Елена Синица Раскачали рынок Сфера жилищного строительства попала в зону турбулентности Поделиться Поделиться Твитнуть

Рост цен на квартиры

На данный момент рынок жилой недвижимости находится в панике, считает исполнительный директор агентства «Гранат» Эдуард Галеев. Продавцы нервничают: поднимают, опускают цены, снимают квартиры с продажи. Покупатели также ведут себя нервно. Кто-то бежит покупать всё, что получится, кто-то, наоборот, отказывается от покупки на стадии сделки, рассказывает Галеев. Ближайшие месяц-два продолжатся метания продавцов и покупателей, считает эксперт.

«В дальнейшем, если ситуация в нашей стране не изменится, предполагаю снижение спроса, уход с рынка покупателей с деньгами и ипотекой. Это приведёт к остановке рынка и, как следствие, снижению цен на квартиры. Такое положение продлится до выравнивания ситуации в стране и мире», — заключает Эдуард Галеев.

Константин Долгановский

Цены на новостройки за последние две недели выросли по-разному, в зависимости от стадии готовности объекта и застройщика, рассказывает генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

«Мы продолжаем продавать объекты в высокой стадии готовности, по которым основные работы выполнены. По объекту на стадии каркаса пересматриваем цены и пока уточняем информацию от поставщиков для формирования окончательного прайса», — говорит Бесфамильный.

Он также отмечает, что даже производители отечественных материалов в настоящий момент пересматривают цены, сроки поставки, так как часть комплектующих или сырья зависит от импорта. Непосредственно из иностранного производства компания использует лифты, добавляет Бесфамильный. В настоящий момент в «Орсо» ищут аналоги, но надеются сохранить сотрудничество с партнёрами, чьи заводы находятся в Азии.

Бесфамильный отмечает, что спрос на недвижимость остаётся активным. В то же время изменились возможности, в первую очередь это связано с повышением ипотечных ставок.

«Льготные ипотечные ставки уже показали свою эффективность за последние два года. Но этих мер будет недостаточно, если покупательная способность населения снизится. Нормализация политической обстановки сейчас первичный вопрос», — заключил он.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ничипоренко отмечает, что ситуация ежедневно меняется то в одну сторону, то в другую. «Сегодня мы видим повышение ставок, но в то же время сейчас в правительстве прорабатывают меры поддержки сектора. Вопрос только в том, какого именно сектора недвижимости: новостройки, вторичка?» — задаётся вопросом Ничипоренко. По его словам, сегодня сделки как проходят, так и слетают. Некоторые потенциальные покупатели сейчас не готовы платить, потому что их могут попросту уволить с работы.

В этой ситуации важно разделить людей на «больших» и «маленьких» потребителей, считает руководитель агентства недвижимости «Эстеко» Анатолий Абатуров.

«Состоятельные люди держали свои доходы в долларах и евро, соответственно, сейчас стали в два раза богаче. Они сейчас сидят и скупают всё, что можно скупить. Если они раньше могли купить что-то за 20 млн руб., то сейчас для них это будет стоить 10 млн руб.», — говорит Абатуров.

«Маленькие» потребители сейчас ждут действий от государства: будет предоставляться льготная ипотека или нет, продолжает Анатолий Абатуров. Но при этом, по его словам, часть людей уже отказываются от ипотеки, так как у них нет уверенности в завтрашнем дне.

«Они не знают, будет у них работа завтра или нет. В то же время цены на те же продукты растут, а зарплата не увеличивается. Предположим, у нас зарплата 40 тыс. руб. Раньше ты рассчитывал, что на продукты тебе нужно 10 тыс. Сейчас же нужно все 20 тыс. Как при таком раскладе ипотеку платить?» — поясняет Абатуров.

Нужно выждать, чтобы понять, как будет развиваться ситуация на рынке, считает эксперт. По его словам, правительство, скорее всего, поддержит сектор новостроек. В таком случае как спрос, так и цены на вторичную недвижимость «просядут» на 15–20%. По его мнению, сейчас самое главное не паниковать. На данный момент важно дождаться и узнать, под какой процент будет выдаваться льготная ипотека. Если она будет 7–10%, то покупать жильё в ипотеку стоит, при условии, что ваши доходы не снизились, говорит Абатуров. Сейчас же брать её не имеет смысла, считает эксперт.

