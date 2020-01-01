Зарина Ситдикова «Нужно вернуть себе перспективу» Психолог центра медицины катастроф Альфия Денисова — о том, что делать для сохранения самообладания Поделиться Поделиться Твитнуть

Альфия Денисова

Несмотря на территориальную удалённость, события, которые сейчас происходят у границ России на Украине, негативно сказалась на моральном состоянии многих пермяков. Полярное отношение людей к происходящему разобщило жителей. Одни испытывают страх, другие — стыд, третьи чувствуют отчаяние, кто-то преисполнен гордости за оказываемую Донецку и Луганску помощь, другие ждут скорейшего завершения военной операции.

Как лучше всего справляться со стрессом в сложившейся ситуации, как не потерять друзей из-за разного отношения к происходящему, и как огородить близких от тревоги рассказала начальник лаборатории психофизиологического обеспечения Территориального центра медицины катастроф Альфия Денисова.

— Бывают случаи, когда члены одной семьи имеют разную точку зрения на происходящее вокруг Украины, поэтому могут спорить и ругаться. Как можно этого избежать?

— Для того чтобы разное отношение не привело к конфликтам в семье, лучше избегать обсуждения политики и беседовать на общие для всех темы: досуг, планы на выходные. То есть надо говорить друг с другом про текущую жизнь, которая людей до этого и объединяла.

Взрослым детям нужно понимать, что их родители в силу пожилого возраста более эмоциональны и менее ориентированы в большом количестве информации, не имеют, возможно, доступ к электронным устройствам и интернету, а ориентируются только на те сведения, которые получают во время просмотра телевизора. Важно это понимать и осознавать то, что пожилым людям сложно менять свою точку зрения. Поэтому, повторюсь, не стоит зацикливаться на обсуждении политических вопросов — лучше переключаться на то, что связывает их семейными узами. Например, если родители занимаются огородом, то можно обсуждать планы, связанные с летним сезоном: покупка семян, грунта, подготовка рассады. Это те вопросы, которые бы они всё равно обсуждали, если бы не было такой обстановки.

— Как правильно объяснить детям, что происходит, и почему взрослые встревожены и, возможно, начали чаще спорить?

— Это будет завесить от возраста ребёнка. Если это дошкольники, то они могут не понимать суть происходящего, а видеть только изменение эмоционального фона родителей, которые стали тревожные, напряжённые. Детям нужно на доступном им языке объяснить, почему так происходит. Например: «Ты видел, когда двое ребят ссорятся, и остальные поддерживают одного, а кто-то другого? Не всегда нужно обязательно чью-то сторону принимать. Иногда кто-то должен просто подойти и помирить этих людей. Если ты видишь, что кто-то ссорится, и тебе это не нравится, ты можешь подойти и сказать им, чтобы они не ругались и помирились». Дети дошкольного возраста при определённой культуре в семье и садике, вполне могут сообщать о своих эмоциях и выражать такое пожелание. А взрослым, в свою очередь, важно прекращать эмоциональные обсуждения в присутствии детей.

Если мы говорим о младших школьниках, они более осведомлены. Они что-то обсуждают в школе, но не погружаются глубоко в осознание происходящего. Они больше интереса проявляют к словам, которые слышат. Например, спрашивают, что такое санкции. Им нужно также на доступном языке объяснить, что это ограничения. И, исходя из тех представлений, которые у них есть, пояснить всё. Но делать это нужно, не запугивая ребёнка. Если ребёнок спрашивает, почему об этом слове говорят сейчас, то нужно рассказать, как это связано с текущей ситуацией. Но так, чтобы не вызывать страх у ребёнка. Допустим, сказать, что в магазинах не будет бананов, но зато будут яблоки и мандарины. Главное за этим объяснить свой ресурс поддержки.

Больше всего включены в тему молодые люди и девушки подростково-юношеского возраста. Негативизм и нигилизм вообще характерен для этого возраста, а в текущей ситуации они могут выражать своё недовольство решениями и действиями в части государственной политики. Поэтому пытаться переубедить их и объяснять, что им дала страна, опасно, поскольку они воспримут эту тему как давление или непонимание со стороны родителей. Лучше всегда переходить на разговор о чувствах: «Я вижу, что ты переживаешь. Что тебя пугает?»

