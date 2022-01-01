Валерий Мазанов Провалы, прорывы и голодовки Вспоминаем главные события за четверть века вместе с&nbps;«Новым&nbps;компаньоном»: 2001 год Поделиться Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

НК №17 от 22 мая 2001

Из архива редакции

В 2001 году «внезапно» всё чаще всюду стали обнаруживаться государственные интересы. Не только в политике, что естественно, но и в экономике, особенно «оборонке», а также в сфере медиа, ЖКХ и других. Что, впрочем, не мешало процессу дальнейшего передела частной собственности и связанных с ним скандалов. Более того, как заметил тогда губернатор Юрий Трутнев, в стране созрели предпосылки для очередного, ещё более серьёзного передела. Будущий федеральный министр и полпред президента уже тогда знал, что имеет в виду. Но широкой общественности это предстояло понять только годы спустя. Пока же у Пермской области были другие заботы.

«Пермские моторы» выходят из пике…

Чехарда собственников и их поведение на стратегически важном предприятии, похоже, надоели всем. На совещании у вице-премьера правительства РФ Ильи Клебанова прозвучало предложение: довести долю государства в АО «Пермские моторы» до 51%. Интересно, что с этим предложением выступил один из акционеров — компания «Интеррос».

Интересные факты ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» вошло в число лидирующих предприятий Урала. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» отметила 10-летие, а 1 июля 2001 года исполнилось пять лет со дня первой добычи нефти компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь». По данным клуба «ЭкспертУрал-10», в 2001 году ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» лидирует по производительности труда среди предприятий Урала. По темпам роста среди предприятий региона пермские нефтяники — на шестом месте. По объёму прибыли «ЛУКОЙЛ-Пермь» оставляет позади «Удмуртнефть» и «Уралкалий». Компания увеличила акционерную стоимость по отношению к прошлому году на 35%. Убивать не хотели. У себя на даче в Полазне был ранен лидер регионального движения «Новая сила», замгендиректора ЗАО «Искра-Авиагаз» Алексей Фролов. «Идёт следствие, но до суда, как известно, такие дела обычно не доходят», — констатировал «НК». Налоговая полиция проводит крупномасштабные проверки фирм-однодневок. Как пояснили в налоговой полиции, чаще всего такие фирмы создаются с целью отмывания или обналичивания денег, ухода от налогов или иной противоправной деятельности. Юрий Трутнев сделал сенсационное заявление. Референдум о присоединении Коми-Пермяцкого автономного округа к Пермской области планируется провести уже в этом году. Американский теракт спровоцировал кризис на «Ависме». Теракт 11 сентября в США имел международные экономические последствия. В частности, авиаперевозки упали на 25–30%, компании Boeing и Airbus резко сократили заказы на новые самолёты, как следствие — упали объёмы продаж АО «Ависма». Случилось то, о чём долго говорили киноманы. После реконструкции открылся кинотеатр «Кристалл». Первым фильмом, показанным в обновлённом кинотеатре, стал гастрономический триллер «Ганнибал». Возрождение «Колизея». Судьба многострадального пермского долгостроя, похоже, решилась, ко всеобщему удовлетворению. Специалисты фирмы «Австром» (входит в ассоциацию «Российский индустриальный альянс») приступили к восстановлению киноконцертного комплекса. Аттракцион гражданской свободы. Взимание платы за вход в городской детский парк им. Горького признано судом незаконным.

«ПМ», «Авиадвигатель» — предприятия, которые имеют лицензию на производство авиадвигателей двойного назначения, поэтому внимание к ним со стороны государства будет увеличиваться», — констатировал чуть позже заместитель полпреда в ПрФО Валентин Степанков.

Но это будет ещё не скоро. Пока же на повестке дня назревал скандал с выводом из «ПМ» 300 млн руб. группой менеджеров, близких к председателю совета директоров Владимиру Шматовичу. Стоял и ещё один вопрос: что делать с американскими акционерами — компанией Pratt & Whitney?

Совсем недавно, уже в 2022 году, на одном из мероприятий за кофейным столиком те времена вспоминали бывший директор «Пермских моторов» Виктор Кобелев и занимавший тогда пост первого вице-губернатора Геннадий Тушнолобов. Оба сошлись во мнении: никто тогда так и не привык к тому обстоятельству, что буквально по соседству с кабинетом директора «ПМ» находился кабинет, в котором сидел, натурально, офицер ЦРУ. Правда, возникли разногласия по поводу его звания: полковник это был или майор?

Думаем, всё же полковник. Для такого промышленного гиганта майор — как-то мелковато.

…а «Пермские авиалинии» пошли на посадку

Государственное авиапредприятие с 1992 года постоянно снижает объём пассажирских перевозок, наращивает кредиторскую задолженность. Заёмные средства для технического перевооружения не привлекаются.

Одновременно ещё в 1999 году Федеральная служба воздушного транспорта предупредила администрацию области, что с 2001 года эксплуатация аэропорта будет запрещена. Он не соответствует нормативным требованиям по безопасности полётов, а попросту — почти разрушена взлётно-посадочная полоса. Позже срок закрытия аэропорта на реконструкцию был перенесён на 2002 год.

