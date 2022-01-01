«Туроператоры советуют клиентам не дёргаться» О положении дел в туристической отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Бояршинов,

генеральный директор туристических агентств «Финист Трэвел» и «Друзья Пармы»

Сейчас, конечно, сложно делать прогнозы, однако надо сказать, что наша отрасль живёт в непростых условиях перманентно, начиная с 1998 года, поэтому для себя и своей компании я не считаю сегодняшнюю ситуацию фатальной, хотя трудности, конечно, беспрецедентные.

Сейчас практически все авиаперелёты, в том числе чартерные, для российских авиакомпаний закрыты из-за опасности отзыва самолётов из лизинга. Но! Я сам так делаю и сотрудникам компании советую: глубоко вздохнуть, ко всему информационному шуму относиться с разумной долей скепсиса и продолжать делать своё дело. Я надеюсь, что такая большая и важная отрасль, как авиация, будет в зоне внимания правительства России и власть поддержит по крайней мере ведущие авиакомпании. Поддержка точно будет, я уверен. Каналы поставок запчастей для самолётов найдутся: мы живём не в замкнутом пространстве, пусть обходными путями, но запчасти будут поступать. Бизнес есть бизнес.

Кроме того, многие авиаперевозки, например в Турцию, на Ближний Восток, выполняются зарубежными авиакомпаниями, и они продолжат возить туристов.

Очевидно, что мы потеряем все западные направления для туризма и отдыха. Куба, Доминикана, Мексика и так далее становятся недоступны из-за закрытия воздушного пространства. Если облетать все закрытые зоны, никаких денег не хватит, это и без того дальние и дорогие перелёты; однако это не самые массовые направления, и существенного удара по отрасли их закрытие не нанесёт.

Гораздо хуже, что закрывается отдых в Европе: Испания, Греция и Кипр тоже отныне недоступны. Это большой сегмент, и туда полётов точно не будет.

Но основная масса наших туристов направляется в Турцию и Египет, а они остаются открытыми и рады нас принять. Правда, лететь придётся несколько дольше. Это касается и Туниса: он открыт, но туда нужно лететь через Европу, и сейчас придётся искать обходные пути. Эмираты тоже принимают: там есть чёткие договорённости, и они сохраняются.

Цены, разумеется, вырастут процентов на 30, поскольку курс доллара вырос. Он, конечно, завтра может снизиться, но уже вряд ли вернётся на прежние позиции. Поэтому туристам придётся снизить «звёздность» своих запросов: те, кто ориентировался на пятизвёздочный отель, отправятся в четырёхзвёздочный и так далее. В этой ситуации очень выиграли те, кто воспользовался ранним бронированием на лето: с этих туристов, уже оплативших туры, никто не будет требовать доплаты. К сожалению, таких немного: в условиях пандемии всегда есть неопределённость и опасность отмены рейсов, поэтому с ранним бронированием люди не рис­куют связываться.

Хорошие перспективы у Вьетнама: те, кто летал в Доминикану, сейчас переориентируются на это направление. Правда, там пока достаточно жёсткие ковидные ограничения, но есть вероятность их скорого смягчения. Готовы принимать наших туристов Индия и Шри-

Ланка. Таиланд и Китай пока закрыты — там очень жёсткие ковидные ограничения, туристов практически не принимают. Если эпидемио­логическая ситуация станет лучше, многие полетят туда, но пока перспектива неясна.

Впрочем, сейчас ситуация не очень ясна по всем направлениям.

У тех, у кого в эти дни пропали туры, есть четыре варианта: возврат денег в течение 60 дней, получение ваучера с возможностью использовать его при приобретении тура в будущем, зачисление средств на депозит или немедленное перебронирование на те направления, которые ещё открыты. Зарубежные авиакомпании сохраняют многие маршруты. Так, из Москвы можно улететь, например, в Сербию — единственное направление в Европе, которое сохраняется; из Перми по-прежнему можно улететь в Дубай и Хургаду. Но стоит ли это делать? Ведь неизвестно, насколько просто будет вернуться! Крупные туроператоры советуют клиентам выждать, не дёргаться, не планировать поездки даже на ближайшие майские каникулы, по крайней мере, до конца марта. Мы склонны с ними согласиться.

Константин Долгановский

90% туристов, у которых туры отменены, выбирают возврат средств, и, конечно, туристические компании не смогут вернуть сразу все деньги, так что потери, хотя бы за счёт растущего курса валюты, неизбежны. В неловкой ситуации оказались и те, кто воспользовался ранним бронированием, заплатив за тур всего 10%. Это было очень выгодное предложение, но сейчас остальные 90% стоимости надо доплачивать уже из расчёта нового курса валют, поэтому многие предпочитают заплатить штраф и не выкупать тур.

Внутренний туризм и отдых на российских курортах в наши дни — более надёжный выбор.

По моим прогнозам, близость к Украине не повлияет на популярность российского юга — Краснодарского края и Крыма. Спрос на эти направления стабилен и таким останется. Помните, было цунами в 2004 году? После этого люди по-прежнему летали на Бали и в Таиланд, пострадавшие от стихийного бедствия, даже когда их очень отговаривали. Такова психология русского человека.

Интерес к внутреннему российскому туризму будет расти, об этом все говорят, и для этого многое делается. Я в 2019 году поставил основной целью нашей компании рост показателей туроператорской деятельности по внутреннему туризму. Специально с этой целью мы открыли новый проект — компанию «Друзья Пармы», «заточенную» под приём туристов в Пермском крае. Работа в этом направлении проделана огромнейшая: разработаны турпродукты, технологии, методики, программы однодневных, двухдневных, трёхдневных, даже четырёхдневных туров. По своей практике я знаю, что туры выходного дня наиболее востребованы в сфере внутреннего туризма; надолго отдыхать отправляются всё же на юг или в санаторий.

Самыми передовыми регионами в сфере внутреннего туризма, которые готовы предоставить российскому отдыхающему длительные программы пребывания, являются Алтай и Прибайкалье. Они активно развиваются, там много интересных мест, хорошая транспортная инфраструктура, быстро строятся хорошие гостевые дома и другие места размещения с высоким уровнем комфорта. Там развивается и познавательный, и активный, и оздоровительный отдых. Белокуриха — курорт абсолютно международного уровня.

Пермский край очень интенсивно работает в этом направлении. Ездить в Прикамье становится модно, многие коллеги проявляют интерес к нашим предложениям: из Ярославля, Новосибирска, Екатеринбурга многие хотят поехать в Пермский край. Здесь есть что посмотреть, есть санатории хорошего уровня, интересная экскурсионная программа.

И нам по-прежнему есть куда развиваться.

Не стоит надеяться, что внутренний туризм сказочно вырастет из-за недоступности зарубежных направлений: в этой сфере тоже будут сложности, поскольку рубль дешевеет, уровень жизни россиян снижается и многие будут вынуждены думать о том, как прокормить свою семью, а не о том, куда поехать в отпуск; но люди, у которых есть хоть минимальные возможности, не будут отказываться от поездок. Возможно, кто-то предпочтёт наше неспокойное время пересидеть на даче, но таких будет меньшинство.

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