Эхо прошедшей войны Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2000 год Поделиться Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Новый век принёс новые победы и поражения, новые радости и новые трагедии. На фоне больших и малых политических перемен — разгар второй Чеченской войны, которая, собственно, была и причиной, и следствием этих перемен. Становление «партии власти», приход в Кремль нового президента и — смена губернатора в Прикамье, которой ещё летом никто не мог предположить.

«Медведи» идут

Выпуск №45 (153) от 26.12.2000

В Пермской области появились городская и областная организации «Единства». Городскую организацию («Медведь») возглавил президент Клуба спортивных единоборств Владимир Нелюбин — «пермский Карелин». Областную — гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников. К слову, Нелюбин сразу же заявил: если на губернаторских выборах выдвинется Геннадий Игумнов, поддержим его.

«Государство разродилось очередной «партией власти». Именно государство. Хорошо известно, в каких коридорах вынашивались планы её создания. И Путина «открыл» совсем не народ. Если бы не воля Бориса Ельцина, то нынешние восторженные поклонники ВВП до сих пор бы даже не подозревали о существовании последнего», — так комментировали журналисты стремительный рост новой политической силы. Позже появилось молодёжное «Единство».

На 26 марта назначены выборы президента. «Всенародные выборы Путина» — похоже, это самое удачное название для этого действа», — язвил «НК».

Путин навсегда

Незадолго до выборов на городской конференции «Единства» доктор наук Владимир Аликин заявил залу: «Путин не на четыре года. Путин — навсегда!» Владимир Аликин ныне, увы, скончался. Но пророчество его живёт.

«Вертикаль власти» — тоже новый термин, родом из 2000 года. Депутат заксобрания Олег Чиркунов прогнозирует: после избрания Владимира Путина будет взята под контроль исполнительная власть — либо путём назначения губернаторов, либо путём активного участия в выборах президентской администрации. Берётся под контроль законодательная власть и экономика. «Социализмом это не назовут. Непопулярно. Режим, диктатура, тоталитарное государство. Называй как хочешь, суть от этого не меняется. Не власть для народа, а власть над народом. Диктатуру Ельцина народ не воспринял бы. Диктатуру Путина, преподнесённую как наведение порядка, воспримет с благоговением», — писал на страницах «НК» Чиркунов.

Большой и смелый либерал был тогда Олег Анатольевич. Наверное, не знал, что через несколько лет самому придётся влезть в губернаторскую шкуру.

Ну, а Владимир Путин на мартовских выборах получил 60,79% голосов избирателей.

Интересные факты Путин поделил Россию на семь округов. Владимир Путин начал реформу системы управления страной. Подписан указ о создании семи федеральных округов. В округах будут назначены полномочные представители президента. Пермская область отнесена к Приволжскому ФО, полпредом стал Сергей Кириенко. Элита бизнеса, политики и спорта объединилась в «партию товарищей». Общественно-политическое движение «Единство» Пермской области перестало существовать, плавно превратившись в партию. ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» подписало контракт с компанией PricewaterhouseCoopers. Предприятие поставило перед собой задачу выйти на мировой уровень. В ходе реализации проекта будут внедряться международные стандарты финансовой отчётности, обеспечиваться оперативность, точность и прозрачность управленческой информации. Выплывая из кризиса. В 1999 году Пермский ЦБК в три раза увеличил объёмы производства. На проектную мощность вышел цех гофротары, запущена картонно-бумажная фабрика. Ликвидированы долги по заработной плате, оплата труда выросла в среднем в два раза. На этом фоне — попытка обанкротить предприятие и предложение от криминалитета: оставить комбинат в покое в обмен на $1,5 млн. На содовом производстве в Прикамье, возможно, «поставят крест». Отключено электроснабжение площадок АО «Сода» и АО «Березниковский содовый завод». Причина — долги за поставленную электроэнергию. Страсти накаляются. Борьба за влияние на АО «Пермские моторы» усиливается. Столкнулись интересы «Интерроса» и «Газпрома», претендующего на контрольный пакет предприятия. Государство заявило об усилении своей роли на предприятии. «Оляпка» вынырнула. Пермское книжное издательство готовит к выпуску сенсацию: впервые за девять лет в свет выйдет очередной, десятый номер некогда популярного детского альманаха. Перевод бывает не только почтовым. Сбербанк ввёл новую услугу: денежные переводы частным лицам. Их принимают в любом отделении банка и отправляют в любой город страны, где также есть банковское отделение. Стоит услуга 4% от суммы перевода. Пермский зоосад предлагает состоятельным гражданам приобрести пони. Это молодая самка, появившаяся на свет в апреле 2000 года. Стоимость маленькой лошадки — 18 тыс. руб.

