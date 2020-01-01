Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Праздник — это всегда про вовлечение» Эксперт по территориальному маркетингу Ирина Шафранская — о перспективах празднования 300-летия Перми в свете мирового опыта городов-юбиляров Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре 2021 года кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики в Перми Ирина Шафранская прочитала открытую лекцию «Как города празднуют юбилеи», после чего её как эксперта стали приглашать на заседания рабочей группы по подготовке юбилея Перми. Ей лучше, чем кому бы то ни было, известно, насколько успешно идёт подготовка к 300-летию города и как Пермь выглядит на фоне других городов-юбиляров.

— Как вам кажется, мы не опаздываем с подготовкой к празднику? Он ведь уже через год… Осталось совсем немного времени!

Ирина Шафранская

Фото: Елена Бахур

— Те примеры празднования юбилеев городов, которые я рассматривала, отличались более длительным периодом подготовки — по разным причинам, и не всегда это было оправданно. То, что кто-то начал готовиться к своему юбилею за 10 лет до него, не означает, что они отпразднуют лучше. Конечно, очень важен срок, но является ли он критическим фактором, я не уверена. Поскольку сейчас я бываю на рабочей группе и обсуждаю вопросы подготовки к юбилею с представителями власти, с коллегами и экспертами, я могу говорить о том, что уже идёт большая подготовительная работа — по программированию событий, по обсуждению визуального ряда и интегрированию логотипа в городскую среду, которая пока от нас скрыта.

Всё это пока не выносится в публичную сферу, и, если говорить о программе, я очень хорошо понимаю почему: в нынешних условиях не стоит заранее обещать приезд каких-то звёзд, чтобы не вызывать ожидания, которые могут не сбыться — пандемия и всё такое…

Очень интересная история придумана с реставрацией объектов культурного наследия. Впервые в Перми проводится такая масштабная реставрация, эти объекты можно будет в дальнейшем использовать и в событиях фестиваля, в пиаре.

Кстати Что уже сделано к 300-летию Перми? В 2021 году был разработан фирменный стиль, созданы сайт и страницы в соцсетях для информирования о предстоящих событиях, разработаны пакеты для партнёров, определены параметры взаимодействия с бизнесом по изготовлению юбилейной сувенирной продукции. Сформирована событийная линейка. Все события распределены по восьми основным трекам: «Семья», «Молодёжь», «Спорт», «Экономика», «Экология», «Комфортная среда», «Культура» и «Образование». У каждого направления будет свой «амбассадор» — узнаваемое лицо, которое будет это направление представлять. Определены основные локации для проведения мероприятий во всех районах города, подготовлен проект совместной программы с Санкт-Петербургом (в партнёрстве с Пермским землячеством этого города). Начата работа с волонтёрским корпусом и НКО. Что планируется сделать в ближайшее время? В наступившем году планируется подготовить всю праздничную инфраструктуру в районах и центре города и создать профессиональную команду во главе с режиссёром, возможно, приглашённым из столиц. Задача ближайших недель — сформировать пул информационных партнёров и проработать план праздничного оформления города. Разрабатывается несколько линеек сувенирной продукции, начало производства планируется на март нынешнего года, начало широкой продажи — в июне. Первым праздничным событием в преддверии юбилейного года будет открытие праздничного ледового городка на эспланаде. К его проектированию планируется приступить уже в апреле, поскольку впервые городок будет занимать все три квартала эспланады — таких объёмов ледового строительства в Перми ещё не было; будут и другие ледовые локации, выдержанные в юбилейной тематике. Губернатор Дмитрий Махонин добавил, что планируется заливка большого катка «по типу Красной площади».

— Мы всю жизнь соревнуемся с Екатеринбургом, и вот сейчас мы оказались в ситуации бегунов на одну и ту же дистанцию. Как по-вашему, кто бежит впереди?

