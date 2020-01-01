Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Туристам придётся снизить «звёздность» своих запросов» Интерес к внутреннему российскому туризму будет расти Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Бояршинов

Генеральный директор туристических агентств «Финист трэвел» и «Друзья Пармы» Михаил Бояршинов — о перспективах туристического сезона:

— Сейчас, конечно, сложно делать прогнозы, однако надо сказать, что наша отрасль — туристическая — живёт в непростых условиях перманентно начиная с 1998 года, поэтому ничего сверхъестественного для себя и своей компании в сегодняшней ситуации я не вижу.

Очевидно, что мы потеряем все западные направления для туризма и отдыха. Куба, Доминикана, Мексика и так далее становятся недоступны из-за закрытия воздушного пространства. Если облетать все закрытые зоны, никаких денег не хватит, это и без того дальние и дорогие перелёты; однако это не самые массовые направления, и существенного удара по отрасли их закрытие не нанесёт.

Гораздо хуже, что закрывается отдых в Европе: Испания, Греция и Кипр тоже отныне недоступны. Это большой сегмент, и туда полётов точно не будет.

Но основная масса наших туристов направляется в Турцию и Египет, а они остаются открытыми и рады нас принять. Правда, лететь придётся несколько дольше.

Эмираты тоже принимают: там есть чёткие договорённости, и они сохраняются.

Хорошие перспективы у Вьетнама: те, кто летал в Доминикану, сейчас переориентируются на это направление. Правда, там пока достаточно жёсткие ковидные ограничения, но есть вероятность их скорого смягчения. Таиланд, Китай, Индия пока закрыты — там очень жёсткие ковидные ограничения, туристов практически не принимают. Если эти ограничения снимут, многие полетят туда, но пока перспектива неясна.

По моим прогнозам, близость к Украине не повлияет на популярность российского юга — Краснодарского края и Крыма. Спрос на эти направления стабилен и таким останется.

Помните, было цунами в 2004 году? После этого люди по-прежнему летали на Бали и в Таиланд, пострадавшие от стихийного бедствия, даже когда их очень отговаривали. Такова психология русского человека.

Цены, разумеется, вырастут процентов на 20%, поскольку курс доллара вырос. Он, конечно, завтра может снизиться, но уже вряд ли вернётся на прежние позиции. Поэтому туристам придётся снизить «звёздность» своих запросов: те, кто ориентировался на пятизвёздочный отель, отправятся в четырёхзвёздочный и так далее. В этой ситуации очень выиграли те, кто воспользовался ранним бронированием на лето: с этих туристов, уже оплативших туры, никто не будет требовать доплаты. К сожалению, таких немного: в условиях пандемии всегда есть неопределённость и опасность отмены рейсов, поэтому с ранним бронированием люди не рискуют связываться.

Что касается отказа зарубежных компаний от поставок самолётов и возможного отзыва самолётов из лизинга… Я сам так делаю и сотрудникам компании советую: глубоко вздохнуть, ко всему информационному шуму относиться с разумной долей скепсиса и продолжать делать своё дело. Я надеюсь, что такая большая и важная отрасль, как авиация, будет в зоне внимания правительства России и власть поддержит по крайней мере ведущие авиакомпании. Поддержка точно будет, я уверен. Каналы поставок запчастей для самолётов найдутся: мы живём не в замкнутом пространстве, пусть обходными путями, но запчасти будут поступать. Бизнес есть бизнес.

Интерес к внутреннему российскому туризму будет расти, об этом все говорят, и для этого многое делается. Я в 2019 году поставил основной целью нашей компании рост показателей туроператорской деятельности по внутреннему туризму. Специально с этой целью мы открыли новый проект — компанию «Друзья Пармы», «заточенную» под приём туристов в Пермском крае. Работа в этом направлении проделана огромнейшая: разработаны турпродукты, технологии, методики, программы однодневных, двухдневных, трёхдневных, даже четырёхдневных туров. По своей практике я знаю, что туры выходного дня наиболее востребованы в сфере внутреннего туризма; надолго отдыхать отправляются всё же на юг или в санаторий.

Самыми передовыми регионами в сфере внутреннего туризма, которые готовы предоставить российскому отдыхающему длительные программы пребывания, являются Алтай и Прибайкалье.

Они активно развиваются, там много интересных мест, хорошая транспортная инфраструктура, быстро строятся хорошие гостевые дома и другие места размещения с высоким уровнем комфорта. Там развивается и познавательный, и активный, и оздоровительный отдых. Белокуриха — курорт абсолютно международного уровня.

Пермский край очень интенсивно работает в этом направлении. Ездить в Прикамье становится модно, многие коллеги проявляют интерес к нашим предложениям: из Ярославля, Новосибирска, Екатеринбурга многие хотят поехать в Пермский край. Здесь есть что посмотреть, есть санатории хорошего уровня, интересная экскурсионная программа.

И нам по-прежнему есть куда развиваться.

Люди не будут отказываться от поездок. Возможно, кто-то предпочтёт наше неспокойное время пересидеть на даче, но таких будет меньшинство.

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