«По западным меркам, авиакомпании и аэропорт, обслуживающий менее 500 тыс. пассажиров в год, обречены на вымирание. В 2000 году «Пермские авиалинии» перевезли около 90 тыс. пассажиров, 65% из которых летает в Москву и обратно. Согласны ли пермские налогоплательщики покрывать убытки компании, услугами которой им не суждено воспользоваться ближайшие лет 10?» — задавался вопросом «НК».

Ответ на этот вопрос последует ещё не скоро, но для «Пермских авиалиний» он не будет радостным. С полосой же вскоре разберутся. Правда, до самого аэропорта руки у властей дойдут гораздо позднее.

«Мотовилихинские заводы» предложили себя

В год 265-летия предприятия группа акционеров АО «Мотовилихинские заводы» разослала предложение о покупке контрольного пакета предприятия.

Власти Прикамья несколько напряглись. «Пока государство обязано контролировать оборонные предприятия. Говорить о том, что всё сейчас переходит на рыночное регулирование, в обороне, на мой взгляд, рано», — цитировал «НК» губернатора Юрия Трутнева, который уже тогда понял необходимость примерять на себя новый имидж «государственника».

Государство на тот момент контролировало 20% акций «МЗ», которые числились на госпредприятии «Сплав» (Тула).

В дальнейшем придётся перелистнуть ещё много страниц истории «МЗ» — вплоть до ситуации банкротства. Но переломный момент в этой истории, без сомнения, случился именно тогда.

Зев земли

Учёные из АО «Галургия» провели серьёзное исследование причин провалов в Березниках и окрестностях. Побудил их к тому случай в посёлке Новая Зырянка, где весной 1999 года земля стала буквально уходить из-под ног. Посёлок расположен непосредственно над шахтным полем первого рудоуправления «Уралкалия». Исследование стоимостью 1 млн руб. профинансировало само предприятие.

В 2001 году на второй производственной площадке ПЦБК на территории бывшего завода «Велта» был введён в эксплуатацию гофроцех №2. Для производства гофрокартона был смонтирован и запущен гофроагрегат «Оливини», для изготовления ящиков установлена линия «Куриони». Постепенно мощности наращивались, устанавливались новые линии, расширялся ассортимент выпускаемой гофропродукции из трёхслойного и пятислойного гофрокартона. Сегодня производство гофротары ПЦБК занимает площадь около 50 тыс. кв. м. В выпуске продукции задействованы три основных участка: участок изготовления гофрокартона и комплектующих, состоящий из двух гофроагрегатов и станков для изготовления вспомогательных упаковочных средств;

участок сложной высечки, состоящий из четырёх тигельных прессов и линии ротационной высечки;

участок четырёхклапанных ящиков и упаковки, состоящий из пяти поточных линий и оборудования для упаковки готовой продукции. Кроме этого, на производстве есть участок подготовки производства, ремонтные группы и аттестованная лаборатория. На площадке трудятся более 500 человек, из которых 350 — это рабочие производственного цеха. Подразделение постоянно развивается, используя современные цифровые технологии. Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрасли вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. На сегодняшний день ГП «ПЦБК» входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. По итогам 2021 года объём уплаченных налогов составил около 3,5 млрд руб., а объём выручки возрос до 19,6 млрд руб. В текущем году планируемая выручка — 22,7 млрд руб. Численность сотрудников ПЦБК — 2,6 тыс. человек.

Учёные пришли к выводу: появление провалов связано «с древним движением ледника на территории Верхнекамского месторождения калийных солей около 150 тыс. лет назад». Да, горные работы «наложили свой отпечаток», аккуратно замечают авторы исследования, но первичная причина — природный фактор.

«Незначительные обвальные образования будут. Они существенны для отдельных домовладельцев, которым выпадут хлопоты по засыпке провалов, укреплению фундаментов. Важно отметить, что эти провалы не представляют существенной опасности для горных работ», — делают выводы специалисты, изучив ситуацию в Новой Зырянке и других территориях.

Кто читал этот отчёт спустя несколько лет, над «британскими учёными» уже не смеётся. Ну, а власти Прикамья в том же году констатировали: чтобы уберечь Березники от разрушения, на заполнение пустот у калийщиков остаётся не более 8–10 лет.

Оказалось, меньше.

Водоканал начинает протекать

На муниципальном предприятии «Пермводоканал» — проверки правоохранительных и надзорных органов. Под директором водоканала Владимиром Соловьёвым зашаталось кресло, он объявил голодовку. Соловьёв был классическим «красным директором»: противником приватизации, поклонником социалистических методов хозяйствования и человеком, утверждающим, что из кранов пермяков течёт вполне чистая вода, ведь в ней «отсутствуют болезнетворные микробы и другие виды грязи».

Тем временем износ сетей водоснабжения и канализации в Перми оценивался в 60%. Только в 2000 году произошло 585 аварий. Программа «Чистая вода», принятая ещё в начале 1990-х годов и предусматривающая получение кредита $20 млн от ЕБРР, буксует, поскольку «Пермводоканал» не выполняет требования по модернизации. В середине года губернатор Юрий Трутнев заявил: «Изучаем возможности передачи муниципальных земель в концессию или аренду».

