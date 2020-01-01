Мария Сыропятова «Я всего боюсь и хочу аннулировать тур» Украинский кризис сократит число пермяков, отдыхающих за рубежом Поделиться Поделиться Твитнуть

С началом украинского кризиса российская туристическая отрасль вновь одной из первых оказалась в зоне турбулентности. Появились первые туристы, которые не смогли вылететь с курортов домой. В пермские турфирмы поступают просьбы об аннулировании ранее купленных путёвок. До нуля сократилось бронирование новых туров на зарубежные направления. Эксперты отмечают, что в связи с ростом курса валют и снижением покупательной способности спрос на туристические путёвки будет падать.

Застрявшие туристы

Пермские туристы не смогли 24 февраля вылететь из Стамбула из-за отмены рейсов. В Ростуризме советуют «держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, а также дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами».

Из-за событий на Украине была приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Среди популярных у пермяков мест для отдыха — Сочи, Анапа, Симферополь, Краснодар. Ограничения будут действовать до 03:45 мск 2 марта. В Ростуризме занимаются организацией дополнительных поездов на южных направлениях, чтобы у тех, кто не смог вылететь, была возможность добраться домой на поезде. В ведомстве рекомендуют следить за информацией от Минтранса и РЖД.

В турфирмах надеются, что ситуация продлится недолго, а значит, не должна серьёзно сказаться на туротрасли.

По мнению директора компании «Золотой компас» Алексея Зотикова, в течение недели ситуация должна прийти в норму.

«Те туристы, которым нужно добраться раньше, могут поменять авиабилеты на автобус или поезд, — отметил Алексей Зотиков. — Те, кому надо лететь далеко, например на Сахалин, могут добраться до Москвы, Перми, Казани, а потом пересесть на самолёт».

В Ростуризме рекомендуют пока отложить поездки в регионы России, где были закрыты аэропорты.

«В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер», — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.

Бронирование на стопе

По словам директора турфирмы «Золотой лев» Елены Фенько, ещё на прошлой неделе туристы активно бронировали отдых в Турции, а сейчас ситуация кардинально изменилась.

«Отмен туров пока нет, но и новых бронирований нет, — отмечает Елена Фенько. — Многие туристы, забронировавшие туры ранее, уже звонят и беспокоятся за свой отдых. Но нам пока нечего ответить, поскольку никто не знает, что происходит».

По мнению Елены Фенько, нужно подождать по крайней мере два-три дня, тогда, возможно, станет яснее, будут ли закрыты для россиян турецкие курорты или нет.

По словам директора турагентства «Дом солнца» Евгении Друиды, самые частые запросы от клиентов сейчас — об аннулировании туров.

«У меня куплена поездка на июнь, я всего боюсь и хочу аннулировать тур — это самый частый вопрос, — отмечает Евгения Друида. — Но сейчас происходит форс-мажор, поэтому деньги никто возвращать не будет. Аннулировать тур можно, но средства останутся на депозите. Потом его можно будет использовать, когда ситуация прояснится».

Курс рубля

В турфирмах говорят, что падение курса должно снизить покупательную способность россиян. Одни руководители турфирм отмечают, что это положительно скажется на внутренних направлениях, а другие настроены пессимистично.

«На всех направлениях внутреннего туризма в России в этом году турпоток будет выше, чем в прошлом, — считает Алексей Зотиков. — Люди хотят отдыхать и всё равно поедут. Но покупательная способность россиян сильно уменьшится, соответственно, популярными станут все недорогие направления — сплавы, экскурсионные и автобусные туры».

По словам Алексея Зотикова, пандемия в целом сильно «поддержала» внутренний туризм, а последние события позволяют с уверенностью говорить об усилении позиции туроператоров, сделавших ставку на направления в российских регионах.

«Ситуация негативно скажется на экономике, в том числе на туристической отрасли, — отмечает директор Nordural Юрий Половников, чья компания специализируется на сплавах и экскурсионных турах. — Будет увеличение цен на продукты, туристическое оборудование, бензин, соответственно, мы будем вынуждены поднимать цены. Даже внутренние туры для многих могут стать недоступными, поэтому, думаю, даже мы потеряем. Не знаю, насколько это может быть компенсировано тем, что меньше возможностей будет ездить за рубеж».

По мнению Елены Фенько, падение курса рубля однозначно ударит по зарубежным направлениям.

«Рубль упал, а на зарубежных направлениях мы платим за всё в валюте, — отмечает Елена Фенько. — Поэтому, как только меняется курс, отдых становится менее доступным. Внутренний туризм не спасёт ситуацию, поскольку в России нет достаточной отельной базы. Даже в таких местах, как Сочи. Например, Байкал — замечательное направление, но отелей для российского туриста там нет, в основном гостевые домики. Отели, построенные для китайцев, работают на них, не на российского потребителя».

По мнению Елены Фенько, на российском юге короткий летний сезон, а по соотношению цена — качество российские отели по-прежнему проигрывают турецким.

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