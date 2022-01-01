Елена Синица Запретительный эффект Пермские власти и общественники обсудили, стоит ли увеличивать размер штрафа за безбилетный проезд Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня в Перми без кондукторов работает 33 маршрута, что составляет 60% от общего количества транспортных средств. Однако с переходом на новые правила в общественном транспорте увеличилось и количество безбилетников. В связи с этим администрация города предложила увеличить размер штрафа за безбилетный проезд. Такая инициатива повлекла за собой множество вопросов, поэтому городские власти решили обсудить возможные изменения с представителями транспортной отрасли и общественными деятелями.

Рост безбилетников

За полгода внедрения новой системы за безбилетный проезд оштрафовано около 1 тыс. пермяков, рассказал на круглом столе глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. В целом доля безбилетников составляет около 20%, добавил он. С февраля к административной ответственности стали привлекать более 130 человек еженедельно. При этом каждую неделю контролёры проводят свыше 2 тыс. проверок (сейчас работает 71 человек). В планах городских властей увеличить число контролёров в два раза.

Алиса Окулова

Городские власти предложили установить дифференцированный размер штрафа — от 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное. Важно, что разработчики концепции постарались учесть все возможные ситуации. Законопроект учитывает такие факторы, как неисправность валидатора и возможные проблемы с транзакциями. Так, максимальный штраф будут выписывать пассажирам, которые умышленно не оплатили проезд. В то же время предусмотрены послабления для владельцев безлимитных проездных. Если карта или валидаторы в транспорте были неисправны, то в таком случае штраф составит 500 руб., или контролёры могут ограничиться предупреждением.

Такое решение принято, потому что безлимитный проездной подразумевает предоплаченный проезд на весь период использования. Как отметил глава дептранса, не будут штрафовать и в случае, если в транспорте отсутствуют QR-коды для оплаты проезда цифровой транспортной картой. Достаточно будет предоставить контролёру факт наличия оплаченной карты. Глава департамента транспорта Анатолий Путин отметил, что установленная в 2015 году сумма штрафа уже не актуальна и не имеет «запретительного эффекта».

«Выпадающие доходы от безбилетного проезда сопоставимы с расходами на фонд оплаты труда кондукторов», — обратил внимание он.

В ведомстве также отмечают, что контролёры не только следят за оплатой проезда, но и принимают от пассажиров информацию о некачественном обслуживании. По словам Путина, сейчас в разы сократилось количество жалоб пассажиров на конфликтные ситуации в транспорте. Исходя из этого, предпосылок к возвращению кондукторов на маршруты сейчас нет, добавили в департаменте транспорта.

Бескондукторная система работает не только в Перми, но и в других городах России — например, в Москве, Челябинске, Твери, Хабаровске, Самаре, обращают внимание власти. Оплата проезда на таких маршрутах является обязательной. Также обязательной является валидация безлимитных проездных (школьные ЛПД первых—четвёртых классов, безлимиты на 15 дней/месяц/квартал/год). В первую очередь это связано с требованиями правил страхования пассажиров. В случае инцидентов в транспорте (порча имущества, причинение вреда здоровью и т. д.) пассажир сможет возместить причинённый ущерб только при наличии билета, в том числе электронного.

Мнения

Пермь — один из первых городов, который предлагает такое резкое увеличение штрафов, сказал Анатолий Путин. Однако он добавил, что при переходе на новые контракты с перевозчиками на повышение штрафов пойдут и другие города. Он также отметил, что власти Санкт-Петербурга также предлагают увеличить штраф до 2,5 тыс. руб.

«Да, мы одни из первых, но это не значит, что это неправильное управленческое решение», — заключил Путин.

Депутат заксобрания Алексей Инюткин отметил, что в других городах страны размер штрафа значительно ниже предлагаемого. По его словам, в Москве штраф составляет 1 тыс. руб., в Волгограде — 500 руб., во Владимирской области — 300 руб., в Алтайском крае — 100 руб.

Депутат краевого парламента Олег Постников считает, что необходима градация размера штрафа в разных территориях региона. По его мнению, уровень жизни в некоторых территориях значительно ниже, чем в Перми, а значит, штраф в 2,5 тыс. руб. для них будет очень существенен.

В то же время общественный деятель Ростислав Толмачёв высказал мнение, что штраф должен соответствовать стоимости безлимитного тарифа транспортной карты на один месяц.

«Это не налог, а наказание за конкретное правонарушение. Штраф должен стимулировать благоразумных людей вообще никогда его не совершать. Когда предлагают равняться на худшие примеры, где штрафы 20 или 100 руб., это выглядит странным. Эти штрафы не работают, человеку выгоднее заплатить штраф, чем оплатить услугу», — сказал он.

С ним согласился и заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов. По его словам, за злостных правонарушителей в результате платят обычные пассажиры. Сумма штрафа должна быть серьёзной, чтобы не было желания совершать правонарушения, считает он.

Штраф за безбилетный проезд должен нести блокирующую функцию и стимулировать пассажира добросовестно оплачивать проезд, сказали представители администрации города. Транспорт оснащён всем необходимым, однако важно следить за тем, чтобы пассажиры оплачивали проезд, отмечают в ведомстве. Эти средства поступают напрямую в бюджет города и в дальнейшем могут быть направлены на обновление подвижного состава, увеличение транспортной работы и так далее.

В городском департаменте транспорта поясняют, что каждая оплата проезда — это вклад в развитие городского пассажирского транспорта. За счёт этих средств появляются новые маршруты, увеличивается количество транспорта на уже существующих, повышается качество предоставляемой услуги. В частности, сейчас департамент транспорта анализирует возможность увеличения количества рейсов на наиболее загруженных маршрутах и возможность организации новых сообщений.

Представители горадминистрации обратили внимание на то, что законопроект ещё будет обсуждаться на круглых столах и предложения будут рассмотрены. Департамент проанализировал поступившие на данный момент мнения и подготовил пакет корректировок в законопроект о штрафах, которые будут рассмотрены между первым и вторым чтениями.

Ближайшее повторное обсуждение законопроекта состоится 16 марта на комитете в краевом парламенте. В первом чтении документ будет рассмотрен депутатами краевого Законодательного собрания на пленарном заседании 17 марта.

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