палаты (КСП), которая на четырёх маршрутах оценила экономию на зарплате кондукторов в 10,5 млн руб., а недополученные от «зайцев» доходы — в 19,4 млн руб.

«Во-первых, в расчётах экспертов фигурирует тариф 26 руб., но все мы понимаем, что цена поездки была не 26 руб. Это максимальный тариф, в то время как люди ездили по льготным проездным и бесплатным пересадкам. Реальная цена поездки ниже, — прокомментировал Анатолий Путин. — Во-вторых, даже наличие кондуктора в салоне не говорит о том, что нет безбилетников».

Депутат Арсен Болквадзе попросил уточнить объём городских расходов на оплату работы контролёров.

«На 2022 год с учётом перевода всех маршрутов на бескондукторную систему заложено 100 млн руб.», — ответил Анатолий Путин. По данным мэрии Перми, сейчас в отрасли работает 80 контролёров, ещё столько же возьмут на работу в ближайшее время.

«Какие ещё меры принимаются для улучшения дисциплины по оплате проезда?» — попросил уточнить депутат Константин Бусовиков.

«Во-первых, внесена инициатива в Законодательное собрание Пермского края по увеличению штрафа за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб., — сообщил Анатолий Путин. — Штраф должен быть дороже месячного пользование общественным транспортом. Во-вторых, продолжается доукомплектование штата контролёров. В-третьих, необходимо упрощать систему оплаты проезда. Для того, чтобы ситуации, когда пассажир хотел оплатить, но не получилось, были бы сведены к минимуму».

Арсен Болквадзе также попросил уточнить, куда были трудоустроены кондукторы, потерявшие работу из-за перехода на бескондукторную систему.

«Всем предлагали трудоустроиться в штат контролёров, и те, кто изъявил желание, трудоустроены, — ответил Анатолий Путин. — Часть ушла в торговые сети. На фоне сокращения персонала кондукторов к ним проявлялся большой интерес именно со стороны торговых сетей, в основном их трудоустраивали на позиции кассиров. На текущий момент в департамент транспорта информация о том, что кондукторы не могут трудоустроиться, не поступала».

«Мы сейчас видим определённое движение на рынке труда и понимаем, что впереди, возможно, будет какой-то рост безработицы. Вы не считаете, что сейчас целесообразно приостановить переход на бескондукторную систему?» — попросил оценить ситуацию Арсен Болквадзе.

По словам Анатолия Путина, в мэрии Перми «не ставят самоцелью в целом отказаться от кондукторов». «С перевозчиками диалог ведём, — отметил Анатолий Путин. — Готовы компенсировать часть их затрат на кондукторов и не вводим как обязательный переход к такой системе».

По оценке депутата Пермской городской думы и директора ООО «Управляющая транспортная компания «Дизель» Эдуарда Мирзамухаметова, у части бывших кондукторов возникли сложности с поиском работы.

«Мы мониторили ситуацию. Есть реально большая доля тех, кто не нашёл работу», — прокомментировал ситуацию депутат.

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