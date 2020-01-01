Алина Стабровская Миру — да Пять фильмов, которые помогут найти опору в нестабильное время Поделиться Поделиться Твитнуть

Мир с ужасом наблюдает за тем, как события, знакомые большинству лишь по учебникам истории, становятся реальностью. Новости, ленты социальных сетей, пугающие сообщения от друзей и близких из Украины — каждый пытается по-своему разобраться в происходящем и найти ответ на вопрос, как такое может происходить в современности. Собрали 5 фильмов, которые помогут найти опору в это нестабильное время и напомнить сомневающимся, что самое ценное — это мир, человеческая жизнь и гуманитарные ценности.

Капитан Волконогов бежал

реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов, 2021, 126 мин. 18+

кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"

Сюрреалистический триллер с звездой прошедшего киносезона Юрой Борисовым и саундтреком концептуальных музыкантов Shortparis.

Федор Волконогов в одну ночь превращается из рядового чекиста в преступника против режима. Главный герой в спешке бежит от бывших сослуживцев. Ночью капитану является вестник с того света, который предупреждает — после смерти тот попадет в ад на вечные муки. Чтобы изменить свою участь, Волконогов должен раскаяться и получить прощение хотя бы от одного человека.

«Капитан Волкногов бежал» — это история убийцы, который наконец понимает цену человеческой жизни. В декорациях кровавых тридцатых герой переживает настоящее перерождение, проходит путь от рассчетливого плана «попасть в рай» до истинного сострадания. Работа Меркуловой и Чупова была показана на Венецианском фестивале и на «Кинотавре» прошлой осенью, в широкий прокат фильм выйдет в апреле этого года.

1917

реж. Сэм Мендес, 2019, 119 мин. 16+

кадр из фильма "1917"

Эпическая драма Сэма Мендеса, которая три года назад взволновала зрителей и профессионалов кино.

В зрелищной и завораживающей картине о Первой мировой войне нет смакования битв и доблести героев. Напротив, английский режиссер вместе с награжденным «Оскаром» оператором Роджером Дикинсом использует все доступные современному кинематографу художественные средства, чтобы передать самые главные ощущения войны — ужас, страх, беспомощность человека перед смертоносным огнем.

Фильм снят длинными, практически десятиминутными дублями, склейки между сценами намеренно спрятаны при монтаже. Камера становится глазами зрителя, которые следуют за капралами Блейком и Скофилдом через грязь и обстрелы, в очередной раз напоминая о мерзости и опасности любого военного конфликта. Картина доступна в онлайн-кинотеатрах.

Война Раи Синициной

реж. Ефим Грабой, 2020, 88 мин. 18+

кадр из фильма "Война Раи Синициной"

Рая Синицина — харизматичная, яркая женщина, в которой кроются сразу несколько личностей. Одна из них — настоящий боец, переживший блокаду и получивший медали Великой Отечественной Войны. Другая — ранимая, парализованная страхом молодая Раечка, которая каждую ночь возвращается в мыслях на усеянное желтыми подсолнухами поле, напоминающее о юности и страшной войне.

Израильский документалист русского происхождения Ефим Грабой снял поэтичную, пронзительную историю вдохновляющей женщины, которая прошла через потери и лишения военного времени, но сохранила силу духа, детскую открытость миру и артистизм. Грабой исследует не столько военную травму, а самого человека — через разговоры, наблюдения, шутки и даже эксперименты с психоделическим опытом.

В прошлом году «Война Раи Синициной» взяла сразу два приза Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Повторный показ картины в Перми планируется на лето этого года.

Кролик Джоджо

реж. Тайка Вайтити, 2019, 108 мин. 12+

кадр из фильма "Кролик Джоджо"

Комедийная драма о Второй мировой войне, абсурдое и при этом очень точное высказывание о преступлениях против человечества. Эксцентричный новозеландский режиссер Тайка Вайтити рассказывает историю 10-летнего Йоханнеса, который во всем равняется на своего вымышленого друга Адольфа Гитлера.

Мальчишка получает смешное прозвище Кролик Джоджо в военно-патриотическом лагере Гитлерюгенда, но даже этот досадный факт не лишает его пиетета перед официальным курсом фашистской Германии. Однако пересмотреть свои взгляды и перейти на сторону добра помогает неожиданное открытие — Йоханнес выясняет, что мама прячет в доме еврейскую девушку.

Воображаемый Гитлер ближе к финалу перестает быть ручным и забавным, обнажая свое настоящее лицо. Дружба с опасной гостьей открывает мальчику глаза на ужасы, которым подвергаются невиновные люди. В «Кролике Джоджо» Вайтити превращает юмор и сатиру в самое мощное оружие против насилия и унижения.

Мне двадцать лет

реж. Марлен Хуциев, 1964, 175 мин. 12+

кадр из фильма "Мне двадцать лет"

Знаковая картина шестидесятых годов классика советского кино Марлена Хуциева.

На первый взгляд — это фильм о дружбе и взрослении. Однако одна из важных тем, которая взволновала зрителей того времени, — это спор молодого героя с отцом своей девушки, убежденным сталинистом о репрессиях в 1937 году.

Черно-белая лента «Мне двадцать лет» внезапно оказывается актуальной в наше время. Хуциев показал своих героев — только что отслужившего Сергея, примерного семьянина Славу и балагура Николая — первым поколением советских людей, которое сомневается и пытается сделать правильный выбор во взрослой жизни. Герои размышляют (насколько это возможно в советской реальности) об ошибках прошлого, о жертвах военного времени и стараются нащупать свой собственный верный путь. Фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах в свободном доступе.





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