Самое главное, что нужно детям любого возраста, — чтобы родители сказали им, что они их любят, всегда будут о них заботиться, помогать и делать всё, чтобы их поддержать, защитить их интересы. «В любой ситуации мы найдём возможность, чтобы у нас было все необходимое», — так можно сообщить ребёнку о базовых вещах, которыми родители в любой ситуации обеспечат семью. Родителям нужно помнить, что от их эмоционального состояния зависит состояние детей, поэтому важно сохранять самообладание.

— Как пересмотреть своё отношение к стране и людям, которые поддерживают происходящее, если ты с этим не согласен? И можно ли вообще это сделать?

— Когда мы смотрим вокруг, то можем делать это либо с отвержением, либо с принятием. Если постоянно фиксировать своё внимание на неприятии, то это становится очень токсичным. Каждый объект в собственном окружении тогда вызывает раздражение, и человек начинает превращать свою жизнь в катастрофу. Поэтому лучше в это не погружаться и не замыкаться на своём неприятии других. Надо спросить у себя, что мне нравится, что может вызвать положительные эмоции, и нужно начать это делать. Главное — находить те стороны и моменты жизни, которые поддержат и дадут опору. Можно изучать языки, заниматься ремонтом, уделять время физическим занятиям (бегу, скандинавской ходьбе, фитнесу и др.), изучать и осваивать что-то новое или совершенствовать уже имеющиеся навыки и умения. Это нужно для того чтобы изменить что-то как в актуальном состоянии, так и в будущем. То есть не стремиться поменять окружающих, а наоборот развивать свою адаптивность.

— Как необходимо вести себя в социальных сетях с людьми, чьё мнение ты не разделяешь?

— Главное в этот момент отдавать себе отчёт, что даже если вы не поддерживаете частную позицию человека по конкретному вопросу, он по-прежнему может быть вам интересен в других аспектах. И его отношение к чему-то другому (музыке, юмору, спорту), как и ранее, совпадает с вашими взглядами. То есть важно отделять своё отношение к личному мнению людей по определенной теме от отношения к ним в целом. Когда вы это понимаете, можно сказать себе, читая его сообщение, что вы с этим не согласны, но он имеет на это мнение право, как и вы имеете право на свою точку зрения. Это нормально, что вы не совпадаете во взглядах, но есть другие вещи, которые вас могут объединять.

Если вы отписались от токсичного контента, это не потеря, а забота о себе. Если же вы не хотите «терять» таких людей, а просто не согласны с тем, что они пишут, читайте их публикации не думая, что они хотят вас переубедить. Думайте, что они просто сообщают о том, что для них сейчас является актуальным. Вы можете прочитать это, как наблюдатель. Вам не обязательно вступать в дискуссию.

Держать в себе чувства или писать о них в комментариях — этот выбор связан с ответственностью за последствия. Либо вас поддержат, либо отвергнут, либо отругают. Нужно быть готовым к такому ответу. Если вы устойчивы в своей позиции и своих ценностях, ваше мнение будет непоколебимым. При этом, если вам важно обозначить свою позицию без обсуждения, можно закрыть возможность комментировать. Нужно помнить, что любая крайне эмоциональная публикация может вызвать такой же эмоциональный ответ. Поэтому осознание ответственности за публикацию требует внимания и к её содержанию.

Если это касается переписки, либо общения со знакомыми, то, скорее всего, это люди, которых вы уже знаете, и у вас есть какие-то предположения об их мнении. Может быть, вы будете общаться с близкими людьми, и вы увидите их поддержку, тогда вы будете им больше доверять. Может, наоборот вы встретите другое мнение, но для того чтобы сохранить добрые отношения, нужно сменить тему.

Если говорить о приёмах регуляции напряжения, важно следить за спокойным темпом речи, проявлять интерес к проблемам другого человека, предоставлять ему возможность выговориться и, если он не осознаёт своего эмоционального состояния, то помочь ему назвать его. «Ты испуган?», «Ты встревожен?», «Ты возмущён?» — когда мы помогаем человеку вербализовать его состояние, включается осознание, что способствует восстановлению самообладания. Для того чтобы снизить напряжение, важно найти общие интересы в переключении на другую тему, в констатации того, что мы все обеспокоены тем, что происходит, но мы все надеемся на быстрейшее завершение конфликта. Мы можем переключаться на факты, связанные с текущей действительностью, которая прямо сейчас между вами, а не там. «Ты сейчас куда идёшь? Мне с тобой по пути» — то есть нужно переключиться на что-то фактическое, из нашей «реальности».