— Мы здесь не конкурируем, а просто бежим в одном направлении. Нет задачи прибежать первым: юбилей у каждого произойдёт! Представители проектных групп Екатеринбурга и Перми договорились о том, что главные события праздника у нас пройдут в разное время. Мы учитываем интересы друг друга и составляем наши графики так, чтобы туристы могли побывать и там, и здесь.

Екатеринбург идёт немножко другим путём, это связано со спецификой городской идентичности Екатеринбурга. Жители там всё-таки гораздо больше вовлечены в повседневность и судьбу города, что показала, например, история с движением «Парки и скверы Екатеринбурга», которое спасло от вырубки уже несколько зелёных уголков города. В Екатеринбурге процесс подготовки более публичный, там начат открытый сбор проектов. Создан сайт, где можно предложить свой проект, увидеть все презентации и узнать результаты их рассмотрения.

Там уже начала появляться сувенирная продукция с юбилейным дизайном, хотя, кажется, ещё нет официально утверждённого логотипа. Предприниматели придумали собственную, неофициальную символику и используют её в производстве сувениров — предпринимательское начало у екатеринбуржцев тоже ярче, чем у пермяков.

— Можно в практике зарубежных городов-юбиляров найти что-то полезное для Перми?

— Меня очень подкупает история, которая проходит в Утрехте — он празднует 900-летие в нынешнем, 2022 году. Очень простая концепция: 900 лет — 900 портретов жителей. Совершенно разные люди — от исторических личностей до каких-то ребят, которые никому не известны. Эти 900 портретов — везде: в рекламе, в оформлении города. Это очень здорово: они показывают, какой разнообразный, какой многоликий у них город.

Конечно, у них другой состав жителей, потому что другая миграция, но ведь и в Перми множество национальных сообществ, и хочется собрать эту мозаику. Это поможет оторваться от образа «типичного пермяка».

Любой юбилей — это праздник большой стройки. Все без исключения города что-то строят к празднику, и чаще всего культурные объекты: залы, театры, музеи. В этом смысле здорово, что мы действуем в русле мировой практики.

У всех юбиляров есть какая-то стратегия, связанная с гастрономией. На будущий год Вильнюс будет праздновать 700-летие, и у них огромная гастрономическая история. Мне кажется, что наши рестораторы могли бы пре­успеть в подобном проекте.

Там же, в Вильнюсе, планируется серия оперных событий с использованием искусственного интеллекта — этакий сплав науки и искусства. Они подчёркивают, что опера — казалось бы, очень консервативный жанр — может простираться в будущее.

В маленьком городе Бирмингеме, штат Алабама, есть сайт: «Если вы не знаете, что сделать для праздника, мы вам подскажем». Там не только культурная программа, из которой можно составить собственное расписание, но и выбор проектов, в которых можно принять участие в качестве волонтёра. Если сам не можешь придумать проект, ты можешь подключиться к любому из предложенных!

Интересный пример общественного участия — опять-таки в Утрехте: там в честь 900-летия высаживают 900 деревьев, причём 450 из них муниципалитет высаживает там, где считает нужным, а ещё 450 — по заявкам жителей. Место выбирают по системе аукциона: чем больше жителей определённого микрорайона заявят, что им необходимы деревья, тем больше деревьев они получат, и у каждого десятого дерева устанавливается арт-объект.

Истории праздников — это не просто про высадку деревьев и другие события, это всегда про вовлечение неактивных.

В своей лекции я рассказывала про Гётеборг, потому что мне очень понравилась их идея с дождём. Они говорят: «У нас 350 дней в году идёт дождь, мы — мировая столица дождя. Давайте сделаем дождь своей сильной стороной!» И они оборудовали свой город специально для того, чтобы интересно проводить время в дождливый день. Например, сделали специальные детские площадки, где можно устраивать фонтаны из дождевой воды и прыгать по специально оборудованным лужам. Вода становится элементом игры. Рядом — специальные помещения, чтобы можно было переодеться в сухое. Плюс к этому они провели научную конференцию по проблемам климата и устроили инстаграм-паблик для фотографий Гётеборга в дождь. Таким образом, казалось бы, совсем непривлекательную сторону своего города они превращают во что-то интересное.

