Елена Синица Ограничение вывоза иностранной валюты, новые банковские ставки, индексация пенсий Какие нововведения в России вступят в силу в марте Поделиться Поделиться Твитнуть

В марте в России вновь вступают в силу ряд законов. В их числе ограничение вывоза иностранной валюты, индексация пенсий для военных, штрафы за вождение автомобиля без диагностической карты, ограничение вывоза иностранной валюты.

Ограничение вывоза иностранной валюты

С 2 марта из России можно вывозить иностранную валюту в размере не более 10 тыс. долларов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Запретить с 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Также с 2 марта устанавливается особый порядок ряда сделок резидентов РФ с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами

Ставки сделаны

28 февраля 2022 года на внеочередном заседании совета директоров Банка России ключевая ставка была повышена до рекордных в истории России 20%, одномоментно поднявшись на 1050 базисных пунктов.

Регулятор объяснил столь резкое увеличение ключевой ставки желанием защитить сбережения граждан от обесценения, которое происходит из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков.

И банки отреагировали, подняв ставки уже с 1 марта по рублёвым вкладам до 15—23%, а по валютным — до 3—5%. Правда, существенно подорожали и кредиты. Дешевле 23% годовых уже не найти.





Индексация пенсий военным





Военным и приравненным к ним лицам пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом РФ. Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.





Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение коснётся порядка 2,6 млн человек.





«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах», — сказал Володин.





Борьба с мошенниками





Среди нововведений — борьба с мошенниками в сфере благотворительности. Теперь для тех, кто используют ящики для благотворительных сборов, но не имеет права на эту деятельность, понесёт административное наказание. Также ответственность предусмотрена и за несоблюдение требований к установке таких ящиков. Максимальное наказание за эти правонарушения — штраф до 50 тыс. руб.





Штраф за отсутствие диагностической карты





Также с начала марта вступает в силу закон, предусматривающий штраф за управление автомобиля без диагностической карты. Он составит 2 тыс. руб. С момента первого нарушения штрафовать не будут в течение суток.





Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным. Напомним, что техосмотр больше не обязателен для физлиц, которые используют автомобиль исключительно в личных целях. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по собственному желанию.





Напротив, обязательным техосмотр останется для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет в случае их постановки на учёт, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.





Ужесточение контроля за оборотом оружия





Запрещается приобретение, ношение, хранение и использование оружия теми, кто не прошёл медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдут анализы на наркотики и психотропные вещества, а также психиатрическое освидетельствование.





Тем, кто собирается приобрести оружие или уже имеет его, освидетельствование необходимо будет проходить каждые пять лет. Проходить процедуру можно только в государственных или муниципальных организациях.





«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его», — отмечает Вячеслав Володин.





Приём на работу инвалидов





Для работодателей, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов. Её размер составляет от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.





Если численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, то квота будет не более 3%.





Оценка финансовых рисков





С 22 марта банки будут оценивать, насколько сомнительные операции проводят их клиенты. Затем их будут относить к группам риска совершения подозрительных операций. Соответственно, если риск будет большой, то будут вводиться ограничения.





Подозрительными сочтут те операции, которые предположительно совершаются для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.





Предполагается, что закон позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.

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