Робинзоны и «Пятница»

«Новый компаньон» выиграл грант института «Открытое общество» (Фонд Сороса) на освещение проблем малого и среднего бизнеса. В газете на средства гранта стала выходить вкладка «Золотая середина», и — о чудо! — редакция не была признана «иностранным агентом».

Спустя ровно три года после выхода первого номера «Нового компаньона», в сентябре 2000 года, издательский дом «Компаньон» запустил проект массовой городской газеты «Пятница». Спустя ещё три с небольшим года «Пятница» стала самым крупным изданием Перми, выходя тиражом 150 тыс. экземпляров.

Прикамье в трауре

«НК» публикует историю со «второй Чеченской». В «зачищенное» село приехал командующий в сопровождении съёмочной группы одного телеканала. Разбили палатку, пьют чай, перекусывают. Командующего потянуло на лирику. «Глянь, какая красота вокруг. Горы, солнце, курорт… Швейцария! Да, Швейцария! Ну, чего молчите?» Оператор телевизионщиков поднял голову и изрёк: «Так точно, товарищ командующий. Швейцария. Главное, чтобы швейцарцы не вернулись...»

Война в Чечне давно стала политическим фактором. На оппозиционном сайте «Кавказ» всех мусульман России призывают бойкотировать президентские выборы: «Это будет наш личный джихад».

Джихад проявлялся не только в призывах к бойкоту выборов. В апреле в Веденском районе Чечни погибли 37 бойцов пермского ОМОНа. 11 пропали без вести, трое ранены. Из боя вышли всего пятеро. Погибли также шесть военнослужащих комендантской роты. 15 получили ранения.

Девятерых пермских милиционеров захватили в плен чеченцы и выдвинули требование: обменять их в установленный срок на полковника Буданова, подозреваемого в убийстве чеченской девушки. Иначе — расстрел. Спустя неделю сайт «Джихад» опубликовал фото восьми расстрелянных милиционеров, ещё один человек, по сообщению сайта, ранее скончался от ран.

Калийщики разворачиваются

Владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев обвинил Международную калийную компанию в дискриминации калийного предприятия при распределении экспортных продаж. В ответ было создано совместное предприятие с компанией Canpotex (Канада), которая взяла на себя экспортные объёмы продукции «Уралкалия» — порядка 2,5 млн т.

Одновременно «Уралкалий» отказался от выплаты дивидендов за 1999 год, направив средства на строительство морского терминала в Санкт-Петербурге. Стоимость строительства — $34 млн. В результате калийщики получают собственный доступ к морским перевозкам, существенно экономя на транспортировке продукции ($10—12 с тонны).

Осинская трагедия

Нелепая, но оттого не менее страшная трагедия произошла на Каме недалеко от Осы. Не смогли «разойтись» быстроходный пассажирский «Восход-42», следовавший в Набережные Челны, и буксир, транспортировавший баржи. В результате удара на полном ходу носовая часть «Восхода» превратилась в месиво, именно пассажиры переднего салона приняли основной удар. Шесть погибших, 23 пострадавших. Возраст жертв — от 17 до 74 лет.

Куда уходят шахтёрские деньги

Сенсационное интервью прокурора Кизела Вадима Плоских. На ликвидацию шахт КУБа «спущено» около 500 млн руб., но значительная часть этих денег «растворилась» в результате приписок, нецелевого расходования средств, а то и прямого воровства. «Кое-кто из руководителей считал, что не мешало бы ремонт провести, машину новую купить», — перечисляет прокурор. Много нарушений в выдаче жилищных сертификатов.