«Ситуация однозначно устаканится: и ипотека будет, и государство не оставит строительную отрасль, — заключает Анатолий Абатуров. — Не нужно сейчас бежать и скупать недвижимость, от этого и цены на неё растут. Она в Перми и так необоснованно дорогая, а люди делают ещё дороже. Купив сейчас жильё за 150 тыс./кв. м, завтра вы её за такие деньги не продадите. Любая недвижимость — это не просто жильё, а инвестиция».

Индивидуальное жильё и цены на стройматериалы

По словам директора агентства недвижимости Land Perm Валентина Шаравара, цены на стройматериалы, в особенности отделочные, вырастут, так как изменится логистика.

«Если мы заявляем, что отделка у нас будет итальянской плиткой, продавая дом премиум- или бизнес-класса, мы не можем взять и заменить на российский материал. Соответственно, будет расти цена, потому что материал будут пытаться привезти через Белоруссию или ещё как-то», — говорит Шаравар.

Помимо этого, есть риски, что будут закрываться такие крупные магазины, как «Леруа Мерлен». Тогда на рынке останутся небольшие предприятия, которые смогут «гнуть цены», так как альтернативы не будет. При этом он отмечает, что цены на отечественные стройматериалы пока не меняются. Последние восемь лет происходило импортозамещение, поэтому рынок был готов к тому, что придётся «вывозить» своими силами, говорит Валентин Шаравар. Кроме того, он считает, что поддержка правительства должна сдержать цены от повышения.

«Что будет в дальнейшем — непонятно, но хотелось бы верить, что цены останутся теми же. Другой вопрос — платёжеспособность населения. Сейчас люди обращаются с желанием продать квартиру и приобрести дом поближе к городу. За последнюю неделю я продал шесть участков. Раньше такого спроса не было, один участок в неделю — уже хорошо. Но продающиеся участки сейчас в довольно низком ценовом сегменте — 150 тыс. за участок. Это то, что у людей есть в закромах, на чёрный день», — говорит Шаравар.

Рост цен на строительные материалы действительно есть, и в этом году он начался раньше, чем обычно, — с конца января 2022 года. Причин для этого несколько, говорит руководитель СК «ИндивиДом» Вячеслав Баданин. Во-первых, рынок индивидуального домостроения традиционно реагирует медленнее, чем в многоэтажках. На индивидуальном рынке ни строительные компании, ни поставщики не спешат повышать расценки, поскольку более чувствительны к риску потери даже одного клиента.

Во-вторых, на рост цен по отдельным позициям влияют изменения в технологиях строительства. Застройщики многоэтажек всё чаще применяют монолитно-каркасную технологию с заполнением стен газобетоном. Это увеличивает скорость строительства, соответственно, уменьшает срок окупаемости проектов. Однако объёмные заказы для многоэтажного домостроения создают дефицит на рынке, из-за этого тоже повышаются цены. С января газобетон вырос в цене на 20%, добавляет Баданин.

В-третьих, поставщики приостанавливают отгрузки из-за отсутствия определённости, потому что не могут зафиксировать расценки. По словам Баданина, всё это больше всего влияет на позиции, которые зависят от доллара и евро. Например, инженерное оборудование, импортные отделочные материалы, а также всё, что традиционно сильно связано с сырьевым рынком, например металлопрокат, который с января вырос также на 25%.

«Мы регулярно проводим переговоры с пулом партнёров, материалы местного производства остаются в более-менее стабильном состоянии, значительного роста не ожидается», — говорит он.

Рыночную турбулентность в «ИндивиДоме» считают явлением временным. Государству и российским компаниям потребуется время, чтобы восстановить старые или наладить совершенно новые каналы поставок, наладить отношения с другими, возможно, совсем не западными партнёрами. Стратегически это может быть более выгодно как для государства, так и для строительной отрасли, отмечает Вячеслав Баданин.

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