Властям потребуется ещё немало времени, чтобы хотя бы начать разбираться с водоснабжением Перми. Ведь даже сегодня, после целой череды преобразований водоканала, назвать пермскую воду из-под кранов «чистой» язык не поворачивается, пермяки массово перешли на покупную воду, а аварии на сетях по-прежнему хоть и не столь массовое, но вполне привычное дело.

Чёрные тучи над Белой горой

Свершилось неслыханное: бывший настоятель крупнейшего в Прикамье Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря архимандрит Вениамин объявил голодовку. Незадолго до этого его сняли с поста наместника «Уральского Афона». В свою очередь, отец Вениамин опубликовал открытое письмо с предложением инициировать финансовую проверку Пермской епархии, а архиепископу Пермскому и Соликамскому Афанасию — уйти в отставку.

В пространном интервью «Новому компаньону» священник вскрыл много нелицеприятных фактов из тихой и с виду чинной церковной жизни. По его словам, созданный для восстановления монастыря фонд «Белогорье» за минувшие полтора года не перечислил на восстановление ни копейки, а финансовые документы о предыдущих периодах «подчищены» или уничтожены. Сделанные же работы по большей части — брак и бутафория. Внутренними церковными делами, в том числе кадровыми, пытаются «рулить» чиновники из обладминистрации. И так далее.

Словом, в «отделённой от государства» церкви кипят вполне себе светские страсти, в основе которых — привычная борьба за финансовые потоки. Позже отец Вениамин выступил с «покаянным» заявлением. Но осадочек остался.

Следует отметить, что конфликт вокруг Белогорья стал одним из первых серьёзных расследований молодого репортёра «НК» Рината Гизатулина. Работа в газете стала для него прекрасной стартовой площадкой для роста: из всех бывших сотрудников «НК» наш коллега сделал, пожалуй, самую впечатляющую карьеру. После назначения Юрия Трутнева министром природных ресурсов РФ Ринат стал руководителем отдела по связям с общественностью в министерстве, с 2011 года — замминистра, с 2016 года — вице-президентом АК «АЛРОСА». С 2017 года Ринат Гизатулин работает заместителем генерального директора АО «ОХК «Уралхим».

Парламент третьего созыва

Под занавес года избраны депутаты Законодательного собрания Пермской области третьего созыва. Выборы состоялись по всем округам, прошли довольно спокойно, мелкие скандалы случились только в трёх округах, где проигравшие попытались оспорить результаты.

Поэтому про это событие вообще не стоило бы вспоминать, если бы не одно обстоятельство: именно при этом составе парламента будет происходить объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа и появление на карте страны Пермского края.

Что обсуждалось больше всего?

Всё больше виден крен в сторону укрепления государства. Это прослеживается во всём: в пристальном внимании властей к управлению и структуре собственности крупных предприятий, но главное — в риторике «лиц, принимающих решения». Время показало, что политический век продолжавших настаивать на «демократических ценностях» политиков (например, Виктор Похмелкин) шёл к закату. Был восстановлен советский гимн с чуть переписанными словами, которых никто не помнит и по сей день. Наконец, захват НТВ как продолжение «наката» на олигарха Владимира Гусинского стал не только отправной точкой «выстраивания» олигархов ельцинского периода, но и началом погружения в новые реалии всего медиасообщества страны. Конечно, все эти события не могли пройти мимо внимания «НК».

Неожиданно всплыла давно забытая тема строительства пермского метро. При комитете по архитектуре и градостроительству обладминистрации создана рабочая группа «Пермский метрополитен». Пермяков обнадёжило распоряжение 2000 года, изданное главой правительства РФ Михаилом Касьяновым: утверждён перспективный план строительства метро в Ростове-на-Дону и Перми с уровнем федерального финансирования 60–80%. Вскоре с этим планом всё стало понятно, а чуть позже — и с Касьяновым…

Ну и традиционно пара слов о рекламе. Возвращается интерес к зарубежным турам: хиты сезона — Турция и Хорватия, конкуренцию им составляют Кипр, Испания и Болгария.

Всё больше рекламы негосударственных пенсионных фондов. Пётр Пьянков, будущий создатель печально известной «Стратегии», а в те годы исполнительный директор НПО «БиС-Гарант», нахваливает жилищную программу фонда как «наиболее перспективную, выгодную и безопасную». А всё ещё монополист в сфере связи «Уралсвязьинформ» проводит восьмой денежный заём, рассказывая, почему он выгоден.

В рекламе продаж дорожно-строительной техники и вообще технического перевооружения предприятий всё чаще звучит слово «лизинг».

Появляются объявления об интернет-решениях для бизнеса. Банк «Пермь» предлагает новую услугу — торговлю акциями ликвидных компаний через интернет на фондовом рынке ММВБ. В рекламе объясняются преимущества интернет-торгов, главное из которых — вот сюрприз! — оперативность.

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