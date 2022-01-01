Елена Синица Индексация зарплат, поддержка бизнеса и закон об оружии Какие законопроекты рассмотрят депутаты краевого парламента на мартовском заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 17 марта, состоится очередное пленарное заседание краевого Законодательного собрания. В числе наиболее значимых вопросов повестки — утверждение поправок в региональный бюджет на 2022—2024 годы, рассмотрение инициативы об ужесточении закона об оружии, объединение Губахи и Гремячинска.

Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания

Бюджет

В конце февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание проект поправок в региональный бюджет на 2022—2024 годы.

Планируется нарастить расходы на индексацию зарплат и пособий, дополнительно профинансировать программу догазификации, теплоснабжение, развитие территорий, борьбу с COVID-19 и др. Решить социально значимые задачи планируется за счёт перераспределения остатков средств на счетах бюджета Пермского края на начало января 2022 года.

Так, на индексацию заработных плат работников бюджетной сферы предлагается направить 1,2 млрд руб. Это позволит провести её на полгода раньше — не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже с 1 апреля.

Законопроект также предлагает довести индексацию мер социальной поддержки населения и стипендий в 2022 году до уровня 5,8%, что предусмотрено федеральным законодательством. В этом году на эти цели планируется направить более 148 млн руб., в 2023 и 2024 годах — почти по 170 млн руб.

Помимо этого, ряд поправок предполагает дополнительное финансирование сферы культуры. Пермская художественная галерея получит из регионального бюджета субсидию в размере 6,2 млн руб. Средства пойдут на аренду помещения общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» (ул. Окулова, 80). Поясняется, что в арендованных помещениях планируется разместить научную библиотеку, архив и читальный зал. Согласно поправкам из регионального бюджета выделят 90,9 млн руб. на ремонт фасада и окон Пермского театра оперы и балета. Также в 2022 году планируется капитальный ремонт крыши театра. На эти цели предусмотрено 26,2 млн руб.

Кроме того, субсидию в размере 64,7 млн руб. получит Агентство новых технологий. Средства направят на организацию мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми.

Объединение территорий

Депутаты заксобрания также рассмотрят законопроект об объединении Губахи и Гремячинска. Соответствующий документ направила Губахинская городская дума.

В пояснительной записке отмечается, что объединение необходимо для ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения. Административным центром нового муниципального образования станет Губаха.

Представительным органом станет дума Губахинского муниципального округа. В её состав войдут 20 депутатов. После того как пройдут выборы в думу, будет выбран глава округа. Завершение объединительных процессов планируется в срок до 1 января 2023 года.

Закон об оружии

Группа депутатов выступила с инициативой рассмотрения разработанных Законодательным собранием Пермского края изменений в Федеральный закон «Об оружии».

В частности, изменения касаются возраста, с которого граждане смогут приобретать некоторые виды оружия. Причиной поправок послужила трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября 2021 года, которая унесла жизни людей.

Предлагается дать право приобретать охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны только при достижении 30 лет. Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел.

Жильё для сирот

Ещё один проект закона касается предоставления жилья детям-сиротам. Предлагается предусмотреть возможность предоставления им жилых помещений не только на территории муниципалитета, в котором они прописаны. Законопроект внесён по инициативе главы Перми Алексея Дёмкина.

В пояснительной записке отмечается, что, например, в Перми недостаточно жилья, которое бы соответствовало закону «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, в 2021 году было проведено 539 аукционов на покупку квартир для муниципального жилищного фонда для детей-сирот. Только 56 из них состоялись, по остальным отсутствовали заявки. На данный момент более 1600 детей-сирот состоят на учёте в качестве нуждающихся в собственном жилье.

В связи с этим предлагается обеспечивать детей-сирот квартирами, расположенными в соседних муниципалитетах, где ведётся строительство многоквартирных домов и есть развитая социальная инфраструктура.

Также предлагается снять ограничение по жилой площади помещений не менее 14 кв. м, оставив требование к общей площади — не менее 28 кв. м. Как говорится в пояснительной записке, на рынке недвижимости есть квартиры с жилой площадью 13,8—13,9 кв. м.

Озеленение территорий

В Пермском крае может появиться единый механизм контроля за сохранением и развитием озеленённых территорий в муниципалитетах. Необходимые изменения в закон «Об озеленении» также рассмотрят на мартовском заседании.

Предполагается, что поправки позволят эффективнее проводить работу по озеленению и благоустройству территорий. Будут предусмотрены и ответственность за незаконный снос зелёных насаждений, и механизмы компенсационного озеленения, которое позволит восполнять утраченные зелёные территории.

Отчёты

В рамках правительственного часа депутаты заслушают доклад о реализации нацпроекта «Демография» в регионе. Информацию предоставит зампред краевого правительства Сергей Никифоров. Также на заседании утвердят отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты в 2021 году.

Ожидается, что на пленарном заседании также будет рассмотрен пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые были анонсированы губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края

— Все действия краевых властей сегодня должны быть направлены на сдерживание экономических и социальных последствий введённых санкций. Нужно взвешенно и грамотно подходить к принятию каждого решения, затрагивающего интересы отраслей экономики и простых граждан.

Сейчас важно полностью обеспечить выполнение всех обязательств власти в социальной сфере: дети должны ходить в детские сады и школы, студенты — в колледжи и вузы. В полной мере должны оказываться медицинские услуги, тем более что в регионе сняты ковидные ограничения по диспансеризации и плановой помощи. Бесперебойно должны работать транспорт, торговля, банки, сфера услуг и т. д. Это всегда было, есть и будет задачей регионального и муниципального уровней власти. Над этим и будем работать.

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