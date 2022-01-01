Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Движение – всё, цель – ничто» Самое интересное из того, что представлено на художественном салоне «Арт-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Помнится, на рубеже 2000-х годов об открытии художественного салона «Арт-Пермь» красноречиво свидетельствовала огромная очередь к кассам выставочного центра «Пермская ярмарка» на бульваре Гагарина. Обочины на несколько кварталов были утыканы припаркованными автомобилями… Сейчас площадка перед бывшим торговым центром «Карусель» почти пуста, а в помещении «Пермской ярмарки» на шоссе Космонавтов пустынно, и есть возможность, как сейчас говорится, «почилить», разместившись на одном из кресел-подушек, созерцая окружающие произведения искусства.

Влад Нелюбин

Следы некоторого упадка заметны не только по отсутствию ажиотажа, но и по «воздуху» в экспозиции. Это, мягко говоря, далеко не самая обширная, не самая яркая и не самая креативная из художественных выставок «Пермской ярмарки»; и всё же «Арт-Пермь» остаётся самым масштабным на Западном Урале выставочным проектом в сфере искусства, и здесь есть на что посмотреть.

Выставка проходит в этом году под девизом «Движение энергии в пространстве и времени». Входная группа украшена в стилистике оп-арта, и в экспозиционном пространстве то и дело мелькают элементы иллюзорного движения. Куратором и автором центрального проекта «MOveMENT — картины, оживающие в пространстве и времени» в этом году стала художница Мария Колыванова. Большая любительница путешествий, она запечатлела на своих объёмных и ярких полотнах эпизоды из жизни далёких стран и городов — от Венеции до Африки, а для «Арт-Перми» картины были снабжены «дополненной реальностью»: специальное приложение можно скачать по QR-коду на стене павильона, здесь же дежурят волонтёры, чтобы помочь, если что-то пойдёт не так.

Влад Нелюбин

Это забавно, а временами даже остроумно, как, например, в случае с картиной «Разговор с Мерилин»: в этой работе, одной из самых известных у Колывановой, две старушки сидят на лавочке под большим граффити с изображением Мерилин Монро; в «дополненной реальности» голова Мерилин оказывается повязанной старушечьим платочком, а бабушки обзаводятся макияжем и причёсками, как у кинозвезды. В этом есть что-то концептуальное: мы словно видим мысли героинь картины. Но, как правило, дополненная реальность не приносит в картины ничего, кроме движения: например, венецианские гондолы покачиваются у причала. Поневоле хочется применить к «Арт-Перми» раскритикованные Лениным слова «ревизиониста» Бернштейна, вынесенные в заголовок этого материала: идея движения в экспозиции выставки продекларирована, но не всегда подкреплена художественно.

Мария Колыванова, между тем, стала настоящей героиней «Арт-Перми»: кроме центрального проекта, у неё есть ещё два, и пермяки наконец-то получили возможность основательно познакомиться с творчеством этой очень профессиональной, активной, по-хорошему амбициозной художницы; но всё же кажется, что Мария по-прежнему в поиске, её работам недостаёт остроты — и в тематике, и в эстетике.

Влад Нелюбин

У Марии Колывановой есть нечто общее с работами Юлии Пермяковой, чью экспозицию представляет на «Арт-Перми» галерея «Дом Боне»: работы столь же масштабные, с насыщенным колоритом, и в них тоже важен элемент экзотичности. Поскольку художницы представляют одно поколение, можно, думается, говорить об элементах новой художественной школы в Прикамье.

Анна Печорина, которая в экспозиции «Дома Боне» выступила куратором, представляет и собственный, совместный с керамисткой Ольгой Двиняниновой, выставочный проект Primavera: камерные живописные работы Анны, посвящённые материнству, дополняются в световых коробах декоративными подснежниками из полимерного фарфора.

Влад Нелюбин

Пермское отделение Союза художников РФ в этом году действует так же, как и в прошлом: их проект «Кто со мной» — это несколько павильонов, в каждом из которых собственный куратор. Остроумный павильон Максима Нурулина и Татьяны Нечеухиной «Неспортивное поведение» был задуман до начала известных событий в Украине; здесь царит лукавый взгляд на спорт как одно из самых модных направлений стиля жизни. Кроме интересных работ кураторов и их друзей здесь обнаруживается забавная фотозона в виде пьедестала почёта, где первое место уже занято, «потому что оно всегда занято», — поясняет Татьяна Нечеухина.

Хочется назвать ещё несколько имён. Стенд Юрия Шикина посвящён «бронзе в стиле рок-н-ролл». Это небольшое превью проекта, который должен открыться в Пермской арт-резиденции в августе, здесь же скульптор представляет бронзовую пластику по избранной теме, например, «Аквариум для БГ».

Продолжая тему бронзы, необходимо упомянуть знакомого с прошлой «Арт-Перми» Малхаза Имедашвили с его невероятными кружевными металлическими картинами, а из новых открытий — Альберта и Арсена Аветисянов, чьи изысканные (и очень дорогие) бронзовые скульптуры представляет московская галерея Form & Bronze.

Иногородних галерей вообще достаточно, много работ художников из Грузии, Армении и Татарстана. Большинство из них — высокопрофессиональные, с хорошим коммерческим потенциалом. Думается, Олег Куликов и Евгений Солодкий, чьи работы выставлены галереей «Луна» (Нижний Новгород) могли бы стать любимцами пермяков.

Влад Нелюбин

Из новых участников — Евгения Балдина, художница из деревни Чупино в окрестностях Березников. Её проект «Большая гора» основан на предметах, найденных в старинных заброшенных домах. Все эти кадушки, грабли, старые будильники превратились в невероятно трогательные артефакты, напоминающие то детские игрушки, то наивную деревянную скульптуру. Во всём этом есть что-то очень духовное… И это, без сомнения, самый тёплый стенд на выставке.

Если рассматривать «Арт-Пермь» как возможность вложиться в произведения искусства, то стоит обратить внимание на стенд галереи «Уникум», которая проводит предаукционную продажу произведений искусства, выставленных на интернет-аукционе «Первые имена». Здесь — работы известных пермских и московских художников, проверенные временем (со-организатор проекта — интернет-галерея «Проверено временем»), с вполне внятным провенансом и взвешенными ценами.

Одна из важных тем нынешней выставки — керамика, для которой в экспозиционном пространстве выделена целая аллея. Увы, здесь нет многих из авторов, которых хотелось бы увидеть, например, не приехала из Краснодарского края Марина Васёва, хотя планировала (ковид помешал). Это, наверное, первая за полтора десятилетия, а то и больше, «Арт-Пермь» без Марины Васёвой — вот настоящий индикатор того, что времена изменились… И всё же керамика — важная часть не только выставки, но и всего пермского арт-процесса.

В центре «Аллеи керамики» Сергей Болховитин, который на сей раз выставил не свою «японскую» графику, а керамические изделия своих учеников, рисует для всех желающих моментальные пейзажи тушью на рисовой бумаге и рассуждает о необходимости умиротворения и равновесия в природе и в человеке.

Выставка «Арт-Пермь» (0 +) работает до 13 марта

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