Важным также является подчёркивание значимости собеседника, общение с которым хотите сохранить: «Я не хочу с тобой ссориться из-за того, что у нас с тобой разные взгляды на ситуацию». Приободрить можно и выражением радости, комплиментом: «Рад был тебя увидеть сегодня», «Хорошо выглядишь».

— Многие переживают за свою финансовую стабильность. Какой совет можно дать людям, которые бояться остаться ни с чем?

— Если человек не планировал что-либо покупать до ухудшения обстановки, значит, он исходил из той реальности, которая у него есть. Нужно остановиться и посмотреть сейчас на себя, убедиться, что всё необходимое для жизни есть: крыша над головой, одежда, еда. Это помогает понять, что нет острой нуждаемости в покупке чего-либо, и можно справиться с тем, что ты имеешь сейчас. В любой кризисной ситуации не рекомендуется принимать необдуманных решений.

В ходе жизни человек всегда осваивает что-то новое. Например, если он заводит домашнее животное, то изучает, как надо его воспитывать, лечить, что ему нужно приобрести для содержания, берет на себя ответственность и развивает свою компетентность. То же самое касается финансов. Для защиты от рисков мы анализируем ситуацию, развиваем знания, обращаемся к компетентным людям и прислушиваемся к ним. Поэтому нужно выбрать для себя референтный источник информации, то есть тот, который вызывает доверие, и придерживаться его рекомендаций.

— Как в целом отвлекать мысли от происходящего?

— Для восстановления самообладания нужно переключиться на другое занятие или на себя. Посмотрите, где вы находитесь, в каком положении. Займите устойчивую позу: поставьте обе ноги полной ступнёй на пол, откиньтесь на спинку и почувствуйте устойчивость своей позы. Если есть рядом зеркало, посмотрите на себя в него, приведите себя в порядок. Посмотрите вокруг на своё место, приведите его в порядок и скажите себе: «Я сейчас в безопасности». Можно попить воды, сделать несколько дыхательных упражнений. То есть первая задача — сориентироваться в своём самочувствии и позаботиться о себе. Если необходима поддержка близкого человека, то позвонить ему и поговорить, а при встрече обнять.

Если какая-то возникшая ситуация для вас затруднительна, то подумайте, с кем ее обсудить. Потому что эмоциональное состояние часто не позволяет критично и рационально посмотреть на ситуацию. Для этого нужен взгляд со стороны.

Ещё есть важный момент, который текущую ситуацию объединяет с тем, что происходило в 2020 году в начале пандемии, когда закрылись границы, возникли экономические проблемы. И то время, и сегодняшнее объединяет субъективное состояние, связанное с потерей перспектив. Вспомните, когда эпидемия только начиналась, мы все задавались вопросом, что будет дальше, чем всё закончится, справимся мы с этим или нет. И сейчас тоже большое количество страха у людей связано с отсутствием перспективы. Поэтому важно возвращать себе эту перспективу. Например, родители точно знают, что дети будут расти, и о них надо заботиться. Скоро будут весенние каникулы, потом наступит лето, и близкие будут рядом. Эту перспективу поддержки нужно передать и детям, и пожилым родственникам. И для себя необходимо понимать, что всё равно надо заботиться о близких и адаптироваться к тому, что будет происходить.

В жизни каждого человека любого возраста были изменения, к которым он, так или иначе, адаптировался. Это естественный процесс. Нужно себе говорить: «Я сумел справиться с изменениями раньше, а значит, смогу сделать это и сейчас. У меня есть люди, которым я доверяю, есть поддержка, и она будет со мной».

Кроме того, в трудный период человек находит силы справиться, помогая другим людям. Поэтому и говорят, что если тебе трудно, то найди того, кому тяжелее, чем тебе, и помоги ему.

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