Территория деградирует. В посёлке шахты Широковской находится биохимзавод, с которого тащат спирт канистрами. Пьют все, даже 14—15-летние пацаны. Вадим Плоских говорит: для Кизела стало привычным, что людей забивают до смерти просто так, по пьяной лавочке.

Эксперимент по закрытию шахт продолжается.

Так говорил Игумнов

В сентябре губернатор Пермской области пришёл в редакцию «НК» и дал развёрнутое интервью — по сути, программное, поскольку в декабре будут выборы губернатора. Глава региона обозначил своё видение налоговой политики, инвестиционной привлекательности региона, говорил о политических оппонентах и многом другом. В числе прочего заметил: «Я убеждённый сторонник гласности. Администрации не нужны «карманные» СМИ. Этим мы отличаемся от большинства субъектов Федерации».

Дальше события развивались стремительно. Уже 6 октября Игумнов заявил об отказе участвовать в выборах. Причиной называлось давление на губернатора с помощью «грязных политических провокаций», а именно — возбуждение уголовного дела в отношении его дочери Елены Арзумановой. «Преемником», которого якобы в ходе тайных консультаций у того же Игумнова выбрали региональные элиты, стал мэр Перми Юрий Трутнев, который сразу же отправился в Москву для консультаций в федеральных органах. После чего уведомил избирком о своём выдвижении. Имя Трутнева назвал и сам Геннадий Игумнов во время телеобращения, посвящённого уходу из кампании.

Но не прошло и двух суток, как Геннадий Игумнов решил «отыграть назад» и вернулся в предвыборную кампанию, заявив, что слова об уходе были «пиаровским ходом». Трутнев взбешён: «Я в рекламных акциях не участвую». Он решил идти до конца. Его поддержало большинство лидеров бизнеса и политики. В ноябре владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев в интервью «НК» заявил, что Игумнов требовал у него для своей дочери пакет акций предприятия. Акции Игумнова после этого интервью рухнули ещё сильнее.

Результат — более 51% голосов на выборах в начале декабря за Юрия Трутнева, менее 35% — за Геннадия Игумнова. В Прикамье — новый губернатор.

Светская хроника

Бизнесмен и член политсовета «Союза правых сил» Никита Белых сыграл свадьбу. Присутствовавшая на ней Светлана Федотова рассказывала на страницах газеты, что среди гостей была певица Валерия, невеста похожа на Марлен Дитрих, а из гостей больше всех веселился и проказничал директор рекламной группы «Озон» Олег Ощепков.

Что обсуждалось больше всего?

Весь 2000 год — сплошная политика. Тем не менее «НК» продолжал отслеживать основные события и в экономике. Среди «длящихся» тем — продолжающийся конфликт между «Сильвинитом» и «Уралкалием», борьба за контроль над «Пермскими моторами», сложная ситуация с Пермским ЦБК, Соликамским магниевым заводом, а также борьба за «Пермнефтегазпереработку» и Пермский газоперерабатывающий завод, работающие на одной площадке и бывшие некогда единым предприятием.

Отмечается бурный рост жилищного строительства, создаются первые ТСЖ. Реклама недвижимости становится всё более заметной.

К слову, о рекламе. Банки рекламируют рублёвые вклады. На месяц — 22%, на полгода — 31—32%. Вклады в валюте: декларируемая доходность — до 13,5% годовых. Чтоб мы так жили! В каких-то невероятно гигантских объёмах шла реклама банка «Пермкредит» и его карт «Золотая корона». Ранее карты этой системы использовал обанкротившийся в 1999 году банк «БиС-Кредит».

Инвестиционные компании покупают и продают налоговые зачёты, акции, векселя. Особенно популярны векселя и акции «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа».

Много рекламы компьютеров, мониторов и сотовых телефонов. Популярные модели — Nokia 3210 и 8210, Siemens S25, Benefon Dragon.

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