Превратить слабые стороны в сильные — это тоже важный пример для Перми.

— Чего лично вы ждёте от юбилея Перми? Каким вы хотели бы видеть праздник?

— Очень просто построить праздник на гордости прошлым: какие мы были сильные, классные, смелые и так далее; создать такие нарративы, вынести в публичное пространство — и построить праздник. Но важнее для жителей — идеи о будущем. Очень непросто найти эту идею.

Важно вовлечь жителей нетривиальным образом, не делая это формальностью, создав возможность участия в празднике так, чтобы это было легко и здорово. Это можно сделать классическим способом — через систему открытых проектов, или через работу с узкими сегментами: дети, школьники, пенсионеры… Это история не про то, чтобы на каждый детский сад повесить символику праздника, а про то, что к этой символике каждый ребёнок может добавить что-то своё, дорисовать её, и этот детский рисунок может появиться в качестве логотипа, например, на городском телеканале.

Хочется искренности, хочется увидеть настоящего пермяка… Разного: и популярного, известного, и самого обычного. Хочется, чтобы те, кто уехал из Перми и преуспел, вернулись к нам, повернулись лицом к городу и сказали: «Ребята, мы стали такими благодаря тому, что мы выросли здесь».

Мне бы очень хотелось, чтобы за пермский праздник не было стыдно. Большой юбилей — это большой шанс. Не каждому поколению горожан выпадает счастье его увидеть. Я помню дни города, после которых на эспланаду было страшно смотреть; хочется, чтобы праздник прошёл не в этом формате и в то же время не только для маленьких сообществ вроде любителей Теодора Курентзиса или клуба «Амкар». Хочется, чтобы каждый житель города почувствовал, что это его праздник.

К 300-летию Перми отремонтируют Дом Кувшинского и другие исторические здания

В ходе переговоров с руководством Пермского медицинского университета были найдены подходы к возможности реставрации одного из знаковых объектов культурного наследия Перми — Доходного дома Кувшинского, он же третий корпус медуниверситета, который расположен на углу улиц Газеты «Звезда» и Петропавловской. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Здание, построенное по проекту Александра Турчевича, находится в руинированном состоянии. По словам Самойлова, основное строение планируется передать в краевую собственность, а пристрой, в котором находилась типография Кувшинского, медуниверситет отремонтирует своими силами. Дмитрий Самойлов считает, что завершить все юридические формальности, связанные с подготовкой к реконструкции, удастся к 1 июня, после чего могут начаться работы. Кроме реконструкции планируется создание архитектурной подсветки здания.

Готовится приведение в нормативное состояние трёх зданий на пересечении улиц Сибирской и Ленина. Дома по адресам: ул. Ленина, 34 (Центральный гастроном), ул. Ленина, 36 («Мелодия») и ул. Сибирская, 8 (ресторан «Тсуру») будут отреставрированы силами муниципалитета. Работы должны быть завершены в текущем году.

В настоящее время приводится в нормативное состояние главный корпус Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: краевые власти выделили средства на проектные работы, а Министерство просвещения РФ — на ремонт. По этой же схеме планируется провести восстановление сгоревшего корпуса на ул. Сибирской, 26а. Дмитрий Самойлов сообщил, что соответствующее письмо направлено в Министерство просвещения; есть надежда на положительное решение, и объект можно успеть отреставрировать в 2023 году.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, будет реконструирован угол ул. Краснова и Комсомольского проспекта, где находится корпус детской больницы им. Пичугина и большая рекламная конструкция вдоль Комсомольского проспекта, которая, судя по всему, будет демонтирована. Летом 2022 года здание будет отремонтировано, а окружающая территория благоустроена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.