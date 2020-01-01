Елена Синица Прокатимся Депутаты Пермской гордумы обсудили, стоит ли создавать муниципальный велопрокат Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 22 февраля, депутаты Пермской городской думы поддержали создание в Перми велопроката. Согласно проекту решения, принятому в первом чтении, общегородской прокат будет обходиться городу в 13 млн руб. ежегодно. При этом расходное обязательство бюджета по организации проката предлагается установить на неограниченный срок.

Однако к проекту поступил ряд замечаний. Как сообщил зампредседателя думы Максим Спиридонов, эксперты городского управления экспертизы и аналитики, а также Контрольно-счётной палаты отметили, что необходимы дополнительные пояснения по организации велопроката. В частности, должны быть рассчитаны плановые показатели и стоимость услуги. Также представители ведомств требуют обосновать установление неограниченного расходного обязательства. Помимо этого, говорит Спиридонов, на проект поступило заключение прокуратуры, согласно которому он не в полной мере соответствует законодательству.





При этом Максим Спиридонов отметил, что 14 февраля состоялся круглый стол на тему организации велопроката, в котором приняли участие все заинтересованные лица. Проект также рассматривался на комитетах думы по экономическому развитию и городскому хозяйству. Оба комитета рекомендовали принять проект решения в первом чтении и доработать в срок до 29 апреля.





У некоторых депутатов возникли вопросы касаемо наличия инфраструктуры для велопроката в городе.





«Есть ли инфраструктура, готовая к тому, чтобы мы реализовали этот проект? В достаточном ли количестве велосипедные дорожки? Или люди будут ездить по тротуарам и дорогам общего пользования?», — поинтересовался Сергей Медведев.





Как ответил Эдуард Хайруллин, велосипедные дорожки в центральной части города есть, хоть и в небольшом объёме. В дальнейшем планируется развивать инфраструктуру. Также он отметил, что велосипедисты старше 14 лет могут передвигаться не только по велодорожкам, но и по дорогам общего пользования.





«Вот мы видим проект на три года. Стоимость его оценивается в 39 миллионов. Какая сумма из них будет возвращена в бюджет? Мы же понимаем, что услуга платная», — продолжил Медведев.





По словам Хайруллина, из вложенных 39 млн руб. в городскую казну ничего не вернётся.





«Организация велопроката не подразумевает, что бюджет города будет получать доход. Доход будет получать оператор. У него есть текущие расходы, а предполагаемые доходы будут их покрывать. Бюджет города доходы получать не будет», — ответил Хайруллин.





По мнению депутата Геннадия Сторожева, инфраструктура города позволяет реализовывать проект сейчас.





«Инфраструктура нашего города на сегодняшний день вполне готова к тому, чтобы взяться за реализацию этого проекта. С учётом сложной экономической ситуации нельзя ли обойтись без организации велосипедного движения? А оставить это дело за любителями и владельцами велосипедов?» — сказал Сторожев.





Предлагается всё же самим организовать велопрокат, « как мы закупаем транспортную работу, так закупить и услугу по велопрокату», ответил Хайруллин. Он также добавил, что велопрокат будет востребован горожанами.





Депутат Роман Пономарёв поинтересовался, в каких районах будут организованы прокаты. В частности, будет ли он предусматриваться в Кировском районе города, так как там сейчас ведутся работы по созданию новой набережной.





«Было бы неплохо жителям этого района тоже дать возможность пользоваться этой услугой. Кировский район имеет достаточно широкие улицы», — пояснил Пономарёв.





На это Эдуард Хайруллин ответил, что власти хотят начать с центрально-планировочного района, а «дальше посмотрим, как он будет пользоваться популярностью у горожан». Если это будет востребовано, то «двинемся» во все остальные районы, заключил Хайруллин.





В то же время депутат Сергей Медведев считает обсуждение вопроса создания велопроката преждевременным. По крайней мере до того момента, пока в городе не появится достаточной инфраструктуры.





«После того, как я услышал, что достаточной инфраструктуры у нас нет, считаю преждевременным ставить этот вопрос на голосование и даже обсуждение. Было бы более правильно снять вопрос с обсуждения. Люди, которые поедут в тех местах, где нет велодорожек, будут выезжать на путь общественного транспорта. Если мы считаем, что велосипед станет тоже общественным транспортом, то ведь его возможные манёвры непредсказуемы будут. Если велосипедисты попадут на тротуары, где люди гораздо медленнее идут, они будут представлять для них опасность. Тут неизбежно будут повышенные травматизмы», — высказался Сергей Медведев.





Депутат Сергей Захаров отметил, что он не получил ответа от администрации на вопрос о том, почему бюджет города должен нести расходы, а подрядчик получать доходы. По его мнению, «такая схема не очень вписывается в логику наших бюджетных отношений». Поэтому, считает Захаров, к вопросу стоит подойти более взвешенно. Кроме этого, он считает, что властям стоит рассмотреть вариант поддержки уже работающих велопрокатов, создать условия для них.





Высказался и депутат Сергей Стенно. Он также считает обсуждение преждевременным, потому что « у нас как всегда телега впереди лошади». Он отметил, что отсутствие должной инфраструктуры повлечёт за собой травматизм.





«Я тоже не понимаю, почему бюджет должен вкладываться, а прибыль получать подрядчик? Какой-то нонсенс», — сказал Стенно.





Спикер думы обратил внимание, что проект предлагается принять только в первом чтении.





«Первое чтение подразумевает всё то, что вы сказали», — сказал он.





В результате проект решения был принят в первом чтении.

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